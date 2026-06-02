അനുബന്ധ വാര്ത്തകള്
- ഫ്രാൻസിനെതിരെ ടോസ്റ്റായി, ആഞ്ചലോട്ടിക്ക് കീഴിലും അടി തെറ്റി കാനറികൾ
- ലോകകപ്പിന് മുൻപ് തീ പാറുന്ന പോരാട്ടം, 11 വർഷത്തിന് ശേഷം ബ്രസീലും ഫ്രാൻസും നേർക്കുനേർ
- ഫ്രാന്സ് എന്തുകൊണ്ടാണ് റാഫേലുകള് ഇന്തോനേഷ്യയ്ക്ക് വിലകുറച്ചും ഇന്ത്യയ്ക്ക് വിലകൂടിയും വില്ക്കുന്നത്
- ഇന്ത്യക്ക് വിസ രഹിത ഗതാഗത സൗകര്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് ഫ്രാന്സ്; ഇന്ത്യന് വിദ്യാര്ത്ഥികളെ സ്വാഗതം ചെയ്തു
- ഭാവിയില് അമേരിക്കന് ഇടപെടലുകള് പണിയാകും?, ട്രംപിന്റെ ഗാസ പദ്ധതിയില് തീരുമാനമെടുക്കാതെ ഇന്ത്യയും ഫ്രാന്സും
114 റാഫേല് ജെറ്റുകള്ക്കായി ഇന്ത്യ ഫ്രാന്സിന് അഭ്യര്ത്ഥന കത്ത് അയച്ചു; വിമാനങ്ങളില് 94 എണ്ണം ഇന്ത്യന് കമ്പനിയുമായി സഹകരിച്ച് രാജ്യത്ത് നിര്മിക്കും
ഇന്ത്യന് വ്യോമസേനയ്ക്കായി 114 റാഫേല് യുദ്ധവിമാനങ്ങള് വാങ്ങുന്നതിനുള്ള ഏകദേശം 3.25 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ കരാറിനായി ഇന്ത്യ ഫ്രാന്സിന് ഒരു ലെറ്റര് ഓഫ് റിക്വസ്റ്റ് (LoR) നല്കി. നവഭാരത് ടൈംസിന്റെ റിപ്പോര്ട്ട് അനുസരിച്ച് നിര്ദ്ദിഷ്ട കരാറിന്റെ ഭാഗമായി പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ അക്വിസിഷന് വിഭാഗം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഫ്രഞ്ച് സര്ക്കാര് ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്ക് അഭ്യര്ത്ഥന കത്ത് അയച്ചു. കരാര് പ്രകാരം 114 റാഫേല് വിമാനങ്ങളില് 94 എണ്ണം ഒരു ഇന്ത്യന് കമ്പനിയുമായി സഹകരിച്ച് ഫ്രഞ്ച് എയ്റോസ്പേസ് കമ്പനിയായ ഡസ്സോള്ട്ട് ഏവിയേഷന് ഇന്ത്യയില് നിര്മ്മിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിലെ വൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് വാര്ത്താ ഏജന്സിയായ എഎന്ഐയുടെ റിപ്പോര്ട്ട് പ്രകാരം അടുത്ത രണ്ടോ മൂന്നോ മാസത്തിനുള്ളില് ഇന്ത്യയുടെ അഭ്യര്ത്ഥനയ്ക്കോ ടെന്ഡറിനോ ഫ്രഞ്ച് വിഭാഗം മറുപടി നല്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അടുത്ത വര്ഷത്തിനുള്ളില് ഇരുപക്ഷവും ചര്ച്ചകള് പൂര്ത്തിയാക്കി കരാര് അന്തിമമാക്കും.
ജൂണ് പകുതിയോടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഫ്രാന്സ് സന്ദര്ശിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഫ്രഞ്ച് നേതൃത്വവുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചകളില് റാഫേല് കരാര് ചര്ച്ച ചെയ്യപ്പെടാന് സാധ്യതയുണ്ട്. ഇന്ത്യന് വ്യോമസേനയും ഇന്ത്യന് നാവികസേനയും ഇതിനകം 62 റാഫേല് വിമാനങ്ങള്ക്ക് ഓര്ഡര് നല്കിയിട്ടുണ്ട്. 114 ജെറ്റുകളുടെ ഒരു അധിക ഓര്ഡര് കൂടി ലഭിച്ചാല് മൊത്തം എണ്ണം 176 റാഫേലുകളായി ഉയരും. സമുദ്ര സുരക്ഷാ വെല്ലുവിളികള് നേരിടാന് 31 റാഫേല് വിമാനങ്ങള് കൂടി വാങ്ങാന് ഇന്ത്യന് നാവികസേന ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ആ പദ്ധതി യാഥാര്ത്ഥ്യമായാല്, ഇന്ത്യയിലെ മൊത്തം റാഫേല് ജെറ്റുകളുടെ എണ്ണം 200 കവിയാം. റഫാല് വിമാനങ്ങളുടെ 50 ശതമാനവും തദ്ദേശീയമായിരിക്കും. റഫാല് വിമാനങ്ങള് ഫ്രാന്സിന് പുറത്ത് നിര്മ്മിക്കുന്നത് ഇതാദ്യമായിരിക്കും.
2.78 കോടി എന്തിന് നൽകി?, എന്ത് സേവനമാണ് നൽകിയത്, തെളിവെവിടെ: വീണയെ ചോദ്യം ചെയ്യും
ഹോര്മുസ് അടച്ചുപൂട്ടിയെങ്കിലും ഇന്ത്യന് കപ്പലുകള് ഇപ്പോഴും കടന്നുപോകുന്നു: ഷിപ്പിങ് മന്ത്രാലയം
മണ്സൂണ് എത്തുന്നതിനു മുമ്പുതന്നെ പനി പടരുന്നു; സര്ക്കാര് ആശുപത്രികളില് ചികിത്സ തേടിയത് 1.48 ലക്ഷത്തിലധികം പേര്
ശബരിമലയില് സ്വര്ണ്ണകൊള്ളക്കേസ്: തന്ത്രിയുടെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കാന് കേരള ഹൈക്കോടതി വിസമ്മതിച്ചു
കോടതി ഉത്തരവ് വന്ന ശേഷം തുടർ നടപടിയെന്ന് ഇഡി; വീണയെ ഉടൻ ചോദ്യം ചെയ്യില്ല
ലെബനനെ ഇനി തൊടരുത്, ഉത്തര ഇസ്രായേലിലെ ജനങ്ങളോട് ഒഴിഞ്ഞു പോകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് ഇറാൻ, ആക്രമണ മുന്നറിയിപ്പ്!
114 റാഫേല് ജെറ്റുകള്ക്കായി ഇന്ത്യ ഫ്രാന്സിന് അഭ്യര്ത്ഥന കത്ത് അയച്ചു; വിമാനങ്ങളില് 94 എണ്ണം ഇന്ത്യന് കമ്പനിയുമായി സഹകരിച്ച് രാജ്യത്ത് നിര്മിക്കും
വൊക്കേഷണല് ഹയര്സെക്കണ്ടറി പ്രവേശനം: അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസരം നാളെ കഴിയും
അപേക്ഷ നല്കുന്നതിന് പത്താംതരം പഠിച്ച സ്കൂളിലെയോ, തൊട്ടടുത്ത സര്ക്കാര്/എയ്ഡഡ് വൊക്കേഷണല് ഹയര്സെക്കണ്ടറി സ്കൂളുകളിലെയോ കമ്പ്യൂട്ടര് ലാബ് സൗകര്യവും അദ്ധ്യാപകരുടെ സഹായവും പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. https://admission.vhseportal.kerala.gov.in / www.vhscap.kerala.gov.in ല് കാന്ഡിഡേറ്റ് ലോഗിന് ചെയ്ത് 'Apply Online' ലിങ്കിലൂടെ അപേക്ഷകള് സമര്പ്പിക്കാം.