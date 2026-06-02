ആദിവാസി വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്ക് ചോക്ലേറ്റ് വിതരണം ചെയ്ത സംഭവം; ബിജെപി എംഎല്എ വി മുരളീധരനെതിരെ വിമര്ശനം
തിരുവനന്തപുരത്തെ ഒരു ആദിവാസി റെസിഡന്ഷ്യല് സ്കൂളില് മുന് കേന്ദ്രമന്ത്രിയും ബിജെപി എംഎല്എയുമായ വി. മുരളീധരന് വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്ക് ചോക്ലേറ്റ് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന്റെ വീഡിയോ വിവാദത്തിന് വഴിയൊരുക്കി. അരികുവല്ക്കരിക്കപ്പെട്ട സമൂഹങ്ങളില് നിന്നുള്ള കുട്ടികളോടുള്ള വിവേചനപരമായ പെരുമാറ്റമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളുടെ പ്രതിഫലനമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളും പ്രവര്ത്തകരും ആരോപിച്ചു.
കട്ടേല മോഡല് റെസിഡന്ഷ്യല് ട്രൈബല് സ്കൂളില് പ്രവേശനോത്സവം പരിപാടിക്കിടെയാണ് സംഭവം നടന്നത്. പുതുതായി പ്രവേശനം നേടിയ വിദ്യാര്ത്ഥികളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതിനിടയിലാണ് സംഭവം. സോഷ്യല് മീഡിയയില് പങ്കുവെച്ച വീഡിയോകളില് അദ്ദേഹം ചോക്ലേറ്റ് പാക്കറ്റുകള് തുറന്ന് കുട്ടികള്ക്ക് നേരിട്ട് നല്കുന്നതിനുപകരം മേശകളിലേക്ക് ചോക്ലേറ്റുകള് വയ്ക്കുന്നതായി കാണാം.
വീഡിയോയുടെ പ്രചരണത്തെത്തുടര്ന്ന് പട്ടികവര്ഗത്തിലും മറ്റ് പിന്നാക്ക സമുദായങ്ങളിലും പെട്ട വിദ്യാര്ത്ഥികളെ അപമാനിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ളതായിരുന്നു ഈ പെരുമാറ്റമെന്ന് വിമര്ശകര് ആരോപിക്കുന്നു.