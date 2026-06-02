അന്ന് പറഞ്ഞു, 'സംസ്ഥാനം കുറയ്ക്കണം', ഇന്ന് 'കുറയ്ക്കില്ല'; സതീശൻ പറ്റിച്ചോ?
രാജ്യത്ത് ഇന്ധനവില കുതിച്ചുയരുമ്പോൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ചർച്ചയായി മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി.സതീശന്റെ പഴയ പ്രസ്താവന. സംസ്ഥാനം ഇന്ധനനികുതി കുറയ്ക്കണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ആയിരിക്കെ വി.ഡി.സതീശൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ മുഖ്യമന്ത്രിയായ ശേഷം ഇതേകുറിച്ച് സതീശനു മിണ്ടാട്ടമില്ല.
സംസ്ഥാന സർക്കാർ അടക്കം നടത്തുന്ന ടാക്സ് ടെററിസം ആണെന്നും ഇന്ധനനികുതി കുറയ്ക്കുകയും സബ്സിഡി വേണമെന്നും ആയിരുന്നു സതീശൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ആയിരിക്കെ ആവശ്യപ്പെട്ടത്.
എന്നാൽ ഇന്ന് നിയമസഭയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത് അധിക നികുതി കുറയ്ക്കില്ല എന്നാണ്. പ്രതിപക്ഷ നേതാവിൽ നിന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ മുൻപ് പറഞ്ഞതെല്ലാം വിഴുങ്ങുന്ന സതീശനെയാണ് കാണുന്നതെന്ന് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പരിഹാസമുയർന്നിട്ടുണ്ട്. അധിക നികുതി കുറയ്ക്കുന്ന മണ്ടത്തരം കാണിക്കില്ലെന്ന് ഇന്ന് സഭയിൽ സതീശൻ പറഞ്ഞു.