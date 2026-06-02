  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. കേരള വാര്‍ത്ത
  4. VD Satheesan Petrol Diesel Tax
Written By WEBDUNIA
Last Modified: Tuesday, 2 June 2026 (15:43 IST)

അന്ന് പറഞ്ഞു, 'സംസ്ഥാനം കുറയ്ക്കണം', ഇന്ന് 'കുറയ്ക്കില്ല'; സതീശൻ പറ്റിച്ചോ?

സംസ്ഥാന സർക്കാർ അടക്കം നടത്തുന്ന ടാക്‌സ് ടെററിസം ആണെന്നും ഇന്ധനനികുതി കുറയ്ക്കുകയും സബ്‌സിഡി വേണമെന്നും ആയിരുന്നു സതീശൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ആയിരിക്കെ ആവശ്യപ്പെട്ടത്

VD Satheesan
Publish: Tue, 2 Jun 2026 (15:43 IST) Updated: Tue, 2 Jun 2026 (15:48 IST)
google-news
രാജ്യത്ത് ഇന്ധനവില കുതിച്ചുയരുമ്പോൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ചർച്ചയായി മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി.സതീശന്റെ പഴയ പ്രസ്താവന. സംസ്ഥാനം ഇന്ധനനികുതി കുറയ്ക്കണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ആയിരിക്കെ വി.ഡി.സതീശൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ മുഖ്യമന്ത്രിയായ ശേഷം ഇതേകുറിച്ച് സതീശനു മിണ്ടാട്ടമില്ല. 
 
സംസ്ഥാന സർക്കാർ അടക്കം നടത്തുന്ന ടാക്‌സ് ടെററിസം ആണെന്നും ഇന്ധനനികുതി കുറയ്ക്കുകയും സബ്‌സിഡി വേണമെന്നും ആയിരുന്നു സതീശൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ആയിരിക്കെ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. 
 
എന്നാൽ ഇന്ന് നിയമസഭയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത് അധിക നികുതി കുറയ്ക്കില്ല എന്നാണ്. പ്രതിപക്ഷ നേതാവിൽ നിന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ മുൻപ് പറഞ്ഞതെല്ലാം വിഴുങ്ങുന്ന സതീശനെയാണ് കാണുന്നതെന്ന് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പരിഹാസമുയർന്നിട്ടുണ്ട്. അധിക നികുതി കുറയ്ക്കുന്ന മണ്ടത്തരം കാണിക്കില്ലെന്ന് ഇന്ന് സഭയിൽ സതീശൻ പറഞ്ഞു. 
About Writer
WEBDUNIA

സ്വമേധയാ ഉള്ള ലൈംഗികത്തൊഴിൽ നിയമവിരുദ്ധമല്ല, റെയ്ഡിൽ പിടിക്കുന്നവരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കരുത് : സുപ്രീം കോടതി

സ്വമേധയാ ഉള്ള ലൈംഗികത്തൊഴിൽ നിയമവിരുദ്ധമല്ല, റെയ്ഡിൽ പിടിക്കുന്നവരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കരുത് : സുപ്രീം കോടതിവേശ്യാലയം നടത്തുന്നത് നിയമവിരുദ്ധമാണെങ്കിലും റെയ്ഡുകളില്‍ ലൈംഗികത്തൊഴിലില്‍ ഏര്‍പ്പെടുന്ന മുതിര്‍ന്ന വ്യക്തികള്‍ക്കെതിരെ നടപടി എടുക്കാന്‍ പോലീസിന് അധികാരമില്ല. റെയ്ഡില്‍ പിടിക്കുന്ന ലൈംഗികത്തൊഴിലാളികളെ ഇരകളാക്കാനോ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കാനോ പാടില്ലെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി.

ഇസ്രായേല്‍ ലെബനന്‍ ആക്രമണം: അമേരിക്കയുമായുള്ള ചര്‍ച്ച ഇറാന്‍ നിര്‍ത്തിവച്ചു

ഇസ്രായേല്‍ ലെബനന്‍ ആക്രമണം: അമേരിക്കയുമായുള്ള ചര്‍ച്ച ഇറാന്‍ നിര്‍ത്തിവച്ചുഇറാന്റെ നീക്കത്തിന് മണിക്കൂറുകള്‍ക്ക് ശേഷം ഇസ്രായേല്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിന്‍ നെതന്യാഹുവുമായും ഹിസ്ബുള്ളയുമായും സംസാരിച്ചതായും ഇരുപക്ഷവും പരസ്പരം ആക്രമണം നിര്‍ത്താന്‍ സമ്മതിച്ചതായും യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ് പറഞ്ഞു.

2.78 കോടി എന്തിന് നൽകി?, എന്ത് സേവനമാണ് നൽകിയത്, തെളിവെവിടെ: വീണയെ ചോദ്യം ചെയ്യും

2.78 കോടി എന്തിന് നൽകി?, എന്ത് സേവനമാണ് നൽകിയത്, തെളിവെവിടെ: വീണയെ ചോദ്യം ചെയ്യുംമറ്റ് ഏജന്‍സികളില്‍ നിന്നുള്‍പ്പടെ ഇതുവരെ ലഭിച്ച രേഖകളും തിരുവനന്തപുരത്ത് ചോദ്യം ചെയ്തതില്‍ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങളും വിശകലനം ചെയ്ത ശേഷം വിശദമായ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് വീണയെ വിളിപ്പിക്കുമെന്നാണ് ഇഡി വൃത്തങ്ങള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

ഹോര്‍മുസ് അടച്ചുപൂട്ടിയെങ്കിലും ഇന്ത്യന്‍ കപ്പലുകള്‍ ഇപ്പോഴും കടന്നുപോകുന്നു: ഷിപ്പിങ് മന്ത്രാലയം

ഹോര്‍മുസ് അടച്ചുപൂട്ടിയെങ്കിലും ഇന്ത്യന്‍ കപ്പലുകള്‍ ഇപ്പോഴും കടന്നുപോകുന്നു: ഷിപ്പിങ് മന്ത്രാലയംഇന്ധന വില ഉയര്‍ത്തി. അനിശ്ചിതത്വത്തിനിടയിലും ഇന്ത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി കപ്പലുകള്‍ അപകടകരമായ ഈ ഭാഗത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നത് തുടരുന്നു. മേഖലയിലെ കടുത്ത തടസ്സങ്ങള്‍ക്കിടയിലും ഇന്ത്യ ഊര്‍ജ്ജ വിതരണം നിലനിര്‍ത്താന്‍ ഇത് സഹായിക്കുന്നു.

മണ്‍സൂണ്‍ എത്തുന്നതിനു മുമ്പുതന്നെ പനി പടരുന്നു; സര്‍ക്കാര്‍ ആശുപത്രികളില്‍ ചികിത്സ തേടിയത് 1.48 ലക്ഷത്തിലധികം പേര്‍

മണ്‍സൂണ്‍ എത്തുന്നതിനു മുമ്പുതന്നെ പനി പടരുന്നു; സര്‍ക്കാര്‍ ആശുപത്രികളില്‍ ചികിത്സ തേടിയത് 1.48 ലക്ഷത്തിലധികം പേര്‍എന്നാല്‍ മെയ് മാസത്തില്‍ മാത്രം വിവിധ ജില്ലകളിലെ സര്‍ക്കാര്‍ ആശുപത്രികളില്‍ പനിക്ക് ചികിത്സ തേടിയത് 1.48 ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകളാണ്.

ആദിവാസി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ചോക്ലേറ്റ് വിതരണം ചെയ്ത സംഭവം; ബിജെപി എംഎല്‍എ വി മുരളീധരനെതിരെ വിമര്‍ശനം

ആദിവാസി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ചോക്ലേറ്റ് വിതരണം ചെയ്ത സംഭവം; ബിജെപി എംഎല്‍എ വി മുരളീധരനെതിരെ വിമര്‍ശനംഅരികുവല്‍ക്കരിക്കപ്പെട്ട സമൂഹങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള കുട്ടികളോടുള്ള വിവേചനപരമായ പെരുമാറ്റമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളുടെ പ്രതിഫലനമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളും പ്രവര്‍ത്തകരും ആരോപിച്ചു.

അന്ന് പറഞ്ഞു, 'സംസ്ഥാനം കുറയ്ക്കണം', ഇന്ന് 'കുറയ്ക്കില്ല'; സതീശൻ പറ്റിച്ചോ?

അന്ന് പറഞ്ഞു, 'സംസ്ഥാനം കുറയ്ക്കണം', ഇന്ന് 'കുറയ്ക്കില്ല'; സതീശൻ പറ്റിച്ചോ?രാജ്യത്ത് ഇന്ധനവില കുതിച്ചുയരുമ്പോൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ചർച്ചയായി മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി.സതീശന്റെ പഴയ പ്രസ്താവന. സംസ്ഥാനം ഇന്ധനനികുതി കുറയ്ക്കണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ആയിരിക്കെ വി.ഡി.സതീശൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ മുഖ്യമന്ത്രിയായ ശേഷം ഇതേകുറിച്ച് സതീശനു മിണ്ടാട്ടമില്ല.

കേരളത്തില്‍ കാലവര്‍ഷം ഇനിയും വൈകുമോ? പുതിയ തീയതി ഐഎംഡി പ്രഖ്യാപിച്ചു

കേരളത്തില്‍ കാലവര്‍ഷം ഇനിയും വൈകുമോ? പുതിയ തീയതി ഐഎംഡി പ്രഖ്യാപിച്ചുശക്തമായ മണ്‍സൂണിന് ആവശ്യമായ ഉപരിതല കിഴക്കന്‍ കാറ്റ് ജൂണ്‍ 5-6 ന് ശേഷം മാത്രമേ ദക്ഷിണേന്ത്യയില്‍ പൂര്‍ണ്ണമായും രൂപപ്പെടാന്‍ സാധ്യതയുള്ളൂ എന്നാണ് പുതിയ റിപ്പോര്‍ട്ട് പറയുന്നത്.

ലാപ്ടോപ്പ് എപ്പോഴും പ്ലഗ് ഇന്‍ ചെയ്ത് വയ്ക്കരുത്; ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ അറിയണം

ലാപ്ടോപ്പ് എപ്പോഴും പ്ലഗ് ഇന്‍ ചെയ്ത് വയ്ക്കരുത്; ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ അറിയണംജോലി, വിനോദം, ആശയവിനിമയം എന്നിവയ്ക്കായി നമ്മള്‍ ലാപ്ടോപ്പുകള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ലാപ്ടോപ്പ് കഴിയുന്നത്ര കാലം പ്രവര്‍ത്തനക്ഷമവും കാര്യക്ഷമവുമായി തുടരുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാന്‍, ലാപ്ടോപ്പിന്റെ ബാറ്ററി ലൈഫ് നശിപ്പിക്കുന്ന ശീലങ്ങള്‍ നിങ്ങള്‍ ഉപപേക്ഷിക്കണം. അവയെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം.

ബിജെപിക്കായി കോൺഗ്രസിന്റെ ഉദാരമനസ്‌കത; ചട്ടം ലംഘിച്ച് സംസാരിക്കാൻ അവസരം

ബിജെപിക്കായി കോൺഗ്രസിന്റെ ഉദാരമനസ്‌കത; ചട്ടം ലംഘിച്ച് സംസാരിക്കാൻ അവസരംകേരള നിയമസഭയിൽ ബിജെപി മമത പരസ്യമാക്കി കോൺഗ്രസ്. ചട്ടം ലംഘിച്ച് ബിജെപിക്കു പ്രതിനിധിക്കു സംസാരിക്കാൻ സ്പീക്കർ തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ അവസരം നൽകി. അടിയന്തര പ്രമേയ നോട്ടീസിൽ വാക്ക്ഔട്ട് പ്രസംഗം നടക്കുന്നതിനു മുൻപാണ് ബിജെപി പ്രതിനിധിക്കു സംസാരിക്കാൻ അവസരം നൽകിയത്.