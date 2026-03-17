ചൊവ്വ, 17 മാര്‍ച്ച് 2026
എൽ നിനോ ഭീഷണി: രാജ്യത്ത് ഇത്തവണ കാലവർഷം കുറഞ്ഞേക്കുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്

Kerala Weather
Kerala Weather Updates
അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified ചൊവ്വ, 17 മാര്‍ച്ച് 2026 (10:22 IST)
പസഫിക് സമുദ്രത്തിലെ താപനിലയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങള്‍ ഇന്ത്യയിലെ കാലവര്‍ഷത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ വിദഗ്ധരുടെ മുന്നറിയിപ്പ്. 'എല്‍ നിനോ' (El Nino) പ്രതിഭാസം ശക്തിപ്രാപിക്കുന്നത് കാരണം വരാനിരിക്കുന്ന മണ്‍സൂണ്‍ സീസണില്‍ രാജ്യത്ത് മഴയുടെ അളവില്‍ ഗണ്യമായ കുറവുണ്ടാകാന്‍ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

സാധാരണയായി ജൂണ്‍ മുതല്‍ സെപ്റ്റംബര്‍ വരെയുള്ള മാസങ്ങളിലാണ് ഇന്ത്യയില്‍ പ്രധാനമായും മഴ ലഭിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ എല്‍ നിനോയുടെ സ്വാധീനം മൂലം ഈ വര്‍ഷം മഴയുടെ അളവ് ശരാശരിയിലും താഴെയാകാനാണ് സാധ്യത. പസഫിക് സമുദ്രത്തിന്റെ ഉപരിതല താപനില വര്‍ധിക്കുന്ന ഈ പ്രതിഭാസം ആഗോള കാലാവസ്ഥയില്‍ വലിയ മാറ്റങ്ങളാണ് വരുത്തുന്നത്. മുന്‍വര്‍ഷങ്ങളിലും എല്‍ നിനോ സജീവമായ സമയങ്ങളില്‍ ഇന്ത്യയില്‍ വരള്‍ച്ചയ്ക്കും മഴക്കമ്മിക്കും കാരണമായിട്ടുണ്ട്.

രാജ്യത്തെ കാര്‍ഷിക മേഖലയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ വാര്‍ത്ത ആശങ്കാജനകമാണ്. ഇന്ത്യയിലെ കൃഷിയുടെ ഭൂരിഭാഗവും കാലവര്‍ഷത്തെ ആശ്രയിച്ചായതിനാല്‍ മഴ കുറയുന്നത് ഭക്ഷ്യ ഉല്‍പ്പാദനത്തെ ബാധിച്ചേക്കാം. കൂടാതെ ജലസംഭരണികളിലെ ജലനിരപ്പ് താഴുന്നത് വൈദ്യുതി ഉല്‍പ്പാദനത്തെയും കുടിവെള്ള വിതരണത്തെയും പ്രതിസന്ധിയിലാക്കാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്.

അതേസമയം, 'ഇന്ത്യന്‍ ഓഷ്യന്‍ ഡൈപോള്‍' (IOD) പോലുള്ള മറ്റ് കാലാവസ്ഥാ ഘടകങ്ങള്‍ അനുകൂലമായാല്‍ എല്‍ നിനോയുടെ ആഘാതം ഒരു പരിധിവരെ കുറയ്ക്കാന്‍ സാധിക്കുമെന്ന് ചില വിദഗ്ധര്‍ പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. എങ്കിലും വരാനിരിക്കുന്ന മാസങ്ങളിലെ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങള്‍ നിരീക്ഷിച്ച ശേഷം മാത്രമേ മഴയുടെ കാര്യത്തില്‍ വ്യക്തമായ ചിത്രം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം വ്യക്തമാക്കി.


