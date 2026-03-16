തിങ്കള്‍, 16 മാര്‍ച്ച് 2026
  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. ദേശീയം

ഇന്ത്യന്‍ എല്‍പിജി ടാങ്കര്‍ ശിവാലിക് മുന്ദ്ര തുറമുഖത്ത് എത്തി

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified തിങ്കള്‍, 16 മാര്‍ച്ച് 2026 (19:40 IST)
ഹോര്‍മുസ് കടലിടുക്ക് സുരക്ഷിതമായി കടന്ന് ദ്രവീകൃത പെട്രോളിയം ഗ്യാസ് (എല്‍പിജി) ടാങ്കര്‍ ശിവാലിക് തിങ്കളാഴ്ച ഗുജറാത്തിലെ മുന്ദ്ര തുറമുഖത്ത് എത്തി. ഇന്ത്യന്‍ പതാക വഹിച്ച രണ്ട് എല്‍പിജി കാരിയറുകളായ ശിവാലിക്, നന്ദ ദേവി എന്നിവയ്ക്ക് ഇറാനിയന്‍ അധികൃതര്‍ തന്ത്രപ്രധാനമായ ജലപാതയിലൂടെ ഗതാഗതം അനുവദിച്ചു.

നന്ദ ദേവി മാര്‍ച്ച് 17 ന് കാണ്ട്‌ല തുറമുഖത്ത് എത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നേരത്തെ ഷിപ്പിംഗ് മന്ത്രാലയത്തിലെ പ്രത്യേക സെക്രട്ടറി രാജേഷ് കുമാര്‍ സിന്‍ഹ കപ്പലുകളുടെ നീക്കവും മേഖലയിലെ ഇന്ത്യന്‍ നാവികരുടെ സുരക്ഷയും സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. ഹോര്‍മുസ് കടലിടുക്കിന്റെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പേര്‍ഷ്യന്‍ ഗള്‍ഫില്‍ 24 ഇന്ത്യന്‍ പതാക വഹിച്ച കപ്പലുകള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു.

അതേസമയം, ഹോര്‍മുസ് കടലിടുക്കിലൂടെയുള്ള സമുദ്ര ഗതാഗതം തുടരുന്നതിനായി ഇറാനുമായുള്ള ഇന്ത്യയുടെ നയതന്ത്ര ഇടപെടലിനെക്കുറിച്ച് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ് ജയ്ശങ്കര്‍ എടുത്തുപറഞ്ഞു. ആഗോള എണ്ണ വ്യാപാരത്തിന്റെ ഏകദേശം 20 ശതമാനം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സുപ്രധാന കപ്പല്‍ പാത വീണ്ടും തുറക്കാന്‍ സഹായിക്കുന്നതിന് ഇന്ത്യ ടെഹ്റാനുമായി നേരിട്ട് ഇടപഴകുന്നുണ്ടെന്ന് ഫിനാന്‍ഷ്യല്‍ ടൈംസ് യുകെയ്ക്ക് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തില്‍ ജയ്ശങ്കര്‍ പറഞ്ഞു. ഈ ചര്‍ച്ചകള്‍ ഇതിനകം തന്നെ ചില ഫലങ്ങള്‍ നല്‍കുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.


