സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified തിങ്കള്, 16 മാര്ച്ച് 2026 (12:07 IST)
ഹോര്മുസ് കടലിടുക്ക് വഴിയുള്ള കപ്പല് ഗതാഗതം പുനരാരംഭിക്കുന്നതിന് ഇറാനുമായുള്ള നേരിട്ടുള്ള ചര്ച്ചകള് ഫലം കണ്ടതായി വിദേശകാര്യ മന്ത്രി സുബ്രഹ്മണ്യം ജയശങ്കര്. ഞായറാഴ്ച ഫിനാന്ഷ്യല് ടൈംസിന് നല്കിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്. ശനിയാഴ്ച
ഇന്ത്യന് പതാകയേന്തിയ രണ്ട് ദ്രവീകൃത പെട്രോളിയം വാതക വാഹകരായ ശിവാലിക്, നന്ദാദേവി കപ്പലുകള് ഹോര്മുസ് കടലിടുക്ക് കടന്ന് ഏകദേശം 92,712 മെട്രിക് ടണ് എല്പിജിയുമായി ഇന്ത്യയിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
നയതന്ത്രം എന്ത് കൊണ്ടുവരുമെന്നതിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണിതെന്ന് ജയ്ശങ്കര് എഫ്ടിയോട് പറഞ്ഞു. അതേസമയം അഞ്ചുവര്ഷം വരെ നീണ്ടുനില്ക്കുന്ന യുദ്ധത്തിനും തയ്യാറെന്ന് ഇറാന്. ഇറാന് തങ്ങളെ ചര്ച്ചയ്ക്ക് സമീപിച്ചു എന്ന അമേരിക്കന് പ്രസിഡണ്ട് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപിന്റെ അവകാശവാദം തള്ളിയാണ് ഇറാന്റെ പരമോന്നത നേതാവിന്റെ ഇന്ത്യയിലെ പ്രതിനിധി അബ്ദുല് മജീദ് ഹക്കീം ഇലാഹി പറഞ്ഞത്. അമേരിക്ക തന്നെ ആക്രമണങ്ങള് ആരംഭിച്ച സാഹചര്യത്തില് ഇനിയൊരു ഒത്തുതീര്പ്പിന് താല്പര്യമില്ലെന്നാണ് ഇറാന്റെ നിലപാട് അദ്ദേഹം എന് ഐ എയ്ക്ക് നല്കിയ അഭിമുഖത്തില് പറഞ്ഞു.
ശത്രുക്കള്ക്ക് മുന്നില് ഇറാന് കീഴടങ്ങില്ല. ആവശ്യമെങ്കില് ദീര്ഘകാലം യുദ്ധം ചെയ്യാന് തയ്യാറാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അതേസമയം ഇന്ത്യയുടെ രണ്ടാമത്തെ എല്പിജി ടാങ്കര് കപ്പലായ നന്ദാദേവി ഹോര്മുസ് കടലിടുക്ക് വിജയകരമായി പിന്നിട്ടു. അടുത്ത രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളില് കപ്പല് ഇന്ത്യന് തീരത്ത് എത്തുമെന്ന് സര്ക്കാര് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 46000 മെട്രിക് ടണ്ണില് അധികം ദ്രവീകൃത പെട്രോളിയം ഗ്യാസ് ആണ് നന്ദാദേവി വഹിക്കുന്നത്.
ഇന്ത്യന് നാവികസേനയുടെ അകമ്പടിയോടെയാണ് കപ്പല് ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള യാത്ര ആരംഭിച്ചത്. മുംബെ തുറമുഖങ്ങളില് ആയിരിക്കും കപ്പലടുക്കുക എന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ടുകള്.