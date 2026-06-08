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ഇന്ത്യയിലെ നിരവധി നഗരങ്ങളില് ഭൂകമ്പം; ചൈനയിലും ബംഗ്ലാദേശിലും ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടു
ഞായറാഴ്ച ഹിമാലയത്തിന്റെ ഹൃദയഭാഗത്ത് 5.6 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായി. ജര്മ്മന് റിസര്ച്ച് സെന്റര് ഫോര് ജിയോസയന്സസ് (GFZ) പ്രകാരം ഭൂകമ്പത്തിന്റെ പ്രഭവകേന്ദ്രം ഭൂട്ടാനിലാണെങ്കിലും, അതിന്റെ ആഘാതം അതിര്ത്തികള്ക്കപ്പുറത്ത് വളരെ ദൂരെയാണ് അനുഭവപ്പെട്ടത്. ഇന്ത്യ, ചൈന, ബംഗ്ലാദേശ്, നേപ്പാള് എന്നിവയുടെ ചില ഭാഗങ്ങളില് ഭൂകമ്പം അനുഭവപ്പെട്ടു.
ഭൂകമ്പം മേഖലയിലുടനീളം ചെറിയ പരിഭ്രാന്തി സൃഷ്ടിച്ചെങ്കിലും, ഭാഗ്യവശാല് ആളപായമോ വലിയ ഘടനാപരമായ നാശനഷ്ടങ്ങളോ ഉണ്ടായതായി റിപ്പോര്ട്ടുകളൊന്നുമില്ല. ഈ ആഴ്ച ആദ്യം റിക്ടര് സ്കെയിലില് 5.0 രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂചലനം ഉള്പ്പെടെ നിരവധി ഭൂകമ്പങ്ങള് ധര്മ്മശാല മേഖലയില് ഉണ്ടായി. ഇത് പരിഭ്രാന്തി പരത്തിയെങ്കിലും ജീവഹാനിയോ വലിയ സ്വത്ത് നാശനഷ്ടങ്ങളോ റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് പിടിഐ വാര്ത്താ ഏജന്സിയുടെ റിപ്പോര്ട്ട് പറയുന്നു.
ജൂണ് 5 ന് രാത്രി 10.04 നാണ് ഏറ്റവും ശക്തമായ ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായത്. ധര്മ്മശാലയില് നിന്ന് ഏകദേശം 40 കിലോമീറ്റര് അകലെ, കാംഗ്ര-ചമ്പ അതിര്ത്തിയിലെ ധൗലാധര് ശ്രേണികളിലെ ധാര് ഘഡോയിക്കും ആര്എഫ് കുഗ്തിക്കും ഇടയിലായിരുന്നു ഭൂകമ്പത്തിന്റെ പ്രഭവകേന്ദ്രം. 22.5 കിലോമീറ്റര് താഴ്ചയിലാണ് ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായത്.