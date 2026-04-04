സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified ശനി, 4 ഏപ്രില് 2026 (09:37 IST)
അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലുണ്ടായ വന് ഭൂചലനത്തില് കാബൂളില് എട്ടു മരണം. ഇസ്ലാമാബാദിലും ഡല്ഹിയിലും പ്രകമ്പനം. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ ഹിന്ദു കുഷ് മേഘലയിലാണ് കഴിഞ്ഞദിവസം ശക്തമായ ഭൂചലനം ഉണ്ടായത്. റിക്ടര് സ്കെയിലില് 5.9 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂചലനത്തില് എട്ടു പേരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. കാബൂളിലെ വീട് തകര്ന്നാണ് മരണങ്ങള് സംഭവിച്ചത്.
അതേസമയം അപകടത്തില് ഒരു കുട്ടിക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. ഭൂചലനത്തിന്റെ പ്രഭവകേന്ദ്രം ഭൂമിക്കടിയില് 177 കിലോമീറ്റര് ആഴത്തില് ആണെന്ന് വിദഗ്ധര് പറയുന്നു. ദുരന്ത മേഖലയില് രക്ഷാപ്രവര്ത്തനം നടക്കുകയാണ്. ഭൂചലനത്തിന്റെ പ്രകമ്പനം പാക്കിസ്ഥാനിലും ഇന്ത്യയും ഉണ്ടായി. പാകിസ്താന്റെ തലസ്ഥാനമായ ഇസ്ലാമാബാദിലും ഇന്ത്യയുടെ തലസ്ഥാനമായ ന്യൂഡല്ഹിയിലും ശക്തമായ പ്രകമ്പനം അനുഭവപ്പെട്ടു.
നിരന്തരം ഭൂചലനം ഉണ്ടാവുന്ന ഭൂപ്രകൃതിയാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്റേത്. പ്രതിവര്ഷം ശരാശരി 560 പേരോളം ഇവിടെ മരിക്കാറുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ നവംബറില് ഉണ്ടായ ഭൂചലനത്തില് 27 പേര് കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. നൂറുകണക്കിന് വീടുകളാണ് തകര്ന്നത്.