ക്രൂഡോയില്‍ ബാരലിന് 70 ഡോളറായി; പെട്രോള്‍-ഡീസല്‍ വില രണ്ടാഴ്ചത്തേക്ക് കുറയില്ലെന്ന് സൂചന

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ക്രൂഡോയില് ബാരലിന് 70 ഡോളറായി; പെട്രോള്-ഡീസല് വില രണ്ടാഴ്ചത്തേക്ക് കുറയില്ലെന്ന് സൂചന
ക്രൂഡോയില് ബാരലിന് 70 ഡോളറായി കുറഞ്ഞു. എങ്കിലും രാജ്യത്ത് പെട്രോള്-ഡീസല് വില രണ്ടാഴ്ചത്തേക്ക് കുറയില്ലെന്ന് സൂചന. പെട്രോള് ഡീസല് വില വര്ദ്ധനവ് ഉടന് കുറയ്ക്കാനാകില്ലെന്ന് പെട്രോളിയം മന്ത്രി ഹര്ദീപ് സിങ് പുരി കഴിഞ്ഞ ദിവസം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. യുദ്ധത്തെ തുടര്ന്ന് ലോക വിപണിയില് ക്രൂഡോയില് വില 110- 120 ഡോളര് വരെ ഉയര്ന്നിരുന്നു. ഇപ്പോള് വില 70- 73 ഡോളറിലേക്ക് താഴ്ന്നു.
കഴിഞ്ഞദിവസം രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വകാര്യ എണ്ണവിതരണ കമ്പനിയായ നയാര എനര്ജി പെട്രോള് ഡീസല് വില കുറച്ചിരുന്നു. കമ്പനിയുടെ കീഴിലുള്ള പമ്പുകളില് പെട്രോളിന് ലിറ്ററിന് 5 രൂപയും ഡീസലിന്റെ മൂന്ന് രൂപയുമാണ് കുറച്ചത്. പശ്ചിമേഷ്യ സംഘര്ഷങ്ങള്ക്ക് അയവ് വന്നതിനെ തുടര്ന്നാണ് വില കുറച്ചത്. രണ്ടു വര്ഷത്തിനിടെ ആദ്യമായാണ് ഒരു സ്വകാര്യ കമ്പനി ഇന്ധന വില കുറയ്ക്കുന്നത്.