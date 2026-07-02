യൂറോപ്പിലെ ഉഷ്ണതരംഗം; ഇന്ത്യക്ക് മുന്നറിയിപ്പ്
വേനല്ക്കാലത്തിന്റെ തുടക്കത്തില് അനുഭവപ്പെടുന്ന കടുത്ത ഉഷ്ണതരംഗം യൂറോപ്പിനെ ചുട്ടുപൊള്ളിക്കുന്നു. ഇത് നിരവധി രാജ്യങ്ങളിലെ സ്കൂളുകള് അടച്ചിടാന് നിര്ബന്ധിതമാക്കി. ആശുപത്രികളെ സ്തംഭിപ്പിച്ചു. എന്നാല് ഭൂഖണ്ഡത്തിലുടനീളം താപനില കുതിച്ചുയരുന്നത് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഒരു അടിയന്തര സന്ദേശം നല്കുന്നുവെന്നും കാലാവസ്ഥാ, ആരോഗ്യ വിദഗ്ധര് പറയുന്നു.
ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ (WHO) കണക്കനുസരിച്ച് ആഗോളതലത്തില് ഓരോ വര്ഷവും ഏകദേശം 4.9 ലക്ഷം ആളുകള് ചൂടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാരണങ്ങളാല് മരിക്കുന്നു. ഈ മരണങ്ങളില് ഏകദേശം 45 ശതമാനവും ഏഷ്യയിലാണ് നടക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയില്, ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകള് പുറത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നവരും വേനല്ക്കാലത്ത് 45 ഡിഗ്രി സെല്ഷ്യസിനു മുകളില് താപനില രേഖപ്പെടുത്തുന്നവരുമായതിനാല്, അപകടസാധ്യതകള് വളരെ കൂടുതലാണ്.
യുറോപ്പില് ജൂണ് 21 മുതല് 1,300-ലധികം അധിക മരണങ്ങള് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ തലവന് ടെഡ്രോസ് അദാനോം ഗെബ്രിയേസസ് പറഞ്ഞു. 'ഉഷ്ണസമ്മര്ദ്ദത്തെ പലപ്പോഴും 'നിശബ്ദ കൊലയാളി' എന്ന് വിളിക്കുന്നു. യൂറോപ്യന് വീടുകള്, ജോലിസ്ഥലങ്ങള്, സ്കൂളുകള് എന്നിവ ഈ താപനിലയ്ക്കായി നിര്മ്മിച്ചിട്ടില്ല,' അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ബുധനാഴ്ച മുതല് രാജ്യത്ത് പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും ഏകദേശം 1,000 മരണങ്ങള് കൂടുതലായി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ഫ്രാന്സിന്റെ ദേശീയ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം പറഞ്ഞു.