തൃശൂർ കോലഴി പഞ്ചായത്തിൽ തെരുവുനായയുടെ പരാക്രമം; പത്തിലധികം പേർക്ക് കടിയേറ്റു, നായയെ ചത്തനിലയിൽ കണ്ടെത്തി
ഇന്ന് രാവിലെയോടെയാണ് കൊട്ടേക്കാട്, കുറ്റൂര് മേഖലകളില് തെരുവുനായ പരാക്രമം അഴിച്ചുവിട്ടത്.
തൃശൂര്: കോലഴി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കൊട്ടേക്കാട്, കുറ്റൂര് പ്രദേശങ്ങളില് തെരുവുനായയുടെ ആക്രമണത്തില് പത്തിലധികം പേര്ക്ക് പരിക്കേറ്റു. പ്രദേശത്തെ വിവിധ ഇടങ്ങളിലായി വഴിയാത്രക്കാര്ക്കും നാട്ടുകാര്ക്കും നേരെയാണ് നായയുടെ ആക്രമണമുണ്ടായത്. പരിക്കേറ്റവരെ ഉടന് തന്നെ വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി തൃശൂര് ഗവണ്മെന്റ് മെഡിക്കല് കോളേജ് ആശുപത്രിയില് പ്രവേശിപ്പിച്ചു.
ഇന്ന് രാവിലെയോടെയാണ് കൊട്ടേക്കാട്, കുറ്റൂര് മേഖലകളില് തെരുവുനായ പരാക്രമം അഴിച്ചുവിട്ടത്. റോഡിലൂടെ നടന്നുപോയവരെയും വീട്ടുപരിസരങ്ങളില് നിന്നവരെയും നായ ഓടിച്ചിട്ട് കടിക്കുകയായിരുന്നു. നിരവധി പേര്ക്ക് കടിയേറ്റതോടെ പ്രദേശത്ത് വലിയ പരിഭ്രാന്തിയും ആശങ്കയും പരന്നു.
അതേസമയം, ആളുകളെ ആക്രമിച്ച തെരുവുനായയെ പിന്നീട് പ്രദേശത്ത് തന്നെ ചത്തനിലയില് കണ്ടെത്തി. നായയുടെ അസ്വാഭാവിക പെരുമാറ്റവും പെട്ടെന്നുള്ള മരണവും കണക്കിലെടുത്ത് പേവിഷബാധ (Rabies) ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്ന കടുത്ത സംശയത്തിലാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനവും. തുടര്ന്ന്, വിശദമായ പോസ്റ്റ്മോര്ട്ടത്തിനും ലാബ് പരിശോധനയ്ക്കുമായി നായയുടെ ജഡം മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥര് ഏറ്റെടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി.
പരിശോധനാഫലം പുറത്തുവന്നാല് മാത്രമേ നായയ്ക്ക് പേവിഷബാധ സ്ഥിരീകരിക്കാനാകൂ എന്ന് അധികൃതര് വ്യക്തമാക്കി. മുന്കരുതല് നടപടികളുടെ ഭാഗമായി കടിയേറ്റ എല്ലാവര്ക്കും മെഡിക്കല് കോളേജ് ആശുപത്രിയില് പ്രതിരോധ കുത്തിവെപ്പുകള് ഉള്പ്പെടെയുള്ള അടിയന്തര ചികിത്സ നല്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രദേശത്ത് തെരുവുനായ ശല്യം രൂക്ഷമാണെന്നും, ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാന് പഞ്ചായത്ത് അധികൃതര് അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്നുമാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം.