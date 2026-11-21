രാജസ്ഥാനിൽ ബിജെപിക്ക് അപ്രതീക്ഷിത തിരിച്ചടി, പഞ്ചായത്ത് തിരെഞ്ഞെടുപ്പിൽ വലിയ നേട്ടമുണ്ടാക്കി കോൺഗ്രസ്
രാജസ്ഥാനിലെ പഞ്ചായത്ത് തിരെഞ്ഞെടുപ്പില് ബിജെപിയെ ബഹുദൂരം പിന്നിലാക്കി കോണ്ഗ്രസ്.
BJP का राजस्थान में सूपड़ा साफ हो गया है। जनता ने दिखा दिया कि उन्होंने BJP पर भरोसा करके महागलती की, लेकिन अब वो ब्याज समेत इनका हिसाब चुका रही है। नगर निकाय के चुनाव में सत्ता का दुरुपयोग हुआ और फिर जिस तरह से प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और BJP ने जीत की छद्म धारणा बनाई, जनता ने उसका जवाब दे दिया है। 419 पंचायत समितियों में अभी 384 के परिणाम जारी हुए हैं, जिनमें 289 सीट पर कांग्रेस जीती है और BJP को सिर्फ 85 सीट मिली। सरकार के मंत्रियों का पूरा परिवार चुनाव हार गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि किसान परेशान थे, ध्वस्त हेल्थ सिस्टम के कारण माताओं-बहनों की मौत हो रही थी, लेकिन ये सरकार सिर्फ भ्रष्टाचार में व्यस्त थी। पंचायत चुनाव में जो ऐतिहासिक परिणाम आया है, उसे देखते हुए BJP सरकार के मुख्यमंत्री और पूरे मंत्रिमंडल को इस्तीफा दे देना चाहिए। : राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष @GovindDotasra जी— Congress (@INCIndia) November 21, 2026