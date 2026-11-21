രാജസ്ഥാനിൽ ബിജെപിക്ക് അപ്രതീക്ഷിത തിരിച്ചടി, പഞ്ചായത്ത് തിരെഞ്ഞെടുപ്പിൽ വലിയ നേട്ടമുണ്ടാക്കി കോൺഗ്രസ് രാജസ്ഥാനിലെ പഞ്ചായത്ത് തിരെഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ബിജെപിയെ ബഹുദൂരം പിന്നിലാക്കി കോണ്‍ഗ്രസ്.

രാജസ്ഥാനിലെ പഞ്ചായത്ത് തിരെഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ബിജെപിയെ ബഹുദൂരം പിന്നിലാക്കി കോണ്‍ഗ്രസ്. 37 ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലായി നടന്ന തിരെഞ്ഞെടുപ്പില്‍ 24 പഞ്ചായത്തുകളിലും കോണ്‍ഗ്രസ് ലീഡ് നേടി. ബിജെപി 8 ഇറ്റങ്ങളില്‍ ലീഡ് നേടിയപ്പോള്‍ 4 സീറ്റുകളില്‍ സ്വതന്ത്രരാണ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത്. 419 പഞ്ചായത്ത് സമിതികളില്‍ 177 സീറ്റുകളിലാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് വ്യക്തമായ ലീഡ് നേടിയത്. ബിജെപിക്ക് 81 സീറ്റുകളിലും 56 സീറ്റുകളില്‍ സ്വതന്ത്രരും ലീഡ് നേടി.

നിലവില്‍ ബിജെപിയാണ് സംസ്ഥാനം ഭരിക്കുന്നത്. അതേസമയം പ്രാദേശിക തലത്തിലെ ഈ തിരിച്ചടി ബിജെപിക്കെതിരായ ഭരണവിരുദ്ധ വികാരത്തെയാണ് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതെന്നാണ് സൂചന. 2028ലെ രാജസ്ഥാന്‍ നിയമസഭാ തിരെഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി കോണ്‍ഗ്രസിന് ഊര്‍ജം നല്‍കുന്നതാണ് നിലവിലെ ഈ ട്രെന്‍ഡ്. രാഷ്ട്രീയ ലോക തന്ത് പാര്‍ട്ടി 354 പഞ്ചായത്ത് സമിതി സീറ്റുകളില്‍ 2 ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകളും നേടി. ഭാരത് ആദിവാസി പാര്‍ട്ടി 168 ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സമിതി സീറ്റുകളും നേടി. സിപിഐഎം 43 പഞ്ചായത്ത് സമിതികളും 3 ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സീറ്റുകളും നേടി. ബിഎസ്പി 36 പഞ്ചായത്ത് സമിതി സീറ്റുകളും ആം ആദ്മി പാര്‍ട്ടി 2 സമിതി സീറ്റുകളും നേടി.

BJP का राजस्थान में सूपड़ा साफ हो गया है। जनता ने दिखा दिया कि उन्होंने BJP पर भरोसा करके महागलती की, लेकिन अब वो ब्याज समेत इनका हिसाब चुका रही है। नगर निकाय के चुनाव में सत्ता का दुरुपयोग हुआ और फिर जिस तरह से प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और BJP ने जीत की छद्म धारणा बनाई, जनता ने उसका जवाब दे दिया है। 419 पंचायत समितियों में अभी 384 के परिणाम जारी हुए हैं, जिनमें 289 सीट पर कांग्रेस जीती है और BJP को सिर्फ 85 सीट मिली। सरकार के मंत्रियों का पूरा परिवार चुनाव हार गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि किसान परेशान थे, ध्वस्त हेल्थ सिस्टम के कारण माताओं-बहनों की मौत हो रही थी, लेकिन ये सरकार सिर्फ भ्रष्टाचार में व्यस्त थी। पंचायत चुनाव में जो ऐतिहासिक परिणाम आया है, उसे देखते हुए BJP सरकार के मुख्यमंत्री और पूरे मंत्रिमंडल को इस्तीफा दे देना चाहिए। : राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष @GovindDotasra जी — Congress (@INCIndia) November 21, 2026

രാജസ്ഥാനിലെ 41 ജില്ലകളിലായി 7543 പഞ്ചായത്ത് സമിതി സീറ്റുകളിലേക്കും 1275 ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സീറ്റുകളിലേക്കുമാണ് തിരെഞ്ഞെടുപ്പ്. ബിജെപിയുടെ ശക്തമായ സ്വാധീനമുള്ള ഭരത് പുര്‍, ചുരു എന്നിവിടങ്ങളിലെല്ലാം നേട്ടമുണ്ടാക്കാന്‍ കോണ്‍ഗ്രസിനായിട്ടുണ്ട്. ചുരുവില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് 21 ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സീറ്റുകള്‍ നേടി. ഇവിടെ 17 സീറ്റാണ് ബിജെപിക്കുള്ളത്. ഭരത്പുരില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് 21 സീറ്റുകള്‍ നേടിയപ്പോള്‍ ബിജെപിക്ക് 9 സീറ്റുകള്‍ മാത്രമാണ് നേടാനായത്.