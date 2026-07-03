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അലി ഖമേനിയുടെ ശവസംസ്കാരം 6 ദിവസം നീണ്ടുനില്ക്കും; മകന് മോജ്തബ പങ്കെടുക്കില്ല
ഇറാന്റെ പരമോന്നത നേതാവ് മൊജ്തബ ഖമേനി സുരക്ഷാ കാരണങ്ങളാല് തന്റെ പിതാവും മുന് ഇറാനിയന് നേതാവുമായ അലി ഖമേനിയുടെ ശവസംസ്കാര ചടങ്ങുകളില് പങ്കെടുക്കില്ലെന്ന് ഇന്ത്യയിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിനിധി അറിയിച്ചതായി റിപ്പോര്ട്ടുണ്ട്. ഇസ്രായേലിന്റെ ഭീഷണികളും നിരീക്ഷണ അപകടസാധ്യതകളും മൊജ്തബയുടെ പൊതുപരിപാടികളില് പങ്കെടുക്കുന്നത് 'അപകടകരമാക്കുമെന്ന്' അയത്തുള്ള ഹക്കിം ഇലാഹി പറഞ്ഞതായി വാര്ത്താ ഏജന്സിയായ എഎന്ഐ റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തു.
36 വര്ഷക്കാലം ഇറാന് ഭരിച്ച അലി ഖമേനി ഫെബ്രുവരി 28 ന് കൊല്ലപ്പെട്ടു. അമേരിക്കയും ഇസ്രായേലും ചേര്ന്ന് ടെഹ്റാനില് നടത്തിയ ആക്രമണത്തിലാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഇത് മിഡില് ഈസ്റ്റില് ഒരു യുദ്ധത്തിന് തുടക്കമിട്ടു. മുന് പരമോന്നത നേതാവിന്റെ ശവസംസ്കാര ചടങ്ങുകള് ജൂലൈ 4 ന് ടെഹ്റാനില് ആരംഭിച്ച് ജൂലൈ 9 ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്മനാടായ വടക്കുകിഴക്കന് പുണ്യനഗരമായ മഷ്ഹദില് സംസ്കരിക്കുന്നതോടെ അവസാനിക്കും.
ജൂലൈ 7 ന് ടെഹ്റാന്റെ തെക്ക് ഭാഗത്തുള്ള ഒരു പുണ്യനഗരമായ കോമില് നടക്കുന്ന ചടങ്ങുകളും മറ്റ് മതപരമായ ആചാരങ്ങളും ശവസംസ്കാര ചടങ്ങുകളില് ഉള്പ്പെടും. ഇറാനിലുടനീളം അന്തരിച്ച ഖമേനിയെ ചിത്രീകരിക്കുന്ന നിരവധി പോസ്റ്ററുകളും ഭീമാകാരമായ ബില്ബോര്ഡുകളും സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആറ് ദിവസ കാലയളവില് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വിലാപയാത്രക്കാര് തെരുവിലിറങ്ങുമെന്ന് ഇറാനിയന് അധികൃതര് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇത് ആഗോളതലത്തില് സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന സംഭവങ്ങളിലൊന്നായി ശവസംസ്കാര ചടങ്ങിനെ മാറ്റുന്നു.