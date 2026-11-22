രാജ്യത്ത് 25 ദിവസത്തിനിടെ നടക്കുക 52 ലക്ഷം വിവാഹങ്ങൾ; വിപണിയിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് 7.5 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ വൻ വ്യാപാര കുതിപ്പ്
സീസണിൽ വ്യാപാര മേഖലയില് ഏറ്റവും കൂടുതല് നേട്ടമുണ്ടാക്കുന്നത് സ്വര്ണ്ണാഭരണ വിപണിയാണ്.
രാജ്യത്ത് നവംബര് 21 മുതല് ഡിസംബര് 15 വരെയുള്ള 25 ദിവസത്തെ വിവാഹ സീസണില് 52 ലക്ഷം വിവാഹങ്ങള് നടക്കുമെന്ന് കോണ്ഫെഡറേഷന് ഓഫ് ഓള് ഇന്ത്യ ട്രേഡേഴ്സ് (CAIT) . പ്രതിദിനം ശരാശരി രണ്ട് ലക്ഷത്തിലധികം വിവാഹങ്ങളാണ് രാജ്യത്ത് നടക്കാനിരിക്കുന്നത്. ഇതിലൂടെ വിപണിയില് ഏകദേശം 7.5 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ വ്യാപാര ഇടപാടുകള് നടക്കുമെന്നാണ് വ്യാപാരി സംഘടനയുടെ വിലയിരുത്തല്. ഡല്ഹി-എന്.സി.ആര് മേഖലയില് മാത്രം അഞ്ച് ലക്ഷം വിവാഹങ്ങളിലൂടെ 2.5 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ ബിസിനസാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
രാജ്യത്തെ 25 സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ 300-ലധികം വ്യാപാര നേതാക്കളുമായും 550 വ്യാപാര സംഘടനകളുമായും നടത്തിയ ചര്ച്ചകള്ക്ക് ശേഷമാണ് സി.എ.ഐ.ടി ഗവേഷണ വിഭാഗം ഈ കണക്കുകള് പുറത്തുവിട്ടത്. ആകെ വ്യാപാരത്തിന്റെ 54 ശതമാനമായ 4.05 ലക്ഷം കോടി രൂപ ചില്ലറ വില്പ്പന-ഉല്പ്പന്ന മേഖലയില് നിന്നും, 46 ശതമാനമായ 3.45 ലക്ഷം കോടി രൂപ സേവന മേഖലയില് നിന്നുമാണ് ലഭിക്കുക.
സീസണിൽ വ്യാപാര മേഖലയില് ഏറ്റവും കൂടുതല് നേട്ടമുണ്ടാക്കുന്നത് സ്വര്ണ്ണാഭരണ വിപണിയാണ്. ആഭരണങ്ങള്ക്കും വിലയേറിയ ലോഹങ്ങള്ക്കുമായി 1.2 ലക്ഷം കോടി രൂപ ചെലവഴിക്കപ്പെടുമ്പോള്, വസ്ത്ര വ്യാപാര മേഖലയില് 90,000 കോടി രൂപയുടെ വില്പ്പന പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. സമ്മാനങ്ങള്ക്കും പലവ്യഞ്ജന-ഭക്ഷ്യ ഉല്പ്പന്നങ്ങള്ക്കുമായി 37,500 കോടി രൂപ വീതവും, ഇലക്ട്രോണിക്സ്, മധുരപലഹാരങ്ങള്, ഫര്ണിച്ചര് എന്നിവയ്ക്കായി 30,000 കോടി രൂപ വീതവും ചെലവാകുമെന്നാണ് കണക്കുകൂട്ടല്. സേവന മേഖലയില് കാറ്ററിംഗ് (75,000 കോടി), വിവാഹ വേദികളും ഹോട്ടലുകളും (60,000 കോടി), ഇവന്റ് മാനേജ്മെന്റ്, അലങ്കാരങ്ങള് (37,500 കോടി വീതം) എന്നിവയാണ് മുന്നില്.
കൂടാതെ, ഈ വിവാഹ സീസണ് രാജ്യത്ത് 1.25 കോടി താല്ക്കാലിക തൊഴിലവസരങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കുമെന്നും സി.എ.ഐ.ടി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. 2022-ല് 3.75 ലക്ഷം കോടിയായിരുന്ന വിവാഹ വിപണി 2023-ല് 4.74 ലക്ഷം കോടിയായും, 2024-ല് 5.90 ലക്ഷം കോടിയായും, 2025-ല് 6.50 ലക്ഷം കോടിയായും വളര്ന്ന ശേഷമാണ് ഇപ്പോള് 7.5 ലക്ഷം കോടി എന്ന സര്വകാല റെക്കോര്ഡിലേക്ക് എത്തുന്നത്. വിവാഹ ആവശ്യങ്ങള്ക്കായി ഇന്ത്യന് നിര്മ്മിത ഉല്പ്പന്നങ്ങള്ക്കും പ്രാദേശിക വ്യാപാരികള്ക്കും മുന്ഗണന നല്കണമെന്നും സി.എ.ഐ.ടി ജനറല് സെക്രട്ടറി പ്രവീണ് ഖണ്ഡേല്വാള് അഭ്യര്ത്ഥിച്ചു.ALSO READ: പാർവതി ഹിന്ദു വിരോധം തുപ്പിക്കൊണ്ട് വായിൽ തോന്നിയത് വിളിച്ചു പറയുന്ന കമ്മിണി മാത്രം: വിമർശനവുമായി നടി മായ മേനോൻ