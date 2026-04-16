Last Modified വ്യാഴം, 16 ഏപ്രില് 2026 (10:05 IST)
സിബിഎസ്ഇ
പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷാഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. പ്രതിരോധശേഷിയുടെയും ദൃഢനിശ്ചയത്തിന്റെയും അക്കാദമിക് മികവിന്റെയും പ്രചോദനമായി ആരവ്. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വര്ഷമായി ലിംഫോബ്ലാസ്റ്റിക് ലിംഫോമ ബാധിച്ചിരുന്ന ആരവ് വാട്സ് എന്ന വിദ്യാര്ത്ഥി സിബിഎസ്ഇ നടത്തിയ പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷയില് 96.6% മാര്ക്ക് നേടിയാണ് മറ്റു കുട്ടികള്ക്ക് മാതൃകയായത്.
ആരവിന് ബാധിച്ച ലിംഫോബ്ലാസ്റ്റിക് ലിംഫോമ എന്ന രോഗം പഠനത്തില് വിജയിക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദൃഢനിശ്ചയത്തിന് തടസ്സമല്ലെന്ന് തെളിയിച്ചു. രോഗത്തോട് മല്ലിട്ടിട്ടും തീവ്രമായ വൈദ്യചികിത്സയ്ക്ക് വിധേയമാകുന്നതിനിടയിലും അദ്ദേഹം സ്ഥിരമായി പഠനം തുടര്ന്നു. അതിന്റെ ഫലമായി ആരോഗ്യമുള്ള വിദ്യാര്ത്ഥികള് പോലും നേടാന് പാടുപെടുന്ന ഒരു നേട്ടമാണ് ആരവ് കൈവരിച്ചത്.
വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ സമയങ്ങളില് പോലും നിരന്തരമായ പരിശ്രമം, ശ്രദ്ധ, ആത്മവിശ്വാസം എന്നിവ വലിയ പ്രതിബന്ധങ്ങളെ മറികടക്കാന് എങ്ങനെ സഹായിക്കുമെന്ന് ആരവിന്റെ പഠനത്തോടുള്ള സമര്പ്പണം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു.