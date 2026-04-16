Last Modified വ്യാഴം, 16 ഏപ്രില് 2026 (08:27 IST)
റഷ്യന് എണ്ണ വാങ്ങാന് ഇന്ത്യയ്ക്ക് നല്കിയ ഇളവ് അമേരിക്ക
പുതുക്കില്ലെന്ന് യുഎസ് ട്രഷറി സെക്രട്ടറി സ്കോട്ട് ബസന്റ്. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘര്ഷത്തെ തുടര്ന്ന് ആഗോളവിപണിയില് എണ്ണ വില വര്ധിക്കുന്നത് തടയാനാണ് നേരത്തെ 30 ദിവസത്തെ താല്ക്കാലിക ഇളവ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് നല്കിയത്. കൂടാതെ അമേരിക്കയുടെ നിര്ണായക പങ്കാളിയായ ഇന്ത്യ ഇനിമുതല് അമേരിക്കയില് നിന്നുള്ള എണ്ണയിറക്കുമതി വര്ദ്ധിപ്പിക്കും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും ട്രഷറീസ് സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞു.
അതേസമയം ഹോര്മുസ് കടലിടുക്ക് ഇറാന്റെ സ്വത്തല്ലെന്ന് യുഎഇ. ഗള്ഫ് രാജ്യങ്ങള് ഹോര്മുസിനെ മോചിപ്പിക്കാനുള്ള രാജ്യാന്തരശ്രമങ്ങള്ക്കൊപ്പം നില്ക്കുമെന്നും യുഎഇ വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം മധ്യസ്ഥ ചര്ച്ചകളില് വിട്ടുവീഴ്ച മനോഭാവത്തോടെ പങ്കെടുക്കണമെന്ന് ഖത്തര് ഇറാനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാല് ഇസ്ലാമാബാദില് ചര്ച്ച പരാജയപ്പെട്ടത് അമേരിക്കയുടെ അന്യായ ആവശ്യങ്ങളും ഉപരോധവും മൂലമാണെന്ന് ഇറാന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അബ്ബാസ് അരഗ്ചി പറഞ്ഞു.
അതേസമയം പശ്ചിമേഷ്യയില് വര്ദ്ധിച്ചുവരുന്ന സംഘര്ഷങ്ങള്ക്കിടയില് ഹോര്മുസ് കടലിടുക്ക് വീണ്ടും തുറക്കുന്നതിന് ഫ്രാന്സ് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുമായി സഹകരിച്ച് പ്രവര്ത്തിക്കുമെന്ന് ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് ഇമ്മാനുവല് മാക്രോണ് പറഞ്ഞു. ദക്ഷിണ കൊറിയന് സന്ദര്ശന വേളയില് സംസാരിച്ച മാക്രോണ് കടലിടുക്ക് തുറന്നുകിടക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുമായി ഏകോപിപ്പിച്ച് സമാധാനപരമായ ഒരു ദൗത്യം ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങള് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു.