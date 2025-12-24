ബുധന്‍, 24 ഡിസം‌ബര്‍ 2025
ടൈപ്പ് 1 പ്രമേഹമുള്ള സിബിഎസ്ഇ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് അധിക സമയം അനുവദിക്കണമെന്ന് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന്‍

കമ്മീഷന്‍ ചെയര്‍മാന്‍ ജസ്റ്റിസ് അലക്‌സാണ്ടര്‍ തോമസ് സിബിഎസ്ഇ സെക്രട്ടറിക്കും കേരള റീജിയണല്‍ ഡയറക്ടര്‍ക്കും നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കി.

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified ബുധന്‍, 24 ഡിസം‌ബര്‍ 2025 (11:56 IST)
തിരുവനന്തപുരം: ടൈപ്പ് 1 പ്രമേഹമുള്ള 10, 12 ക്ലാസുകളിലെ പരീക്ഷ എഴുതുന്ന കുട്ടികള്‍ക്ക് അധിക സമയം നല്‍കുന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കണമെന്ന് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന്‍ സിബിഎസ്ഇയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. കമ്മീഷന്‍ ചെയര്‍മാന്‍ ജസ്റ്റിസ് അലക്‌സാണ്ടര്‍ തോമസ് സിബിഎസ്ഇ സെക്രട്ടറിക്കും കേരള റീജിയണല്‍ ഡയറക്ടര്‍ക്കും നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കി.

ടൈപ്പ് 1 പ്രമേഹമുളള കുട്ടികള്‍ക്ക് അധിക സമയം അനുവദിക്കാത്തത് തുല്യതയ്ക്കുള്ള അവകാശത്തിന്റെ ലംഘനമാണെന്ന് ഉത്തരവില്‍ പറയുന്നു. ടൈപ്പ് 1 പ്രമേഹം ബാധിച്ച 10, 12 ക്ലാസുകളിലെ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ മണിക്കൂറില്‍ 20 മിനിറ്റ് അധിക സമയം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അടുത്തിടെ, ഇത് വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂളുകള്‍ക്കും ബാധകമാക്കി.

സിബിഎസ്ഇയിലും ഇത് നടപ്പിലാക്കണമെന്നാണ് നിര്‍ദ്ദേശം. ടൈപ്പ് വണ്‍ ഡയബറ്റിസ് ഫൗണ്ടേഷന്റെ ഭാരവാഹിയായ ബുഷ്റ ഷിഹാബ് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനില്‍ പരാതി നല്‍കിയിരുന്നു. സിബിഎസ്ഇ ബോര്‍ഡ് സെക്രട്ടറിക്കും അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കാന്‍ കമ്മീഷന്‍ ബുഷ്റ ഷിഹാബിനോട് നിര്‍ദ്ദേശിച്ചു.


