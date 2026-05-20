അനുബന്ധ വാര്ത്തകള്
- കഴിഞ്ഞ 11 വര്ഷം അതുല്യ അനുഭവിച്ചത് കൊടിയ പീഡനം, ഭര്ത്താവ് മര്ദ്ദിക്കുന്നതിന്റെ ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോകളും പുറത്ത്
- സ്ത്രീധനത്തിന്റെ പേരില് ഗാര്ഹിക പീഡനം, ഷാര്ജയില് ഒരു ജീവന് കൂടി പൊലിഞ്ഞു, കൊല്ലം സ്വദേശിയായ അതുല്യ മരിച്ച നിലയില്
- ഷാര്ജയിലെ വിപഞ്ചികയുടെയും കുഞ്ഞിന്റെയും ദുരൂഹമരണത്തില് ഭര്ത്താവിനും വീട്ടുകാര്ക്കുമെതിരെ കേസെടുത്ത് പോലീസ്
- 100 പവനും 70 ലക്ഷത്തിന്റെ ആഡംബര കാറും നല്കി, എന്നിട്ടും തീരാതെ സ്ത്രീധന പീഡനം, വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് 78മത്തെ ദിവസം വധു ആത്മഹത്യ ചെയ്തു
- ഇരു കൈകളും ഹാന്ഡില്ബാറില് വയ്ക്കാതെ ബൈക്കുകള് ഓടിക്കുന്നത് തടയാന് പുതിയ സര്ക്കാര് നിയമം
2024ല് രാജ്യത്ത് ദിവസവും മരണപ്പെട്ടത് 16 സ്ത്രീകള്; ഞെട്ടിക്കുന്ന സ്ത്രീധന മരണ കണക്കുകള് പുറത്ത്
മെയ് 6 ന് നാഷണല് ക്രൈം റെക്കോര്ഡ്സ് ബ്യൂറോ പുറത്തിറക്കിയ ഏറ്റവും പുതിയ ഡാറ്റ പ്രകാരം 2024 ല് ഇന്ത്യയില് 5,737 സ്ത്രീധന മരണങ്ങള് രേഖപ്പെടുത്തി. സ്ത്രീധന പീഡനം, ഗാര്ഹിക പീഡനം അല്ലെങ്കില് വിവാഹാനന്തരമുള്ള സംശയാസ്പദമായ മരണങ്ങള് എന്നിവയാണവ. ശരാശരി പ്രതിദിനം 16 സ്ത്രീകളാണ് മരണപ്പെട്ടത്.
രാജ്യത്തുടനീളം സ്ത്രീധനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറ്റകൃത്യങ്ങളില് വര്ദ്ധനവ് രേഖപ്പെടുത്തിയതായും എന്സിആര്ബി ഡാറ്റ കാണിക്കുന്നു. തുടര്ച്ചയായ അഞ്ചാം വര്ഷവും മെട്രോപൊളിറ്റന് നഗരങ്ങളില് ഏറ്റവും കൂടുതല് സ്ത്രീധന മരണ കേസുകള് ഡല്ഹിയില് രേഖപ്പെടുത്തി. 2024-ല് ദേശീയ തലസ്ഥാനത്ത് 109 സ്ത്രീധന മരണ കേസുകള് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തു. 2023-ല് 114 കേസുകളും 2021-ല് കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയര്ന്ന നിരക്കായ 136 കേസുകളും റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
മെട്രോ നഗരങ്ങളില് സ്ത്രീധന മരണങ്ങളുടെ കാര്യത്തില് കാണ്പൂരില് രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ്. 54 കേസുകളാണിവിടെ റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത്. ബെംഗളൂരുവില് 25 എണ്ണം. സ്ത്രീധന മരണ കേസുകളില് 2023-ല് 6,156 പേര്ക്ക് ജീവന് നഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്നും ഉത്തര്പ്രദേശും ബീഹാറുമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതല് കേസുകള് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തതെന്നും റിപ്പോര്ട്ട് പറയുന്നു.
56 ഇഞ്ചിന്റെ നെഞ്ചളവാണ്, പക്ഷേ ഒറ്റ ചോദ്യത്തില് വിറച്ചു, നോര്വീജിയന് മാധ്യമപ്രവര്ത്തകയുടെ എഫ്ബി, ഇന്സ്റ്റ പൂട്ടിച്ചു
നോര്വെയില് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാന് ശ്രമിച്ചതിനെ തുടര്ന്ന് ശ്രദ്ധേയയായ നോര്വീജിയന് മാധ്യമപ്രവര്ത്തക ഹെല്ല ലിങ്ങിന്റെ ഇന്സ്റ്റഗ്രാം, ഫെയ്സ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടുകള് സസ്പെന്ഡ് ചെയ്തു. ഓണ്ലൈന് ആക്രമണങ്ങള് കടുത്തതിനെ തുടര്ന്നാണ് അക്കൗണ്ടുകള് പൂട്ടിയതെന്ന് ഹെല്ല സമൂഹമാധ്യമായ എക്സില് പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റില് അറിയിച്ചു.