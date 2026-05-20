മിൽമ പാൽ വില 4 രൂപ വർദ്ധിപ്പിച്ചു, ജൂൺ 1 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ
മില്മ പാലിന് ലിറ്ററിന് 4 രൂപ വര്ദ്ധിപ്പിച്ചു. ജൂണ് മാസം ഒന്നാം തീയതി മുതല് ലിറ്ററിന് വര്ദ്ധനവ് പ്രാബല്യത്തില് വരും. 3.35 രൂപ കര്ഷകന് ലഭിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് വില വര്ദ്ധനവെന്ന് മില്മ അധികൃതര് അറിയിച്ചു.
മില്മ ഡയറക്ടര് ബോര്ഡ് യോഗത്തിന് ശേഷമാണ് തീരുമാനം. പാല് ഉല്പന്നങ്ങള്ക്കും ഇതോടെ വില ഉയരും.
56 ഇഞ്ചിന്റെ നെഞ്ചളവാണ്, പക്ഷേ ഒറ്റ ചോദ്യത്തില് വിറച്ചു, നോര്വീജിയന് മാധ്യമപ്രവര്ത്തകയുടെ എഫ്ബി, ഇന്സ്റ്റ പൂട്ടിച്ചു
നോര്വെയില് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാന് ശ്രമിച്ചതിനെ തുടര്ന്ന് ശ്രദ്ധേയയായ നോര്വീജിയന് മാധ്യമപ്രവര്ത്തക ഹെല്ല ലിങ്ങിന്റെ ഇന്സ്റ്റഗ്രാം, ഫെയ്സ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടുകള് സസ്പെന്ഡ് ചെയ്തു. ഓണ്ലൈന് ആക്രമണങ്ങള് കടുത്തതിനെ തുടര്ന്നാണ് അക്കൗണ്ടുകള് പൂട്ടിയതെന്ന് ഹെല്ല സമൂഹമാധ്യമായ എക്സില് പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റില് അറിയിച്ചു.