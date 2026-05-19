അക്രമകാരികളായ തെരുവുനായക്കളെ ദയാവധം ചെയ്യാം, തെരുവുകളിൽ നിന്ന് നീക്കണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി

ന്യൂഡല്ഹി: പൊതു സ്ഥാപനങ്ങളില് നിന്ന് തെരുവുനായ്ക്കളെ നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന ഉത്തരവ് പരിഷ്ക്കരിക്കണമെന്ന ഹര്ജി തള്ളി സുപ്രീം കോടതി. അക്രമണകാരികളായ തെരുവുനായകളെ ദയാവധം ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞ സുപ്രീം കോടതി സ്കൂള്, കോളജ്, ആശുപത്രി, റെയില്വേ സ്റ്റേഷന്, ബസ് സ്റ്റാന്ഡ് എന്നിവിടങ്ങളില് നിന്ന് നായ്ക്കളെ ഒഴിപ്പിക്കണമെന്ന നേരത്തെയുള്ള ഉത്തരവ് നിലനില്ക്കുമെന്നും വ്യക്തമാക്കി. തെരുവുനായകള്ക്കെതിരെ നടപടി എടുക്കുന്ന മുന്സിപ്പല് ജീവനക്കാര്ക്ക് നിയമപരമായ സംരക്ഷണം നല്കണമെന്നും വ്യക്തമാക്കി.
2025 ജൂലൈ മുതല് കുട്ടികള് ഉള്പ്പെടെയുള്ളവര്ക്ക് നായ്ക്കള് കടിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളും റേബീസ് കേസുകളും വര്ദ്ധിച്ചതിനെ തുടര്ന്ന് കോടതി സ്വമേധയാ ഇടപെട്ടാണ് എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളോടും കേന്ദ്രഭരണപ്രദേശങ്ങളോടും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്, ആശുപത്രികള്, ക്രീഡാ സമുച്ചയങ്ങള്, ബസ് സ്റ്റാന്ഡ്, റെയില്വേ സ്റ്റേഷന് എന്നിവിടങ്ങളില് നിന്ന് നായ്ക്കളെ നീക്കം ചെയ്ത് നിശ്ചിത ഷെല്ട്ടറുകളില് മാറ്റണമെന്ന് ഉത്തരവിട്ടത്.
പ്രകടമായും അപകടകാരികളും ആക്രമണസ്വഭാവവുമുള്ള തെരുവ് നായക്കളെ ദയാവധം ചെയ്യാമെന്നാണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ സുപ്രധാന ഉത്തരവ്. തെരുവുനായകളെ വന്ധ്യംകരണത്തിന് ശേഷം ഷെല്ട്ടറുകളിലേക്ക് മാറ്റണം.
ABC ചട്ടങ്ങള് കൃത്യമായി പാലിച്ചിരുന്നെങ്കില് ഈ സ്ഥിതി ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ലെന്ന് കോടതി സംസ്ഥാനങ്ങളെ ശക്തമായി വിമര്ശിച്ചു. പൗരന്മാരുടെ സഞ്ചാരസ്വാതന്ത്ര്യം ഭരണ ഘടന നല്കുന്ന അവകാശമാണ്. ഒരു ജീവിയെ പേടിച്ച് അത് ഹനിക്കാനാവില്ല. പൊതുസുരക്ഷയ്ക്ക് ഭീഷണിയെങ്കില് സര്ക്കാരുകള് ശക്തമായ നടപടി എടുക്കണം. രാജ്യത്ത് എല്ലാ ജില്ലയിലും ചുരുങ്ങിയത് ഒരു എ ബി സി സെന്റര് എങ്കിലും വേണമെന്നും ആന്റി റാബിസ് വാക്സിന് ഉറപ്പാക്കണമെന്നും സുപ്രീം കോടതി നിര്ദേശിച്ചു. ദേശീയപാതകള്,മറ്റ് റോഡുകള്, എക്സ്പ്രസ് വേകള് എന്നിവിടങ്ങളില് അലഞ്ഞുനടക്കുന്ന കന്നുകാലികള് ഉള്പ്പെടുന്ന മൃഗങ്ങളെ നീക്കാനും സുപ്രീംകോടതി നിര്ദേശിച്ചു.