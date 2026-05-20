ഒരു തൊഴിലാളിയും തുടര്ച്ചയായി അഞ്ച് മണിക്കൂര് വിശ്രമമില്ലാതെ ജോലി ചെയ്യരുത്: കേന്ദ്ര തൊഴില് മന്ത്രാലയം
ഒരു തൊഴിലാളിയും തുടര്ച്ചയായി അഞ്ച് മണിക്കൂര് വിശ്രമമില്ലാതെ ജോലി ചെയ്യരുതെന്ന വിജ്ഞാപനം കേന്ദ്ര തൊഴില് മന്ത്രാലയം പുറപ്പെടുവിച്ചു. അതേസമയം ഭൂഗര്ഭ ഖനി തൊഴിലാളികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമങ്ങളും മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ ജോലി ഷിഫ്റ്റുകള് എട്ട് മണിക്കൂറില് കൂടരുതെന്ന് കര്ശനമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ഖനനം ഏറ്റവും ശാരീരികമായി സമ്മര്ദ്ദം ചെലുത്തുന്നതും അപകടകരവുമായ മേഖലകളില് ഒന്നാണ്. കൂടാതെ തൊഴില് സുരക്ഷാ ചട്ടങ്ങള് പരമ്പരാഗതമായി ഭൂഗര്ഭ തൊഴിലാളികള്ക്ക് ജോലി ദൈര്ഘ്യം, ക്ഷീണം നിയന്ത്രിക്കല്, വിശ്രമ ഇടവേളകള് എന്നിവയില് കര്ശനമായ നിയന്ത്രണങ്ങള് ഏര്പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
മുന് തൊഴില് നിയമങ്ങളില് ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിലെ തടസ്സമില്ലാത്ത ജോലിക്ക് ശേഷം ജീവനക്കാര്ക്ക് ആനുകാലിക വിശ്രമം ലഭിക്കണമെന്നായിരുന്നു. ഫാക്ടറികള്, വ്യാവസായിക സ്ഥാപനങ്ങള്, ഖനികള് എന്നിവയുള്പ്പെടെ ഒന്നിലധികം മേഖലകളില് ഈ വ്യവസ്ഥകള് ബാധകമായിരുന്നു.
56 ഇഞ്ചിന്റെ നെഞ്ചളവാണ്, പക്ഷേ ഒറ്റ ചോദ്യത്തില് വിറച്ചു, നോര്വീജിയന് മാധ്യമപ്രവര്ത്തകയുടെ എഫ്ബി, ഇന്സ്റ്റ പൂട്ടിച്ചു
നോര്വെയില് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാന് ശ്രമിച്ചതിനെ തുടര്ന്ന് ശ്രദ്ധേയയായ നോര്വീജിയന് മാധ്യമപ്രവര്ത്തക ഹെല്ല ലിങ്ങിന്റെ ഇന്സ്റ്റഗ്രാം, ഫെയ്സ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടുകള് സസ്പെന്ഡ് ചെയ്തു. ഓണ്ലൈന് ആക്രമണങ്ങള് കടുത്തതിനെ തുടര്ന്നാണ് അക്കൗണ്ടുകള് പൂട്ടിയതെന്ന് ഹെല്ല സമൂഹമാധ്യമായ എക്സില് പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റില് അറിയിച്ചു.