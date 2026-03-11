ബുധന്‍, 11 മാര്‍ച്ച് 2026
വര്‍ക്കലയില്‍ ഡോ. റോബിന്‍ രാധാകൃഷ്ണന്‍ മത്സരിക്കുമോ? ബിഗ് ബോസ് താരം ബിജെപി സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയായേക്കുമെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍

Robin Radhakrishnan - Bigg Boss Malayalam
സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified ബുധന്‍, 11 മാര്‍ച്ച് 2026 (17:22 IST)
കൊച്ചി: വരാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഭാരതീയ ജനതാ പാര്‍ട്ടി (ബിജെപി) സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയായി മത്സരിക്കാന്‍ തയ്യാറാണെന്ന് ബിഗ് ബോസ് മലയാളം പ്രശസ്തി ഡോക്ടര്‍ റോബിന്‍ രാധാകൃഷ്ണന്‍. പാര്‍ട്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടാല്‍ വര്‍ക്കലയില്‍ നിന്ന് മത്സരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. കൊച്ചിയില്‍ നടന്ന എന്‍ഡിഎയുടെ പരിപാടിക്കിടെ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കവെയാണ് റോബിന്‍ ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്.

അടുത്തിടെ അദ്ദേഹം ബിജെപിയില്‍ ചേര്‍ന്നിരുന്നു. മാരാര്‍ജി ഭവനില്‍ നടന്ന ചടങ്ങില്‍ ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന്‍ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറില്‍ നിന്നാണ് റോബിന്‍ പാര്‍ട്ടി അംഗത്വം സ്വീകരിച്ചത്. 'പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി എനിക്ക് എപ്പോഴും പ്രചോദനമാണ്. എന്നെ ട്രോളുന്നവര്‍ക്ക് അത് തുടരാം. ആറ്റുകാല്‍ പൊങ്കാല ഉത്സവത്തിന്റെ സംഘാടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളില്‍ തിരുവനന്തപുരം മുനിസിപ്പല്‍ കോര്‍പ്പറേഷനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നവര്‍ വലിയ പരിപാടികളില്‍ അനാവശ്യ വിവാദങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ആളുകളാണ്. പാര്‍ട്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടാല്‍ ഞാന്‍ വര്‍ക്കലയില്‍ നിന്ന് മത്സരിക്കും,' റോബിന്‍ പറഞ്ഞു.


