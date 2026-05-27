അനുബന്ധ വാര്ത്തകള്
- ബീക്കണിട്ട് ചീറിപാഞ്ഞ ആംബുലൻസിൽ എംഡിഎംഎ കടത്ത്, 2 പേർ അറസ്റ്റിൽ
- എംഡിഎംഎയും കഞ്ചാവുമായി കോഴിക്കോട് 21 കാരിയും സുഹൃത്തും പിടിയിൽ
- എംഡിഎംഎയുമായി റിൻസി മുംതാസിനെ വീണ്ടും പിടികൂടി
- സ്വകാര്യ ആശുപത്രികള് രോഗിയെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ആംബുലന്സ് ഡ്രൈവര്ക്ക് കമ്മീഷന് നല്കുന്നുവെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി; നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് ആരെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്
- എംഡിഎംഎ കേസിലുള്പ്പെട്ടയാളുടെ പണം പോലീസ് സ്റ്റേഷനില് നിന്ന് കാണാതായി; എസ്ഐക്കെതിരെ അന്വേഷണം
ഫ്ലാഷര് ലൈറ്റിട്ട് ആംബുലന്സ്, ഉള്ളില് രോഗിയില്ല: ആംബുലന്സില് നിന്ന് 8.5 ലക്ഷം രൂപ വിലമതിക്കുന്ന എംഡിഎംഎ പിടികൂടി
തൃശൂര്: ദേശീയ പാതയിലെ വാണിയമ്പാറ ചെക്ക്പോസ്റ്റില് ആംബുലന്സില് കടത്തുകയായിരുന്ന 252 ഗ്രാം എംഡിഎംഎ തൃശൂര് ജില്ലാ ആന്റി-നാര്ക്കോട്ടിക് സ്പെഷ്യല് ആക്ഷന് ഫോഴ്സ് (ഡാന്സാഫ്) പിടികൂടി. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ട് പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. അഞ്ചേരി സ്വദേശിയായ സന്ദീപ് (42), വെട്ടിക്കല് സ്വദേശിയായ ഫെയ്ത്ത് (21) എന്നിവരെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
പോലീസ് പറയുന്നതനുസരിച്ച് ഇന്നലെ രാവിലെ 6:30 ഓടെ പതിവ് വാഹന പരിശോധനയ്ക്കിടെയാണ് പിടികൂടിയത്. 'ഷാരോണ്' എന്ന പേരില് സര്വീസ് നടത്തുന്ന ആംബുലന്സ് അടിയന്തര സാഹചര്യം അനുകരിക്കാന് ബീക്കണ് ലൈറ്റുകള് ഇട്ട് അതിവേഗത്തില് ചെക്ക്പോയിന്റിന് അടുത്തേക്ക് വരുന്നത് കണ്ടു. വാഹനം തടഞ്ഞുനിര്ത്തി പരിശോധിച്ചപ്പോള് ഉള്ളില് രോഗികളില്ലെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥര് കണ്ടെത്തി.
തുടര്ന്നുള്ള തിരച്ചിലില് ഡ്രൈവര് സന്ദീപിന്റെ പോക്കറ്റില് നിന്ന് ഏകദേശം 8.5 ലക്ഷം രൂപ വിലമതിക്കുന്ന എംഡിഎംഎ കണ്ടെടുക്കുകയായിരുന്നു.
ശബരിമലയില് സ്വര്ണ്ണകൊള്ളക്കേസ്: തന്ത്രിയുടെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കാന് കേരള ഹൈക്കോടതി വിസമ്മതിച്ചു
കായംകുളം കായലില് കൈകാലുകള് കെട്ടിയിട്ട നിലയില് സ്ത്രീയുടെ മൃതദേഹം, കൊലപാതകമെന്ന് സംശയം
ഇന്ധനവില രണ്ട് രൂപ കൂടി ഉടൻ വർധിപ്പിക്കും
56 ഇഞ്ചിന്റെ നെഞ്ചളവാണ്, പക്ഷേ ഒറ്റ ചോദ്യത്തില് വിറച്ചു, നോര്വീജിയന് മാധ്യമപ്രവര്ത്തകയുടെ എഫ്ബി, ഇന്സ്റ്റ പൂട്ടിച്ചു
നോര്വെയില് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാന് ശ്രമിച്ചതിനെ തുടര്ന്ന് ശ്രദ്ധേയയായ നോര്വീജിയന് മാധ്യമപ്രവര്ത്തക ഹെല്ല ലിങ്ങിന്റെ ഇന്സ്റ്റഗ്രാം, ഫെയ്സ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടുകള് സസ്പെന്ഡ് ചെയ്തു. ഓണ്ലൈന് ആക്രമണങ്ങള് കടുത്തതിനെ തുടര്ന്നാണ് അക്കൗണ്ടുകള് പൂട്ടിയതെന്ന് ഹെല്ല സമൂഹമാധ്യമായ എക്സില് പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റില് അറിയിച്ചു.