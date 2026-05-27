പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തില് ഗുരുതരമായ സുരക്ഷാ വീഴ്ച; സ്വര്ണവിളക്കും നാണയങ്ങളും നഷ്ടപ്പെട്ടു
തിരുവനന്തപുരം: പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തില് നിന്ന് ഭക്തര് വഴിപാടായി സമര്പ്പിച്ചിരുന്ന വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കള് കാണാതായതായി ക്ഷേത്രത്തില് നിന്നുള്ള റിപ്പോര്ട്ട്. ക്ഷേത്രത്തില് ഗുരുതരമായ സുരക്ഷാ വീഴ്ച സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി അഡീഷണല് ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്ക് അയച്ച കത്തിന്റെ പകര്പ്പ് പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്.
ഭക്തരില് നിന്ന് വഴിപാടായി ലഭിച്ച ഏകദേശം 78 ഗ്രാം സ്വര്ണ്ണക്കട്ടികളും നാണയങ്ങളും നഷ്ടപ്പെട്ടു. അറ്റകുറ്റപ്പണികള്ക്കായി മാറ്റിസ്ഥാപിച്ച സ്വര്ണ്ണ വിളക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു. അതേസമയം ഔദ്യോഗിക രേഖകളില് ഇല്ലാത്ത ഒരു വെള്ളി വിളക്ക് അതിന്റെ സ്ഥാനത്ത് സ്ഥാപിച്ചു. ആറ് മാസമായി വൈരനാമം എന്ന ആഭരണം കാണാതായിട്ട്. ഇന്റലിജന്സ് വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് അയച്ച കത്തിന്റെ പകര്പ്പ് പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്.
56 ഇഞ്ചിന്റെ നെഞ്ചളവാണ്, പക്ഷേ ഒറ്റ ചോദ്യത്തില് വിറച്ചു, നോര്വീജിയന് മാധ്യമപ്രവര്ത്തകയുടെ എഫ്ബി, ഇന്സ്റ്റ പൂട്ടിച്ചു
നോര്വെയില് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാന് ശ്രമിച്ചതിനെ തുടര്ന്ന് ശ്രദ്ധേയയായ നോര്വീജിയന് മാധ്യമപ്രവര്ത്തക ഹെല്ല ലിങ്ങിന്റെ ഇന്സ്റ്റഗ്രാം, ഫെയ്സ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടുകള് സസ്പെന്ഡ് ചെയ്തു. ഓണ്ലൈന് ആക്രമണങ്ങള് കടുത്തതിനെ തുടര്ന്നാണ് അക്കൗണ്ടുകള് പൂട്ടിയതെന്ന് ഹെല്ല സമൂഹമാധ്യമായ എക്സില് പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റില് അറിയിച്ചു.