Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Wednesday, 27 May 2026 (13:24 IST)

ബൈജൂസ് സ്ഥാപകൻ ബൈജു രവീന്ദ്രന് 6 മാസം തടവ് ശിക്ഷ വിധിച്ച് സിംഗപ്പൂർ കോടതി

ബ്ലൂംബെര്‍ഗിനെ ഉദ്ധരിച്ച് അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങളാണ് വാര്‍ത്ത പുറത്തുവിട്ടത്.

എജ്യൂടെക് കമ്പനിയായ ബൈജൂസിന്റെ സ്ഥാപകന്‍ ബൈജു രവീന്ദ്രന് 6 മാസം തടവ് ശിക്ഷ വിധിച്ച് സിംഗപ്പൂര്‍ കോടതി. കോടതി ഉത്തരവുകള്‍ ലംഘിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അവഹേളനക്കേസിലാണ് നടപടി. 2024 ഏപ്രില്‍ മുതലുള്ള സ്വത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സിംഗപ്പൂര്‍ കോടതിയുടെ ഉത്തരവുകള്‍ ബൈജു രവീന്ദ്രന്‍ ആവര്‍ത്തിച്ച് ലംഘിച്ചതായാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍.ബ്ലൂംബെര്‍ഗിനെ ഉദ്ധരിച്ച് അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങളാണ് വാര്‍ത്ത പുറത്തുവിട്ടത്.
 
ബിയാര്‍ ഇന്‍വെസ്റ്റ് കോ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിന്റെ നിയമപരമായ ഉടമസ്ഥാവകാശം തെളിയിക്കാനും കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അധികൃതര്‍ക്ക് മുന്‍പില്‍ കീഴടങ്ങണമെന്നും ഏകദേശം 70,500 യുഎസ് ഡോളറിന് തുല്യമായ തുക കെട്ടിവെയ്ക്കണമെന്നും കോടതി ഉത്തരവിലുണ്ട്. അതേസമയം ബൈജു രവീന്ദ്രന്‍ നിലവില്‍ എവിടെയെന്ന് വ്യക്തമല്ല, ബൈജു രവീന്ദ്രനില്‍ നിന്നും പ്രതികരണം ലഭ്യമായില്ലെന്നാണ് ബ്ലൂംബെര്‍ഗ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സിംഗപ്പൂരിന് പുറമെ യുഎസിലും ഇന്ത്യയിലും ബൈജൂസിനെതിരായ കേസുകള്‍ തുടരുകയാണ്.
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.

ശബരിമലയില്‍ സ്വര്‍ണ്ണകൊള്ളക്കേസ്: തന്ത്രിയുടെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കാന്‍ കേരള ഹൈക്കോടതി വിസമ്മതിച്ചുപ്രതികള്‍ക്ക് ജാമ്യം അനുവദിച്ച ഉത്തരവില്‍ ഇടപെടാന്‍ താല്‍പ്പര്യമില്ലെന്ന് ജസ്റ്റിസ് എ ബദറുദീന്റെ സിംഗിള്‍ ജഡ്ജി ബെഞ്ച് വാദം കേള്‍ക്കുന്നതിനിടെ നിരീക്ഷിച്ചു. വിഷയം ജൂണ്‍ 3-ലേക്ക് കൂടുതല്‍ പരിഗണനയ്ക്കായി മാറ്റിവച്ചു.

കായംകുളം കായലില്‍ കൈകാലുകള്‍ കെട്ടിയിട്ട നിലയില്‍ സ്ത്രീയുടെ മൃതദേഹം, കൊലപാതകമെന്ന് സംശയംരണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് കാണാതായ 80 വയസ്സുള്ള തങ്കമ്മയുടെ മൃതദേഹമാണ് കനകക്കുന്നില്‍ കണ്ടെത്തിയത്. മൃതദേഹം കല്ലില്‍ കെട്ടി നദിയില്‍ തള്ളിയതാണോ എന്ന് സംശയമുണ്ട്. കൊലപാതക സാധ്യതയും പോലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്.

ഇന്ധനവില രണ്ട് രൂപ കൂടി ഉടൻ വർധിപ്പിക്കുംകഴിഞ്ഞ രണ്ട് ആഴ്ചയ്ക്കിടെ എട്ട് രൂപ അഞ്ച് പൈസയാണ് ഇന്ധനവില വർധിപ്പിച്ചത്

56 ഇഞ്ചിന്റെ നെഞ്ചളവാണ്, പക്ഷേ ഒറ്റ ചോദ്യത്തില്‍ വിറച്ചു, നോര്‍വീജിയന്‍ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകയുടെ എഫ്ബി, ഇന്‍സ്റ്റ പൂട്ടിച്ചുനോര്‍വെയില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് ശ്രദ്ധേയയായ നോര്‍വീജിയന്‍ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തക ഹെല്ല ലിങ്ങിന്റെ ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാം, ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടുകള്‍ സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്തു. ഓണ്‍ലൈന്‍ ആക്രമണങ്ങള്‍ കടുത്തതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് അക്കൗണ്ടുകള്‍ പൂട്ടിയതെന്ന് ഹെല്ല സമൂഹമാധ്യമായ എക്‌സില്‍ പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റില്‍ അറിയിച്ചു.

വന്ദേമാതരം രാജ്ഭവന്റെ നിർദേശം, എഴുന്നേറ്റ് നിന്നപ്പോൾ ആണ് കേട്ടത്: മുഖ്യമന്ത്രിരാജ്ഭവന്റെ നിർദേശപ്രകാരം ആണ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങിൽ വന്ദേമാതരം ആലപിച്ചതെന്ന് സതീശൻ പറഞ്ഞു

സിപിഎമ്മിന്റെ പ്രതിഷേധം പിണറായി വിജയനോടുള്ള സ്‌നേഹം കൊണ്ടല്ല, പൊതുമുതല്‍ നശിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗം: കെ മുരളീധരന്‍ഇഡി ഇനി സെക്രട്ടറിയേറ്റിലും കേറിയേക്കുമെന്നും വിശ്വസിക്കാന്‍ കൊള്ളാത്തവരാണ് ഇഡിയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അതേസമയം പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ സ്വര്‍ണം കാണാതായ സംഭവത്തില്‍ അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു.

ഡീലുണ്ടാക്കിയവരേ... ആളും പ്രസ്ഥാനവും മാറിപ്പോയെന്നേ നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളു: ഇഡി നടപടിയില്‍ പ്രതികരിച്ച് എംവി ഗോവിന്ദന്‍പിണറായിയെയും ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെയും കടന്നാക്രമിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയുള്ള രാഷ്ട്രീയ പകപോക്കലാണിതെന്നും ഇതിനെതിരായി കേരളം പ്രതിഷേധിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം ഫേസ്ബുക്കില്‍ കുറിച്ചു.

ഒടുവിൽ സിദ്ധരാമയ്യ വഴങ്ങി, കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രിയായി ഡി കെ ശിവകുമാർ അടുത്തയാഴ്ച സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തേക്കുംഡി കെ ശിവകുമാറിനെ കര്‍ണാടക മുഖ്യമന്ത്രിയായി വൈകാതെ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് വിവരം. നിലവിലെ മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധാരാമയ്യയോട് മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനമൊഴിയാന്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് ഹൈക്കമാന്‍ഡ് ആവശ്യപ്പെട്ടതായാണ് വിവരം.

ഇ.ഡി റെയ്ഡ് പ്രായമായവരെയും കുട്ടികളെയും തടഞ്ഞുവെച്ച്; സംസ്ഥാനത്ത് പ്രതിഷേധം ഇരമ്പുന്നുപ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയനെതിരായ ഇ.ഡി വേട്ടയിൽ സംസ്ഥാനമൊട്ടാകെ പ്രതിഷേധം. ബേപ്പൂർ എംഎൽഎ മുഹമ്മദ് റിയാസിന്റെ കോഴിക്കോടുള്ള വീട്ടിൽ റെയ്ഡിന്റെ ഭാഗമായി പ്രായമായവരെയും കുട്ടികളെയും തടഞ്ഞുവെച്ചിരിക്കുന്നു.

