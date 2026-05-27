ബൈജൂസ് സ്ഥാപകൻ ബൈജു രവീന്ദ്രന് 6 മാസം തടവ് ശിക്ഷ വിധിച്ച് സിംഗപ്പൂർ കോടതി
ബ്ലൂംബെര്ഗിനെ ഉദ്ധരിച്ച് അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങളാണ് വാര്ത്ത പുറത്തുവിട്ടത്.
എജ്യൂടെക് കമ്പനിയായ ബൈജൂസിന്റെ സ്ഥാപകന് ബൈജു രവീന്ദ്രന് 6 മാസം തടവ് ശിക്ഷ വിധിച്ച് സിംഗപ്പൂര് കോടതി. കോടതി ഉത്തരവുകള് ലംഘിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അവഹേളനക്കേസിലാണ് നടപടി. 2024 ഏപ്രില് മുതലുള്ള സ്വത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സിംഗപ്പൂര് കോടതിയുടെ ഉത്തരവുകള് ബൈജു രവീന്ദ്രന് ആവര്ത്തിച്ച് ലംഘിച്ചതായാണ് റിപ്പോര്ട്ടുകള്.
ബിയാര് ഇന്വെസ്റ്റ് കോ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിന്റെ നിയമപരമായ ഉടമസ്ഥാവകാശം തെളിയിക്കാനും കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അധികൃതര്ക്ക് മുന്പില് കീഴടങ്ങണമെന്നും ഏകദേശം 70,500 യുഎസ് ഡോളറിന് തുല്യമായ തുക കെട്ടിവെയ്ക്കണമെന്നും കോടതി ഉത്തരവിലുണ്ട്. അതേസമയം ബൈജു രവീന്ദ്രന് നിലവില് എവിടെയെന്ന് വ്യക്തമല്ല, ബൈജു രവീന്ദ്രനില് നിന്നും പ്രതികരണം ലഭ്യമായില്ലെന്നാണ് ബ്ലൂംബെര്ഗ് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സിംഗപ്പൂരിന് പുറമെ യുഎസിലും ഇന്ത്യയിലും ബൈജൂസിനെതിരായ കേസുകള് തുടരുകയാണ്.
56 ഇഞ്ചിന്റെ നെഞ്ചളവാണ്, പക്ഷേ ഒറ്റ ചോദ്യത്തില് വിറച്ചു, നോര്വീജിയന് മാധ്യമപ്രവര്ത്തകയുടെ എഫ്ബി, ഇന്സ്റ്റ പൂട്ടിച്ചു
നോര്വെയില് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാന് ശ്രമിച്ചതിനെ തുടര്ന്ന് ശ്രദ്ധേയയായ നോര്വീജിയന് മാധ്യമപ്രവര്ത്തക ഹെല്ല ലിങ്ങിന്റെ ഇന്സ്റ്റഗ്രാം, ഫെയ്സ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടുകള് സസ്പെന്ഡ് ചെയ്തു. ഓണ്ലൈന് ആക്രമണങ്ങള് കടുത്തതിനെ തുടര്ന്നാണ് അക്കൗണ്ടുകള് പൂട്ടിയതെന്ന് ഹെല്ല സമൂഹമാധ്യമായ എക്സില് പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റില് അറിയിച്ചു.