യുഡിഎഫ് പകപോക്കുന്നു: രക്ഷാപ്രവര്ത്തനം നടത്തിയ പോലീസുകാരുടെ സസ്പെന്ഷനെതിരെ സിപിഎം
രക്ഷാപ്രവര്ത്തനം നടത്തിയ പോലീസുകാരുടെ സസ്പെന്ഷനെതിരെ സിപിഎം. യൂത്ത് കോണ്ഗ്രസ് പ്രവര്ത്തകരെ മര്ദ്ദിച്ച സംഭവത്തില് മുന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ ഗണ്മാന് ഉള്പ്പെടെ 5 പോലീസുകാരെ സസ്പെന്ഡ് ചെയ്തതിനെതിരെ സിപിഎം രംഗത്തെത്തി. ഉത്തരവാദിത്വം നിര്വഹിച്ച പോലീസുകാര്ക്കെതിരായ നടപടി പകപോക്കല് ആണെന്ന് സിപിഎം സെക്രട്ടറിയേറ്റ് കുറ്റപ്പെടുത്തി.
യുഡിഎഫ് സര്ക്കാര് തുടക്കമിട്ട പ്രതികാര നടപടികള് അടിയന്തരമായി അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും സിപിഎം ആവശ്യപ്പെട്ടു. പോലീസിനെ രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യത്തോടെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് കഴിഞ്ഞദിവസം എസ്എഫ്ഐക്കാര്ക്കെതിരെ നടന്ന ആക്രമണം എന്നും സിപിഎം കുറ്റപ്പെടുത്തി.
അതേസമയം സിഎംആര്എല് മാസപ്പടികേസില് പിണറായി വിജയന്റെയും മുഹമ്മദ് റിയാസിന്റെയും വീടുകളില് ഇഡി റെയ്ഡ്. പത്തിടങ്ങളിലാണ് ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥര് പരിശോധന നടത്തിയത്. പിണറായി വിജയന്റെ തിരുവനന്തപുരത്തെ വാടകവീട്ടിലും കണ്ണൂരിലെ വീട്ടിലും എന്ഫോഴ്സമെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് പരിശോധന നടത്തി. കൂടാതെ സി എം ആര് എല് എംഡി ശശിധരന് കര്ത്തയുടെ വീട്ടിലും മുന് മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസിന്റെ കോഴിക്കോട്ടെ വീട്ടിലും റെയ്ഡ് നടക്കുന്നുണ്ട്.
നോര്വെയില് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാന് ശ്രമിച്ചതിനെ തുടര്ന്ന് ശ്രദ്ധേയയായ നോര്വീജിയന് മാധ്യമപ്രവര്ത്തക ഹെല്ല ലിങ്ങിന്റെ ഇന്സ്റ്റഗ്രാം, ഫെയ്സ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടുകള് സസ്പെന്ഡ് ചെയ്തു. ഓണ്ലൈന് ആക്രമണങ്ങള് കടുത്തതിനെ തുടര്ന്നാണ് അക്കൗണ്ടുകള് പൂട്ടിയതെന്ന് ഹെല്ല സമൂഹമാധ്യമായ എക്സില് പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റില് അറിയിച്ചു.