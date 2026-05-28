ബന്ദര്‍ അബ്ബാസ് ആക്രമണം: മറുപടിയായി ഇറാന്‍ യുഎസ് വ്യോമതാവളത്തില്‍ ആക്രമണം നടത്തി

ബന്ദര് അബ്ബാസ് ആക്രമണം: മറുപടിയായി ഇറാന് യുഎസ് വ്യോമതാവളത്തില് ആക്രമണം നടത്തി
ബന്ദര് അബ്ബാസ് വിമാനത്താവളത്തിന് സമീപം നേരത്തെ അമേരിക്കന് സൈന്യം നടത്തിയ ആക്രമണത്തിന് മറുപടിയായാണ് ആക്രമണം നടത്തിയതെന്ന് ഇറാന്റെ റെവല്യൂഷണറി ഗാര്ഡ്സ് (ഐആര്ജിസി). വ്യാഴാഴ്ച യുഎസ് വ്യോമതാവളത്തിന് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്തു. ഇറാന്റെ തസ്നിം വാര്ത്താ ഏജന്സിയുടെ റിപ്പോര്ട്ട് പ്രകാരം പ്രാദേശിക സമയം പുലര്ച്ചെ 4:50 ഓടെയാണ് ഓപ്പറേഷന് നടന്നതെന്ന് ഐആര്ജിസി അറിയിച്ചു.
ലക്ഷ്യമിട്ട അമേരിക്കന് താവളത്തിന്റെ കൃത്യമായ സ്ഥാനം ഇറാനിയന് ഉദ്യോഗസ്ഥര് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിലും മേഖലയില് ഇതിനകം തന്നെ ദുര്ബലമായ വെടിനിര്ത്തല് നിലനില്ക്കുന്നതിനാല് വാഷിംഗ്ടണും ടെഹ്റാനും തമ്മിലുള്ള സംഘര്ഷത്തില് ഇത് പ്രതികൂലമായ സാഹചര്യങ്ങള് ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം. ഹോര്മുസ് കടലിടുക്കിന് സമീപം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന തന്ത്രപരമായി പ്രധാനപ്പെട്ട തുറമുഖ നഗരമായ ബന്ദര് അബ്ബാസിന് സമീപം യുഎസ് സൈന്യം 'ആക്രമണാത്മക' സൈനിക നടപടി നടത്തിയതായി ഗാര്ഡുകള് ആരോപിച്ചു.
നോര്വെയില് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാന് ശ്രമിച്ചതിനെ തുടര്ന്ന് ശ്രദ്ധേയയായ നോര്വീജിയന് മാധ്യമപ്രവര്ത്തക ഹെല്ല ലിങ്ങിന്റെ ഇന്സ്റ്റഗ്രാം, ഫെയ്സ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടുകള് സസ്പെന്ഡ് ചെയ്തു. ഓണ്ലൈന് ആക്രമണങ്ങള് കടുത്തതിനെ തുടര്ന്നാണ് അക്കൗണ്ടുകള് പൂട്ടിയതെന്ന് ഹെല്ല സമൂഹമാധ്യമായ എക്സില് പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റില് അറിയിച്ചു.
പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയനെതിരായ ഇഡി വേട്ടയിൽ പ്രതികരിക്കാതെ മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി.സതീശൻ. ബിജെപി സർക്കാരിനെതിരെ രാജ്യത്തെ പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ ശക്തമായ വിമർശനം ഉന്നയിക്കുമ്പോഴും സതീശൻ മൗനം തുടരുകയാണ്. പിണറായിക്കെതിരായ ഇഡി വേട്ടയിൽ കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസിനും പങ്കുണ്ടെന്ന തരത്തിൽ നേരത്തെ വിമർശനം ഉയർന്നിരുന്നു.