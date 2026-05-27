റെയ്ഡുകളെക്കുറിച്ച് കേരള പോലീസിനോ ആഭ്യന്തര വകുപ്പിനോ മുന്കൂട്ടി ഒരു വിവരവും ലഭിച്ചിരുന്നില്ല: രമേശ് ചെന്നിത്തല
തിരുവനന്തപുരം: സിഎംആര്എല് എക്സലോജിക് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളില് എന്ഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) നടത്തിയ റെയ്ഡുകളെക്കുറിച്ച് കേരള പോലീസിനോ ആഭ്യന്തര വകുപ്പിനോ മുന്കൂട്ടി ഒരു വിവരവും ലഭിച്ചിരുന്നില്ലെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു. ഇത്തരമൊരു നീക്കം സംസ്ഥാനത്തെ ആരും അറിയിച്ചിട്ടില്ലെന്നും റെയ്ഡുകള്ക്ക് പോലീസ് സഹായം തേടിയിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കേന്ദ്ര സേനയുടെ സഹായത്തോടെയാണ് ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥര് റെയ്ഡുകള് നടത്തിയതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. ഡിജിപിയുമായും ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറിയുമായും താന് സംസാരിച്ചതായും റെയ്ഡുകളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വിവരവും സംസ്ഥാന പോലീസുമായി പങ്കുവെച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഇരുവരും സ്ഥിരീകരിച്ചതായും ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു.
അതേസമയം മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശന്റെ സമീപകാല ഡല്ഹി സന്ദര്ശനവും തുടര്ന്നുണ്ടായ ഇഡി റെയ്ഡുകളും തമ്മില് ആസൂത്രിത ബന്ധമുണ്ടെന്ന ആരോപണങ്ങള് അദ്ദേഹം തള്ളി. 'മുഖ്യമന്ത്രിയായി ചുമതലയേറ്റ ശേഷം ഡല്ഹി സന്ദര്ശിക്കുന്നതും പ്രധാനമന്ത്രിയെ കാണുന്നതും ഭരണപരമായ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ്. മുന്കാലങ്ങളില് നിരവധി മുഖ്യമന്ത്രിമാര് ഇതുതന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്,' അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പതിവ് ഭരണപരമായ യോഗങ്ങളെ ഇഡി നടപടിയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് തെറ്റാണെന്നും അത്തരം അവകാശവാദങ്ങള്ക്ക് പിന്നിലെ രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യങ്ങള് ആളുകള്ക്ക് മനസ്സിലാകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ബിജെപി വിരുദ്ധ നേതാക്കളെ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കാന് ബിജെപിയും കോണ്ഗ്രസും ഒരുമിച്ച് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന സിപിഎമ്മിന്റെ ആരോപണത്തെയും ചെന്നിത്തല ശക്തമായി വിമര്ശിച്ചു. 'കോണ്ഗ്രസ്, ബിജെപി, സിപിഎം എന്നിവയുടെ നിലപാടുകള് ആളുകള്ക്ക് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാകും. അത്തരം പ്രചാരണങ്ങള് അതിരുകടന്നുപോകുന്നു,' അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ബിജെപിയുമായുള്ള സ്വന്തം മുന്കാല ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് സിപിഎമ്മിനോട് വിശദീകരിക്കാനും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. 'സിപിഎമ്മും ബിജെപിയും തമ്മില് നേരത്തെ ഏറ്റവും അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. ആ ബന്ധത്തിന് എന്ത് സംഭവിച്ചുവെന്നും അത് എങ്ങനെ തകര്ന്നുവെന്നും അവര് ജനങ്ങളോട് പറയണം,' അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
നോര്വെയില് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാന് ശ്രമിച്ചതിനെ തുടര്ന്ന് ശ്രദ്ധേയയായ നോര്വീജിയന് മാധ്യമപ്രവര്ത്തക ഹെല്ല ലിങ്ങിന്റെ ഇന്സ്റ്റഗ്രാം, ഫെയ്സ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടുകള് സസ്പെന്ഡ് ചെയ്തു. ഓണ്ലൈന് ആക്രമണങ്ങള് കടുത്തതിനെ തുടര്ന്നാണ് അക്കൗണ്ടുകള് പൂട്ടിയതെന്ന് ഹെല്ല സമൂഹമാധ്യമായ എക്സില് പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റില് അറിയിച്ചു.