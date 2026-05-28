മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഓടിയൊളിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി
ഇന്നലെ നടന്ന ഇഡി റെയ്ഡിനു ശേഷം ഒന്നിലേറെ തവണയാണ് മാധ്യമങ്ങൾ സതീശന്റെ പ്രതികരണത്തിനായി ശ്രമിച്ചത്
പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയനെതിരായ ഇഡി വേട്ടയിൽ പ്രതികരിക്കാതെ മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി.സതീശൻ. ബിജെപി സർക്കാരിനെതിരെ രാജ്യത്തെ പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ ശക്തമായ വിമർശനം ഉന്നയിക്കുമ്പോഴും സതീശൻ മൗനം തുടരുകയാണ്. പിണറായിക്കെതിരായ ഇഡി വേട്ടയിൽ കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസിനും പങ്കുണ്ടെന്ന തരത്തിൽ നേരത്തെ വിമർശനം ഉയർന്നിരുന്നു.
ഇന്നലെ നടന്ന ഇഡി റെയ്ഡിനു ശേഷം ഒന്നിലേറെ തവണയാണ് മാധ്യമങ്ങൾ സതീശന്റെ പ്രതികരണത്തിനായി ശ്രമിച്ചത്. എന്നാൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി തടിയൂരി. ഡൽഹിയിൽ വെച്ച് ഇന്നലെയും പെരുന്നാൾ ദിനം പാണക്കാട് തറവാട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ ഇന്നും മാധ്യമങ്ങൾ സതീശന്റെ പ്രതികരണം തേടിയെങ്കിലും പ്രതികരിച്ചില്ല.
പെരുന്നാൾ ദിനത്തിൽ പാണക്കാട് തറവാട്ടിലെത്തിയതിനെ കുറിച്ച് മാത്രം സംസാരിച്ച സതീശൻ മാധ്യമങ്ങൾ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു തുടങ്ങിയതോടെ വേഗം കാറിലേക്കു കയറുകയായിരുന്നു. നേരത്തെ വാർത്താസമ്മേളനത്തിനിടയിലും മാധ്യമങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് സതീശൻ ഒഴിഞ്ഞുമാറിയിട്ടുണ്ട്.
നോര്വെയില് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാന് ശ്രമിച്ചതിനെ തുടര്ന്ന് ശ്രദ്ധേയയായ നോര്വീജിയന് മാധ്യമപ്രവര്ത്തക ഹെല്ല ലിങ്ങിന്റെ ഇന്സ്റ്റഗ്രാം, ഫെയ്സ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടുകള് സസ്പെന്ഡ് ചെയ്തു. ഓണ്ലൈന് ആക്രമണങ്ങള് കടുത്തതിനെ തുടര്ന്നാണ് അക്കൗണ്ടുകള് പൂട്ടിയതെന്ന് ഹെല്ല സമൂഹമാധ്യമായ എക്സില് പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റില് അറിയിച്ചു.
പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയനെതിരായ ഇഡി വേട്ടയിൽ പ്രതികരിക്കാതെ മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി.സതീശൻ. ബിജെപി സർക്കാരിനെതിരെ രാജ്യത്തെ പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ ശക്തമായ വിമർശനം ഉന്നയിക്കുമ്പോഴും സതീശൻ മൗനം തുടരുകയാണ്. പിണറായിക്കെതിരായ ഇഡി വേട്ടയിൽ കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസിനും പങ്കുണ്ടെന്ന തരത്തിൽ നേരത്തെ വിമർശനം ഉയർന്നിരുന്നു.