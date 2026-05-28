Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Thursday, 28 May 2026 (08:44 IST)

തെക്കന്‍ ജില്ലകളില്‍ ശക്തമായ മഴ; അരുവിക്കര ഡാമിന്റെ ഷട്ടറുകള്‍ ഉയര്‍ത്തും

കനത്ത മഴയെ തുടര്‍ന്ന് അരുവിക്കര ഡാമിലെ ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ ഇന്ന് രാവിലെ  എട്ട് മണിക്ക് അരുവിക്കര ഡാമിന്റെ  2, 5 നമ്പര്‍  ഷട്ടറുകള്‍ 20 സെന്റീമീറ്റര്‍ വീതം (കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉയര്‍ത്തിയ 10 സെന്റി മീറ്റര്‍ ഉള്‍പ്പടെ ആകെ 50 സെന്റീമീറ്റര്‍)  തുറക്കും. ഡാമിന്റെ സമീപപ്രദേശങ്ങളില്‍ താമസിക്കുന്നവര്‍ ജാഗ്രത പുലര്‍ത്തണമെന്ന് ജില്ല കളക്ടര്‍ അറിയിച്ചു
 
ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, എറണാകുളം ജില്ലകളില്‍ ഇടത്തരം/ശക്തമായ മഴയ്ക്കും മണിക്കൂറില്‍ 40 കിലോമീറ്റര്‍ വരെ വേഗതയില്‍ ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യതയെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിക്കുന്നു.
പ്രതീക്ഷിയ്ക്കാവുന്ന ആഘാതങ്ങള്‍
* പ്രധാന റോഡുകളിലെ വെള്ളക്കെട്ട് / വാഹനങ്ങളിലെ കാഴ്ച മങ്ങല്‍ എന്നിവയ്ക്ക്  സാധ്യതയുള്ളതിനാല്‍  ഗതാഗതക്കുരുക്ക് ഉണ്ടാകാം.
* താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിലും നദീതീരങ്ങളിലും വെള്ളക്കെട്ട് / വെള്ളപ്പൊക്കം എന്നിവയ്ക്ക് സാധ്യത.
* മരങ്ങള്‍ കടപുഴകി വീണാല്‍ വൈദ്യുതി തടസം/അപകടം എന്നിവയിലേക്ക് നയിച്ചേയ്ക്കാം.
 
* വീടുകള്‍ക്കും കുടിലുകള്‍ക്കും ഭാഗിക കേടുപാടുകള്‍ക്ക് സാധ്യത.
* ഉരുള്‍പൊട്ടലിനും മണ്ണിടിച്ചിലിനും  സാധ്യത.
* മഴ മനുഷ്യരെയും കന്നുകാലികളെയും പ്രതികൂലമായി ബാധിയ്ക്കാനും  തീരപ്രദേശത്തെ സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത ഘടനകള്‍ക്കു  നാശമുണ്ടാക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്.
ശ്രീനു എസ്
ശബരിമലയില്‍ സ്വര്‍ണ്ണകൊള്ളക്കേസ്: തന്ത്രിയുടെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കാന്‍ കേരള ഹൈക്കോടതി വിസമ്മതിച്ചുപ്രതികള്‍ക്ക് ജാമ്യം അനുവദിച്ച ഉത്തരവില്‍ ഇടപെടാന്‍ താല്‍പ്പര്യമില്ലെന്ന് ജസ്റ്റിസ് എ ബദറുദീന്റെ സിംഗിള്‍ ജഡ്ജി ബെഞ്ച് വാദം കേള്‍ക്കുന്നതിനിടെ നിരീക്ഷിച്ചു. വിഷയം ജൂണ്‍ 3-ലേക്ക് കൂടുതല്‍ പരിഗണനയ്ക്കായി മാറ്റിവച്ചു.

കായംകുളം കായലില്‍ കൈകാലുകള്‍ കെട്ടിയിട്ട നിലയില്‍ സ്ത്രീയുടെ മൃതദേഹം, കൊലപാതകമെന്ന് സംശയംരണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് കാണാതായ 80 വയസ്സുള്ള തങ്കമ്മയുടെ മൃതദേഹമാണ് കനകക്കുന്നില്‍ കണ്ടെത്തിയത്. മൃതദേഹം കല്ലില്‍ കെട്ടി നദിയില്‍ തള്ളിയതാണോ എന്ന് സംശയമുണ്ട്. കൊലപാതക സാധ്യതയും പോലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്.

ഇന്ധനവില രണ്ട് രൂപ കൂടി ഉടൻ വർധിപ്പിക്കുംകഴിഞ്ഞ രണ്ട് ആഴ്ചയ്ക്കിടെ എട്ട് രൂപ അഞ്ച് പൈസയാണ് ഇന്ധനവില വർധിപ്പിച്ചത്

56 ഇഞ്ചിന്റെ നെഞ്ചളവാണ്, പക്ഷേ ഒറ്റ ചോദ്യത്തില്‍ വിറച്ചു, നോര്‍വീജിയന്‍ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകയുടെ എഫ്ബി, ഇന്‍സ്റ്റ പൂട്ടിച്ചുനോര്‍വെയില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് ശ്രദ്ധേയയായ നോര്‍വീജിയന്‍ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തക ഹെല്ല ലിങ്ങിന്റെ ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാം, ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടുകള്‍ സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്തു. ഓണ്‍ലൈന്‍ ആക്രമണങ്ങള്‍ കടുത്തതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് അക്കൗണ്ടുകള്‍ പൂട്ടിയതെന്ന് ഹെല്ല സമൂഹമാധ്യമായ എക്‌സില്‍ പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റില്‍ അറിയിച്ചു.

വന്ദേമാതരം രാജ്ഭവന്റെ നിർദേശം, എഴുന്നേറ്റ് നിന്നപ്പോൾ ആണ് കേട്ടത്: മുഖ്യമന്ത്രിരാജ്ഭവന്റെ നിർദേശപ്രകാരം ആണ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങിൽ വന്ദേമാതരം ആലപിച്ചതെന്ന് സതീശൻ പറഞ്ഞു

വീണാ വിജയന്റെ ഫോണ്‍ പിടിച്ചെടുത്ത് ഇഡി, ചോദ്യം ചെയ്യാന്‍ സമന്‍സ് അയക്കുംപരിശോധനയില്‍ വീണ വിജയന്റെ ഫോണ്‍ പിടിച്ചെടുത്തതായി ഇ ഡി വൃത്തങ്ങള്‍ സ്ഥിരീകരിച്ചു. സ്വത്തുവിവരങ്ങള്‍ അടക്കമുള്ളവയിലും പരിശോധനയുണ്ടാവും. സമന്‍സിനെതിരെ വീണ കോടതിയില്‍ പോയാല്‍ അക്രമസംഭവങ്ങള്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കടുത്ത നിലപാട് എടുക്കാനാണ് ഇഡിയുടെ തീരുമാനം.

മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഓടിയൊളിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിപ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയനെതിരായ ഇഡി വേട്ടയിൽ പ്രതികരിക്കാതെ മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി.സതീശൻ. ബിജെപി സർക്കാരിനെതിരെ രാജ്യത്തെ പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ ശക്തമായ വിമർശനം ഉന്നയിക്കുമ്പോഴും സതീശൻ മൗനം തുടരുകയാണ്. പിണറായിക്കെതിരായ ഇഡി വേട്ടയിൽ കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസിനും പങ്കുണ്ടെന്ന തരത്തിൽ നേരത്തെ വിമർശനം ഉയർന്നിരുന്നു.

300ലധികം പോലീസുകാരെ വിന്യസിച്ചിരുന്നു; സുരക്ഷാ വീഴ്ച ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയോട് ഡിജിപിസംഭവത്തില്‍ കര്‍ശനമായ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയുടെ നിര്‍ദ്ദേശം എന്നും അതനുസരിച്ച് മുന്നോട്ടുപോകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ബന്ദര്‍ അബ്ബാസ് ആക്രമണം: മറുപടിയായി ഇറാന്‍ യുഎസ് വ്യോമതാവളത്തില്‍ ആക്രമണം നടത്തിഇറാന്റെ തസ്‌നിം വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയുടെ റിപ്പോര്‍ട്ട് പ്രകാരം പ്രാദേശിക സമയം പുലര്‍ച്ചെ 4:50 ഓടെയാണ് ഓപ്പറേഷന്‍ നടന്നതെന്ന് ഐആര്‍ജിസി അറിയിച്ചു.

ഇഡി റെയ്ഡില്‍ സംഘര്‍ഷം ഉണ്ടാകും; പോലീസ് ഇന്റലിജന്‍സ് മുന്നറിയിപ്പുകള്‍ അവഗണിച്ചെന്ന് ആരോപണംമുന്‍ കേരള മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ വസതിയില്‍ എന്‍ഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) നടത്തിയ റെയ്ഡിനിടെ പ്രതിഷേധങ്ങളും അക്രമങ്ങളും ഉണ്ടാകാന്‍ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഇന്റലിജന്‍സ് മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കിയിട്ടും മതിയായ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങള്‍ ഒരുക്കുന്നതില്‍ സംസ്ഥാന പോലീസ് പരാജയപ്പെട്ടതായി ആരോപണം.