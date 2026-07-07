  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. കേരള വാര്‍ത്ത
  4. Wayanad Landslide UDF Government
Written By WEBDUNIA
Last Modified: Tuesday, 7 July 2026 (15:34 IST)

വയനാട് ദുരന്തം: പഴിചാരി മന്ത്രിമാർ, കടുത്ത വിമർശനം

തുരങ്കനിർമാണ മേഖലയിൽ മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന് ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റിയും പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പും നിർദേശം നൽകിയെങ്കിലും കരാറുകാർ പാലിച്ചില്ലെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി.സതീശൻ പറഞ്ഞത്

Nilambur ByElection, Jamaat E Islami, Jamaat E Islami supports Congress in Nilambur, Congress and Jamat e Islami, UDF, ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി, യുഡിഎഫ്, കോണ്‍ഗ്രസ്, നിലമ്പൂര്‍, ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി കോണ്‍ഗ്രസിനെ പിന്തുണയ്ക്കും
Publish: Tue, 7 Jul 2026 (15:34 IST) Updated: Tue, 7 Jul 2026 (15:36 IST)
google-news
വയനാട് മേപ്പാടിയിലുണ്ടായ ദുരന്തത്തിൽ പരസ്പരം പഴിചാരി മന്ത്രിമാർ. അശാസ്ത്രീയമായി കണ്ണ് കൂട്ടിയിട്ടതാണ് വലിയ ദുരന്തത്തിനു കാരണമായതെന്ന് മന്ത്രി ടി.സിദ്ദീഖ് പറഞ്ഞു. മനുഷ്യനിർമിത ദുരന്തമാണിത്. മണ്ണിടിച്ചിൽ അല്ലെന്നും മണ്ണു കൂട്ടിയിട്ടതാണ് പ്രശ്‌നങ്ങൾക്കു കാരണമായതെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. കനത്ത മഴയിൽ അപകടത്തിനു സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ കൊങ്കൺ റെയിൽവേ അധികൃതർ ഉൾപ്പെട്ട യോഗത്തിൽ മുന്നറിയിപ്പു നൽകിയിരുന്നതാണ്. എന്നാൽ വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ പാളിച്ച ഉണ്ടായെന്നാണ് മന്ത്രിയുടെ വാദം. 
 
അതേസമയം മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്യാൻ നിർദേശം നൽകിയെന്ന് സർക്കാർ പറയുമ്പോഴും അത് നടപ്പിലാക്കിയോ എന്ന് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവർ അന്വേഷിച്ചിട്ടില്ല. സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് അങ്ങനെയൊരു ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകാത്തത് അപകടത്തിനു കാരണമായെന്നും വിമർശനമുണ്ട്. 
 
തുരങ്കനിർമാണ മേഖലയിൽ മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന് ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റിയും പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പും നിർദേശം നൽകിയെങ്കിലും കരാറുകാർ പാലിച്ചില്ലെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി.സതീശൻ പറഞ്ഞത്. മണ്ണ് എടുപ്പിക്കാൻ നിന്നിരുന്നെങ്കിൽ ആ എടുപ്പിക്കാൻ നിന്ന പണിക്കാരും മണ്ണ് ഇടിച്ചിൽ ഉൾപ്പെട്ടേനെ. ഇപ്പോൾ ആ മണ്ണ് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് ബന്ധപ്പെട്ടവർ അറിയിച്ചതെന്ന് പിഡബ്ല്യുഡി സെക്രട്ടറി അദില അബ്ദുള്ള ഐഎഎസ് പറഞ്ഞു. ദുരന്തത്തിൽ PWD ക്ക് ഉത്തരവാദിത്തമില്ലെന്നും കൊങ്കൺ റെയിൽവെയ്ക്കാണ് ഉത്തരവാദിത്തമെന്നും പറഞ്ഞ് പി.ഡബ്‌ള്യു.ഡി മന്ത്രി പി.കെ.ബഷീർ പ്രതിരോധം തീർത്തു. 
About Writer
WEBDUNIA

അയ്യെ, ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയല്ലെ...പൂക്കി പാളിയെന്ന് ശാരദക്കുട്ടി, വി ഡി സതീശന്റെ ക്യൂട്ട്‌നസിനെതിരെ വിമര്‍ശനം

അയ്യെ, ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയല്ലെ...പൂക്കി പാളിയെന്ന് ശാരദക്കുട്ടി, വി ഡി സതീശന്റെ ക്യൂട്ട്‌നസിനെതിരെ വിമര്‍ശനംഫെയ്‌സ്ബുക്കില്‍ പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റിലാണ് ശാരദക്കുട്ടിയുടെ വിമര്‍ശനം.

പെട്രോളിനും ഡീസലിനും വിലകുറച്ച് നയാര എനര്‍ജി; കുറയ്ക്കാതെ പൊതുമേഖല എണ്ണ കമ്പനികള്‍

പെട്രോളിനും ഡീസലിനും വിലകുറച്ച് നയാര എനര്‍ജി; കുറയ്ക്കാതെ പൊതുമേഖല എണ്ണ കമ്പനികള്‍ഇറാന്‍ സംഘര്‍ഷത്തില്‍ അയവുണ്ടായതിനെ തുടര്‍ന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയില്‍ അസംസ്‌കൃത വില ഇടിഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിലാണ് വിലകുറച്ചത്.

അമേരിക്കയിലെ ഇന്ത്യൻ വംശജർക്ക് ആശ്വാസം, ട്രംപിന് കനത്ത തിരിച്ചടിയായി കോടതി വിധി, ബർത്ത് റൈറ്റ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് റദ്ദാക്കാനാകില്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതി

അമേരിക്കയിലെ ഇന്ത്യൻ വംശജർക്ക് ആശ്വാസം, ട്രംപിന് കനത്ത തിരിച്ചടിയായി കോടതി വിധി, ബർത്ത് റൈറ്റ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് റദ്ദാക്കാനാകില്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതിഅമേരിക്കന്‍ മണ്ണില്‍ ജനിക്കുന്ന അമേരിക്കന്‍ വംശജരല്ലാത്തവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്ക് സ്വതസിദ്ധമായി ലഭിക്കുന്ന പൗരത്വ അവകാശം റദ്ദാക്കാനുള്ള ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിന്റെ നീക്കം ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണെന്നാണ് യുഎസ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണം.

എന്താണിത് കോൺഗ്രസെ, തോന്നുന്നത് പോലെ വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം 15 മിനിറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു മണിക്കൂർ വരെ!

എന്താണിത് കോൺഗ്രസെ, തോന്നുന്നത് പോലെ വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം 15 മിനിറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു മണിക്കൂർ വരെ!നേരത്തെ അറിയിച്ച വൈകീട്ട് 6 മുതല്‍ 12 വരെ മാത്രമല്ല അതിന് മുന്‍പും പിന്‍പുമെല്ലാം പല തവണ വൈദ്യുതി മുടങ്ങുന്നുണ്ട്.

Kerala Plus One Third Allotment : പ്ലസ് വൺ മൂന്നാം അലോട്ട്‌മെൻറ്: ജൂൺ 29 മുതൽ പ്രവേശനം ആരംഭിക്കും

Kerala Plus One Third Allotment : പ്ലസ് വൺ മൂന്നാം അലോട്ട്‌മെൻറ്: ജൂൺ 29 മുതൽ പ്രവേശനം ആരംഭിക്കുംപ്ലസ് വണ്‍ പ്രവേശനത്തിന്റെ മെറിറ്റ് ക്വാട്ടയിലെ മൂന്നാമത്തേതും അവസാനത്തേതുമായ അലോട്ട്മെന്റ് റിസള്‍ട്ട് ജൂണ്‍ 29 ന് രാവിലെ 11 മണിക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. പ്രവേശനം ജൂലൈ 3 ന് വൈകിട്ട് 5 മണി വരെ നടക്കും.

വയനാട് ദുരന്തം: പഴിചാരി മന്ത്രിമാർ, കടുത്ത വിമർശനം

വയനാട് ദുരന്തം: പഴിചാരി മന്ത്രിമാർ, കടുത്ത വിമർശനംവയനാട് മേപ്പാടിയിലുണ്ടായ ദുരന്തത്തിൽ പരസ്പരം പഴിചാരി മന്ത്രിമാർ. അശാസ്ത്രീയമായി കണ്ണ് കൂട്ടിയിട്ടതാണ് വലിയ ദുരന്തത്തിനു കാരണമായതെന്ന് മന്ത്രി ടി.സിദ്ദീഖ് പറഞ്ഞു. മനുഷ്യനിർമിത ദുരന്തമാണിത്. മണ്ണിടിച്ചിൽ അല്ലെന്നും മണ്ണു കൂട്ടിയിട്ടതാണ് പ്രശ്‌നങ്ങൾക്കു കാരണമായതെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. കനത്ത മഴയിൽ അപകടത്തിനു സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ കൊങ്കൺ റെയിൽവേ അധികൃതർ ഉൾപ്പെട്ട യോഗത്തിൽ മുന്നറിയിപ്പു നൽകിയിരുന്നതാണ്. എന്നാൽ വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ പാളിച്ച ഉണ്ടായെന്നാണ് മന്ത്രിയുടെ വാദം.

ഇനി ഗോവ യാത്ര എളുപ്പം!, മംഗളൂരു- ഗോവ വന്ദേഭാരത് കോഴിക്കോട്ടേക്ക് നീട്ടിയേക്കും, കത്തയച്ച് സുരേഷ് ഗോപി എം പി

ഇനി ഗോവ യാത്ര എളുപ്പം!, മംഗളൂരു- ഗോവ വന്ദേഭാരത് കോഴിക്കോട്ടേക്ക് നീട്ടിയേക്കും, കത്തയച്ച് സുരേഷ് ഗോപി എം പിമംഗളുരു- ഗോവ വന്ദേഭാരത് എക്‌സ്പ്രസ് കോഴിക്കോട്ടേക്ക് നീട്ടിയേക്കും. ഇക്കാര്യം പരിഗണിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപി കേന്ദ്ര റെയില്‍വേ മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവിന് കത്ത് നല്‍കി.

കേരളത്തിൽ അതിതീവ്ര മഴയ്ക്ക് സാധ്യത, കോഴിക്കോട്, വയനാട് ജില്ലകളിൽ റെഡ് അലർട്ട്, അഞ്ച് ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട്

കേരളത്തിൽ അതിതീവ്ര മഴയ്ക്ക് സാധ്യത, കോഴിക്കോട്, വയനാട് ജില്ലകളിൽ റെഡ് അലർട്ട്, അഞ്ച് ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട്വടക്കൻ കേരളത്തിൽ അതിതീവ്ര മഴയ്ക്ക് സാധ്യത പ്രവചിച്ചതിനെ തുടർന്ന് കോഴിക്കോട്, വയനാട് ജില്ലകളിൽ ചൊവ്വാഴ്ച (ജൂലൈ 7) റെഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു.

വയനാട് തുരങ്കപ്പാത നിർമ്മാണ മേഖലയ്ക്ക് സമീപം മണ്ണിടിച്ചിൽ, 18 ഓളം തൊഴിലാളികൾ മണ്ണിനടിയിൽപ്പെട്ടു, തിരച്ചിൽ ഊർജിതം

വയനാട് തുരങ്കപ്പാത നിർമ്മാണ മേഖലയ്ക്ക് സമീപം മണ്ണിടിച്ചിൽ, 18 ഓളം തൊഴിലാളികൾ മണ്ണിനടിയിൽപ്പെട്ടു, തിരച്ചിൽ ഊർജിതംനിര്‍മ്മാണത്തിലിരിക്കുന്ന കോഴിക്കോട്-വയനാട് തുരങ്കപ്പാതയുടെ (ആനക്കാംപൊയില്‍-കള്ളാടി-മേപ്പാടി തുരങ്കറോഡ്) പ്രവേശന കവാടത്തിന് സമീപം കള്ളാടി മീനാക്ഷി പാലത്തിനടുത്താണ് ഇന്ന് ഉച്ചയോടെ ദുരന്തമുണ്ടായത്.

ഇഷ്ടക്കാരെ തിരുകികയറ്റാൻ മന്ത്രിയും എംപിയും; സർക്കാർ വീണ്ടും വെട്ടിൽ

ഇഷ്ടക്കാരെ തിരുകികയറ്റാൻ മന്ത്രിയും എംപിയും; സർക്കാർ വീണ്ടും വെട്ടിൽഅധികാര സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇഷ്ടക്കാരെ തിരുകികയറ്റുന്നത് തുടർന്ന് കോൺഗ്രസ്. മന്ത്രി ടി.സിദ്ദിഖ് ഭാര്യയുടെ ബിസിനസ് പങ്കാളിക്ക് വേണ്ടി കൃഷിവകുപ്പിൽ ശുപാർശ നടത്തി. പ്രണവ് ഹരി എന്നയാളെ അഡീഷണൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് മന്ത്രിയുടെ ശുപാർശ.