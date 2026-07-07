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വയനാട് തുരങ്കപ്പാത നിർമ്മാണ മേഖലയ്ക്ക് സമീപം മണ്ണിടിച്ചിൽ, 18 ഓളം തൊഴിലാളികൾ മണ്ണിനടിയിൽപ്പെട്ടു, തിരച്ചിൽ ഊർജിതം
വയനാട് തുരങ്കപ്പാത നിര്മ്മാണ സൈറ്റായ കള്ളാടിയില് വന് ഉരുള്പൊട്ടല്,നിരവധി പേര് കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതായി ആശങ്ക. വയനാട്ടിലും കോഴിക്കോടും റെഡ് അലര്ട്ട്.
വടക്കന് കേരളത്തില് തുടരുന്ന അതിശക്തമായ കാലവര്ഷത്തെത്തുടര്ന്ന് വയനാട് ജില്ലയിലെ അതീവ പരിസ്ഥിതിലോല പ്രദേശമായ മേപ്പാടി കള്ളാടിയില് വന് മണ്ണിടിച്ചില്. നിര്മ്മാണത്തിലിരിക്കുന്ന കോഴിക്കോട്-വയനാട് തുരങ്കപ്പാതയുടെ (ആനക്കാംപൊയില്-കള്ളാടി-മേപ്പാടി തുരങ്കറോഡ്) പ്രവേശന കവാടത്തിന് സമീപം കള്ളാടി മീനാക്ഷി പാലത്തിനടുത്താണ് ഇന്ന് ഉച്ചയോടെ ദുരന്തമുണ്ടായത്.
തുരങ്ക നിര്മ്മാണ തൊഴിലാളികള് താമസിച്ചിരുന്ന താല്ക്കാലിക ക്വാര്ട്ടേഴ്സുകള്ക്ക് (Laborer Quarters) മുകളിലേക്കാണ് ഭീമാകാരമായ രീതിയില് മണ്ണും പാറക്കല്ലുകളും ഇടിഞ്ഞുവീണത്. അവശിഷ്ടങ്ങള്ക്കിടയില് നിന്നും അഞ്ച് തൊഴിലാളികളെ പ്രാദേശികവാസികളും അഗ്നിശമനസേനയും ചേര്ന്ന് ജീവനോടെ പുറത്തെടുത്ത് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. എന്നാല് ഇനിയും കൂടുതല് തൊഴിലാളികളും കനത്ത യന്ത്രസാമഗ്രികള് പ്രവര്ത്തിപ്പിച്ചിരുന്ന ഓപ്പറേറ്റര്മാരും മണ്ണിനടിയില് കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന ആശങ്കയിലാണ് അധികൃതര്.
അടിയന്തര രക്ഷാപ്രവര്ത്തനം; സൈന്യവും എന്ഡിആര്എഫും രംഗത്ത്
തുരങ്കപ്പാത നിര്മ്മാണ സൈറ്റിലെ തൊഴിലാളികളുടെ ഹാജര് പട്ടിക പരിശോധിച്ചുകൊണ്ട് എത്രപേര് കാണാതായിട്ടുണ്ടെന്ന് ജില്ലാ ഭരണകൂടം തിട്ടപ്പെടുത്തുകയാണ്. 18 ഓളം പേര് മണ്ണിനടിയിലാണെന്നാണ് സൂപ്പര്വൈസര്മാരില് നിന്നും ലഭിക്കുന്ന സൂചന. രണ്ടാഴ്ച മുന്പ് പ്രദേശത്ത് മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടായപ്പോള് നിര്മാണപ്രവര്ത്തനങ്ങള് നിര്ത്തിവെയ്ക്കാന് കളക്ടര് ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. എങ്കിലും തൊഴിലാളികള് ക്യാമ്പില് തന്നെ തുടരുകയായിരുന്നു.
മീനങ്ങാടിയില് നിന്നുള്ള നാഷണല് ഡിസാസ്റ്റര് റെസ്പോണ്സ് ഫോഴ്സ് (NDRF) സംഘം സംഭവസ്ഥലത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. കോഴിക്കോട് നിന്നുള്ള മറ്റൊരു പ്രത്യേക എന്ഡിആര്എഫ് സംഘത്തോടും വയനാട്ടിലേക്ക് തിരിക്കാന് നിര്ദ്ദേശം നല്കിയിട്ടുണ്ട്. ലോക്കല് പോലീസും ഫയര് ആന്ഡ് റെസ്കൂ സര്വീസും ജനങ്ങളും സംയുക്തമായാണ് തിരച്ചില് നടത്തുന്നത്.
കനത്ത മഴയെ തുടര്ന്ന് വലിയ തോതിലുള്ള ചതുപ്പ് രൂപപ്പെട്ടതുമാണ് മണ്ണുമാന്തി യന്ത്രങ്ങള് പയോഗിച്ചുള്ള രക്ഷാപ്രവര്ത്തനത്തെ സങ്കീര്ണ്ണമാക്കുന്നത്.
വയനാട്ടില് ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്ന റവന്യൂ മന്ത്രി എ.പി അനില് കുമാര്, കൃഷി മന്ത്രി ടി. സിദ്ദിഖ് എന്നിവരോട് ദുരന്തമേഖലയില് നേരിട്ടെത്തി രക്ഷാപ്രവര്ത്തനങ്ങള് ഏകോപിപ്പിക്കാന് മുഖ്യമന്ത്രി നിര്ദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആശുപത്രികളില് അടിയന്തര ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങള് ഉറപ്പാക്കാന് ആരോഗ്യവകുപ്പിനും നിര്ദ്ദേശം നല്കിയിട്ടുണ്ട്.
കാലാവസ്ഥാ മുന്നറിയിപ്പ്: കോഴിക്കോടും വയനാടും 'റെഡ് അലര്ട്ട്'
കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളില് പ്രദേശത്ത് 265 മില്ലീമീറ്റര് മഴ പെയ്തതായാണ് റിപ്പോര്ട്ട്. വയനാട്, കോഴിക്കോട് ജില്ലകളില് കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് റെഡ് അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് വടക്കന് മേഖലയില് ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് നേരത്തെ മുന്നറിയിപ്പ് നല്കിയിരുന്നു.ഇതിനെ തുടര്ന്ന് മലപ്പുറം, കണ്ണൂര്,കാസര്കോട് ജില്ലകളില് ഇന്ന് ഓറഞ്ച് അലര്ട്ടാണ്.