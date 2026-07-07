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  4. Mangaluru- Goa Vande Bharat likely to be extended to Kozhikode Suresh gopi submits letter to Union Minister
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Tuesday, 7 July 2026 (15:04 IST)

ഇനി ഗോവ യാത്ര എളുപ്പം!, മംഗളൂരു- ഗോവ വന്ദേഭാരത് കോഴിക്കോട്ടേക്ക് നീട്ടിയേക്കും, കത്തയച്ച് സുരേഷ് ഗോപി എം പി

Vande Bharath
BY: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Publish: Tue, 7 Jul 2026 (15:04 IST) Updated: Tue, 7 Jul 2026 (15:06 IST)
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മംഗളുരു- ഗോവ വന്ദേഭാരത് എക്‌സ്പ്രസ് കോഴിക്കോട്ടേക്ക് നീട്ടിയേക്കും. ഇക്കാര്യം പരിഗണിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപി കേന്ദ്ര റെയില്‍വേ മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവിന് കത്ത് നല്‍കി. യാത്രക്കാരില്ലാതെ പ്രതിസന്ധിയിലായ വന്ദേഭാരത് കോഴിക്കോട്ടേക്ക് നീട്ടിയാല്‍ ഗുണകരമാകുമെന്നും അത് പരിഗണിക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമാണ് സുരേഷ് ഗോപി മുന്നോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത്.
 
 മംഗളൂര്‍- ഗോവ വന്ദേഭാരത് കോഴിക്കോട്ടേക്ക് നീട്ടുന്നത് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയ്ക്ക് ഉള്‍പ്പടെ പ്രയോജനപ്പെടുമെന്ന് സുരേഷ് ഗോപി പറയുന്നു. കൊല്ലൂര്‍ മൂകാംബിക ക്ഷേത്രത്തിലേക്കുള്ള തീര്‍ഥാടകര്‍ക്കായി ബൈന്ദൂരില്‍ സ്റ്റോപ്പ് അനുവദിക്കണമെന്ന ആവശ്യവും കത്തിലുണ്ട്.കേരളത്തിലെ മറ്റ് വന്ദേഭാരത് സര്‍വീസുകള്‍ 150 ശതമാനത്തിലേറെ ഒക്യുപെന്‍സിയോടെ വന്‍ ലാഭത്തില്‍ ഓടുമ്പോള്‍ മംഗളുരു- ഗോവ തീവണ്ടിയില്‍ പകുതിയോളം സീറ്റുകള്‍ ഒഴിഞ്ഞ നിലയിലാണ്.
 
മുന്‍പ് വന്ദേഭാരത് കോഴിക്കോട്ടേക്ക് നീട്ടാന്‍ റെയില്‍വേ തീരുമാനിച്ചിരുന്നെങ്കിലും കര്‍ണാടകയിലെ ചില രാഷ്ട്രീയകേന്ദ്രങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള എതിര്‍പ്പിനെ തുടര്‍ന്ന് ഉപേക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു. 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

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