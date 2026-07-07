അനുബന്ധ വാര്ത്തകള്
- ജനങ്ങളുടെ പൾസ് എനിക്കറിയാം, തൃശൂർ എടുക്കും, കോർപ്പറേഷൻ ബിജെപി ഭരിക്കുന്നത് കാണാമെന്ന് സുരേഷ് ഗോപി
- തൃശൂരിൽ നിന്നും എയർപോർട്ടിലേക്ക് മെട്രോ വരില്ല, എയിംസിന് തറക്കല്ലിടാതെ വോട്ട് ചോദിക്കില്ല: സുരേഷ് ഗോപി
- കന്യാസ്ത്രീകളുടെ അറസ്റ്റിൽ സുരേഷ് ഗോപിക്ക് മൗനം, സഭയ്ക്ക് അതൃപ്തി
- കേരളത്തിൽ അതിതീവ്ര മഴയ്ക്ക് സാധ്യത, കോഴിക്കോട്, വയനാട് ജില്ലകളിൽ റെഡ് അലർട്ട്, അഞ്ച് ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട്
- വയനാട് തുരങ്കപ്പാത നിർമ്മാണ മേഖലയ്ക്ക് സമീപം മണ്ണിടിച്ചിൽ, 18 ഓളം തൊഴിലാളികൾ മണ്ണിനടിയിൽപ്പെട്ടു, തിരച്ചിൽ ഊർജിതം
ഇനി ഗോവ യാത്ര എളുപ്പം!, മംഗളൂരു- ഗോവ വന്ദേഭാരത് കോഴിക്കോട്ടേക്ക് നീട്ടിയേക്കും, കത്തയച്ച് സുരേഷ് ഗോപി എം പി
മംഗളുരു- ഗോവ വന്ദേഭാരത് എക്സ്പ്രസ് കോഴിക്കോട്ടേക്ക് നീട്ടിയേക്കും. ഇക്കാര്യം പരിഗണിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപി കേന്ദ്ര റെയില്വേ മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവിന് കത്ത് നല്കി. യാത്രക്കാരില്ലാതെ പ്രതിസന്ധിയിലായ വന്ദേഭാരത് കോഴിക്കോട്ടേക്ക് നീട്ടിയാല് ഗുണകരമാകുമെന്നും അത് പരിഗണിക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമാണ് സുരേഷ് ഗോപി മുന്നോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത്.
മംഗളൂര്- ഗോവ വന്ദേഭാരത് കോഴിക്കോട്ടേക്ക് നീട്ടുന്നത് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയ്ക്ക് ഉള്പ്പടെ പ്രയോജനപ്പെടുമെന്ന് സുരേഷ് ഗോപി പറയുന്നു. കൊല്ലൂര് മൂകാംബിക ക്ഷേത്രത്തിലേക്കുള്ള തീര്ഥാടകര്ക്കായി ബൈന്ദൂരില് സ്റ്റോപ്പ് അനുവദിക്കണമെന്ന ആവശ്യവും കത്തിലുണ്ട്.കേരളത്തിലെ മറ്റ് വന്ദേഭാരത് സര്വീസുകള് 150 ശതമാനത്തിലേറെ ഒക്യുപെന്സിയോടെ വന് ലാഭത്തില് ഓടുമ്പോള് മംഗളുരു- ഗോവ തീവണ്ടിയില് പകുതിയോളം സീറ്റുകള് ഒഴിഞ്ഞ നിലയിലാണ്.
മുന്പ് വന്ദേഭാരത് കോഴിക്കോട്ടേക്ക് നീട്ടാന് റെയില്വേ തീരുമാനിച്ചിരുന്നെങ്കിലും കര്ണാടകയിലെ ചില രാഷ്ട്രീയകേന്ദ്രങ്ങളില് നിന്നുള്ള എതിര്പ്പിനെ തുടര്ന്ന് ഉപേക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു.
അയ്യെ, ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയല്ലെ...പൂക്കി പാളിയെന്ന് ശാരദക്കുട്ടി, വി ഡി സതീശന്റെ ക്യൂട്ട്നസിനെതിരെ വിമര്ശനം
പെട്രോളിനും ഡീസലിനും വിലകുറച്ച് നയാര എനര്ജി; കുറയ്ക്കാതെ പൊതുമേഖല എണ്ണ കമ്പനികള്
അമേരിക്കയിലെ ഇന്ത്യൻ വംശജർക്ക് ആശ്വാസം, ട്രംപിന് കനത്ത തിരിച്ചടിയായി കോടതി വിധി, ബർത്ത് റൈറ്റ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് റദ്ദാക്കാനാകില്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതി
എന്താണിത് കോൺഗ്രസെ, തോന്നുന്നത് പോലെ വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം 15 മിനിറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു മണിക്കൂർ വരെ!
വയനാട് ദുരന്തം: പഴിചാരി മന്ത്രിമാർ, കടുത്ത വിമർശനം
വയനാട് മേപ്പാടിയിലുണ്ടായ ദുരന്തത്തിൽ പരസ്പരം പഴിചാരി മന്ത്രിമാർ. അശാസ്ത്രീയമായി കണ്ണ് കൂട്ടിയിട്ടതാണ് വലിയ ദുരന്തത്തിനു കാരണമായതെന്ന് മന്ത്രി ടി.സിദ്ദീഖ് പറഞ്ഞു. മനുഷ്യനിർമിത ദുരന്തമാണിത്. മണ്ണിടിച്ചിൽ അല്ലെന്നും മണ്ണു കൂട്ടിയിട്ടതാണ് പ്രശ്നങ്ങൾക്കു കാരണമായതെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. കനത്ത മഴയിൽ അപകടത്തിനു സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ കൊങ്കൺ റെയിൽവേ അധികൃതർ ഉൾപ്പെട്ട യോഗത്തിൽ മുന്നറിയിപ്പു നൽകിയിരുന്നതാണ്. എന്നാൽ വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ പാളിച്ച ഉണ്ടായെന്നാണ് മന്ത്രിയുടെ വാദം.