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Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Wednesday, 8 July 2026 (19:19 IST)

ഓണത്തോടനുബന്ധിച്ച് കേരള സര്‍ക്കാരിന്റെ കീഴിലുള്ള 'കേരഫെഡ്' വെളിച്ചെണ്ണയുടെ വില 30 രൂപയിലധികം കുറച്ചു

Kerafed
BY: ശ്രീനു എസ്
Publish: Wed, 8 Jul 2026 (19:19 IST) Updated: Wed, 8 Jul 2026 (20:50 IST)
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ഓണത്തോടനുബന്ധിച്ച് 'കേര' വെളിച്ചെണ്ണയുടെ വില കുറയ്ക്കുന്നതായി കേരാഫെഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഒപ്പം ഉപയോഗശൂന്യമായ ഭൂമിയില്‍ നിന്ന് അധിക വരുമാനം ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ജമന്തി കൃഷി പദ്ധതിയും ആരംഭിക്കുന്നു. ഒരു ലിറ്റര്‍ കേര വെളിച്ചെണ്ണ പാക്കറ്റ് ഇപ്പോള്‍ ?332 ല്‍ നിന്ന് 299 ന് ലഭ്യമാകും. 500 മില്ലി പായ്ക്കിന്റെ വില 167 ല്‍ നിന്ന് 151 ആയി കുറച്ചു.
 
കേരളത്തിലുടനീളമുള്ള കേരഫെഡ് റീട്ടെയില്‍ ഔട്ട്ലെറ്റുകളില്‍ പുതുക്കിയ ഉത്സവ വിലകള്‍ പ്രാബല്യത്തില്‍ വന്നു.
വിലക്കുറവിനൊപ്പം വിപണിയിലെ വ്യാജ ഉല്‍പ്പന്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് കേരഫെഡ് ഉപഭോക്താക്കളോട് അഭ്യര്‍ത്ഥിച്ചു. 'കേര' എന്നതിന് സമാനമായ നിരവധി ഇമിറ്റേഷന്‍ ബ്രാന്‍ഡുകള്‍ വാങ്ങുന്നവരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാന്‍ വില്‍ക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പറഞ്ഞു. യഥാര്‍ത്ഥ വെളിച്ചെണ്ണ ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാന്‍ വാങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഔദ്യോഗിക കേരഫെഡ് ലോഗോ പരിശോധിക്കാന്‍ ഉപഭോക്താക്കളോട് നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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ശ്രീനു എസ്
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