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വയനാട് ദുരന്തത്തില് മരിച്ചവരുടെ ബന്ധുക്കള്ക്ക് 5 ലക്ഷം രൂപ; കാണാതായവര്ക്കായുള്ള തിരച്ചില് തുടരുന്നു
കല്പറ്റ: വയനാട്ടിലെ കല്ലാടി ടണലിന് സമീപം ഉരുള്പൊട്ടലില് കാണാതായ അഞ്ച് പേര്ക്കായുള്ള തിരച്ചില് ഊര്ജിതമാക്കി. സ്ഥലത്ത് കഡവര് നായ്ക്കളെ ഉപയോഗിച്ചുള്ള തിരച്ചില് തുടരുകയാണ്. രക്ഷാപ്രവര്ത്തനം സുഗമമാക്കുന്നതിനായി,ദുരന്തബാധിത പ്രദേശത്തെ നാല് പ്രധാന മേഖലകളായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്ഡിആര്എഫ്, ആര്ആര്എഫ്, ഫയര് ഫോഴ്സ്, ലോക്കല് പോലീസ് എന്നിവരടങ്ങുന്ന 500-ലധികം പേരുടെ ഒരു വലിയ സംഘം തിരച്ചിലിന് നേതൃത്വം നല്കുന്നു. ഓരോ മേഖലയിലും പ്രത്യേക സംഘങ്ങളെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും കനത്ത മഴ, മണ്ണിടിച്ചില്, മൂടല്മഞ്ഞ് എന്നിവ തിരച്ചിലിനെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നു.
മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങള്ക്ക് 5 ലക്ഷം രൂപ വീതം ധനസഹായം നല്കുമെന്ന് സര്ക്കാര് പ്രഖ്യാപിച്ചു. അപകടത്തില് ഇതുവരെ മൂന്നുപേര് മരിച്ചു. ജാര്ഖണ്ഡില് നിന്നുള്ള അന്മോള് ദോദ്രായ്, ബിഹാറില് നിന്നുള്ള വികാസ് കുമാര് സിംഗ്, മധ്യപ്രദേശില് നിന്നുള്ള ചന്ദ്രഭാന് പാല് എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. പോസ്റ്റ്മോര്ട്ടത്തിന് ശേഷം ഇവരുടെ മൃതദേഹങ്ങള് ഇന്നലെ രാത്രി കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല് കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. മൃതദേഹങ്ങള് അവരുടെ ജന്മനാടുകളിലേക്ക് സര്ക്കാര് എത്തിച്ചുനല്കും.