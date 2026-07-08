  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. കേരള വാര്‍ത്ത
  4. Wayanad disaster
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Wednesday, 8 July 2026 (20:37 IST)

വയനാട് ദുരന്തത്തില്‍ മരിച്ചവരുടെ ബന്ധുക്കള്‍ക്ക് 5 ലക്ഷം രൂപ; കാണാതായവര്‍ക്കായുള്ള തിരച്ചില്‍ തുടരുന്നു

Wayanad Landslide 2026, Meppadi Kalladi Tunnel Road Mudslide, Kerala Rain Red Alert IMD, NDRF Rescue Operation Wayanad, CM VD Satheeshan Emergency Meeting
BY: ശ്രീനു എസ്
Publish: Wed, 8 Jul 2026 (20:37 IST) Updated: Wed, 8 Jul 2026 (20:40 IST)
google-news
കല്‍പറ്റ: വയനാട്ടിലെ കല്ലാടി ടണലിന് സമീപം ഉരുള്‍പൊട്ടലില്‍ കാണാതായ അഞ്ച് പേര്‍ക്കായുള്ള തിരച്ചില്‍ ഊര്‍ജിതമാക്കി. സ്ഥലത്ത് കഡവര്‍ നായ്ക്കളെ ഉപയോഗിച്ചുള്ള തിരച്ചില്‍ തുടരുകയാണ്. രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനം സുഗമമാക്കുന്നതിനായി,ദുരന്തബാധിത പ്രദേശത്തെ നാല് പ്രധാന മേഖലകളായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്‍ഡിആര്‍എഫ്, ആര്‍ആര്‍എഫ്, ഫയര്‍ ഫോഴ്സ്, ലോക്കല്‍ പോലീസ് എന്നിവരടങ്ങുന്ന 500-ലധികം പേരുടെ ഒരു വലിയ സംഘം തിരച്ചിലിന് നേതൃത്വം നല്‍കുന്നു. ഓരോ മേഖലയിലും പ്രത്യേക സംഘങ്ങളെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും കനത്ത മഴ, മണ്ണിടിച്ചില്‍, മൂടല്‍മഞ്ഞ് എന്നിവ തിരച്ചിലിനെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നു.
 
മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് 5 ലക്ഷം രൂപ വീതം ധനസഹായം നല്‍കുമെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു. അപകടത്തില്‍ ഇതുവരെ മൂന്നുപേര്‍ മരിച്ചു. ജാര്‍ഖണ്ഡില്‍ നിന്നുള്ള അന്‍മോള്‍ ദോദ്രായ്, ബിഹാറില്‍ നിന്നുള്ള വികാസ് കുമാര്‍ സിംഗ്, മധ്യപ്രദേശില്‍ നിന്നുള്ള ചന്ദ്രഭാന്‍ പാല്‍ എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. പോസ്റ്റ്മോര്‍ട്ടത്തിന് ശേഷം ഇവരുടെ മൃതദേഹങ്ങള്‍ ഇന്നലെ രാത്രി കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. മൃതദേഹങ്ങള്‍ അവരുടെ ജന്മനാടുകളിലേക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ എത്തിച്ചുനല്‍കും.
About Writer
ശ്രീനു എസ്
6 year in webdunia, areas of expertise - Politics, health, astrology.... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

അയ്യെ, ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയല്ലെ...പൂക്കി പാളിയെന്ന് ശാരദക്കുട്ടി, വി ഡി സതീശന്റെ ക്യൂട്ട്‌നസിനെതിരെ വിമര്‍ശനം

അയ്യെ, ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയല്ലെ...പൂക്കി പാളിയെന്ന് ശാരദക്കുട്ടി, വി ഡി സതീശന്റെ ക്യൂട്ട്‌നസിനെതിരെ വിമര്‍ശനംഫെയ്‌സ്ബുക്കില്‍ പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റിലാണ് ശാരദക്കുട്ടിയുടെ വിമര്‍ശനം.

പെട്രോളിനും ഡീസലിനും വിലകുറച്ച് നയാര എനര്‍ജി; കുറയ്ക്കാതെ പൊതുമേഖല എണ്ണ കമ്പനികള്‍

പെട്രോളിനും ഡീസലിനും വിലകുറച്ച് നയാര എനര്‍ജി; കുറയ്ക്കാതെ പൊതുമേഖല എണ്ണ കമ്പനികള്‍ഇറാന്‍ സംഘര്‍ഷത്തില്‍ അയവുണ്ടായതിനെ തുടര്‍ന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയില്‍ അസംസ്‌കൃത വില ഇടിഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിലാണ് വിലകുറച്ചത്.

അമേരിക്കയിലെ ഇന്ത്യൻ വംശജർക്ക് ആശ്വാസം, ട്രംപിന് കനത്ത തിരിച്ചടിയായി കോടതി വിധി, ബർത്ത് റൈറ്റ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് റദ്ദാക്കാനാകില്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതി

അമേരിക്കയിലെ ഇന്ത്യൻ വംശജർക്ക് ആശ്വാസം, ട്രംപിന് കനത്ത തിരിച്ചടിയായി കോടതി വിധി, ബർത്ത് റൈറ്റ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് റദ്ദാക്കാനാകില്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതിഅമേരിക്കന്‍ മണ്ണില്‍ ജനിക്കുന്ന അമേരിക്കന്‍ വംശജരല്ലാത്തവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്ക് സ്വതസിദ്ധമായി ലഭിക്കുന്ന പൗരത്വ അവകാശം റദ്ദാക്കാനുള്ള ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിന്റെ നീക്കം ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണെന്നാണ് യുഎസ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണം.

എന്താണിത് കോൺഗ്രസെ, തോന്നുന്നത് പോലെ വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം 15 മിനിറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു മണിക്കൂർ വരെ!

എന്താണിത് കോൺഗ്രസെ, തോന്നുന്നത് പോലെ വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം 15 മിനിറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു മണിക്കൂർ വരെ!നേരത്തെ അറിയിച്ച വൈകീട്ട് 6 മുതല്‍ 12 വരെ മാത്രമല്ല അതിന് മുന്‍പും പിന്‍പുമെല്ലാം പല തവണ വൈദ്യുതി മുടങ്ങുന്നുണ്ട്.

Kerala Plus One Third Allotment : പ്ലസ് വൺ മൂന്നാം അലോട്ട്‌മെൻറ്: ജൂൺ 29 മുതൽ പ്രവേശനം ആരംഭിക്കും

Kerala Plus One Third Allotment : പ്ലസ് വൺ മൂന്നാം അലോട്ട്‌മെൻറ്: ജൂൺ 29 മുതൽ പ്രവേശനം ആരംഭിക്കുംപ്ലസ് വണ്‍ പ്രവേശനത്തിന്റെ മെറിറ്റ് ക്വാട്ടയിലെ മൂന്നാമത്തേതും അവസാനത്തേതുമായ അലോട്ട്മെന്റ് റിസള്‍ട്ട് ജൂണ്‍ 29 ന് രാവിലെ 11 മണിക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. പ്രവേശനം ജൂലൈ 3 ന് വൈകിട്ട് 5 മണി വരെ നടക്കും.

വയനാട് ദുരന്തത്തില്‍ മരിച്ചവരുടെ ബന്ധുക്കള്‍ക്ക് 5 ലക്ഷം രൂപ; കാണാതായവര്‍ക്കായുള്ള തിരച്ചില്‍ തുടരുന്നു

വയനാട് ദുരന്തത്തില്‍ മരിച്ചവരുടെ ബന്ധുക്കള്‍ക്ക് 5 ലക്ഷം രൂപ; കാണാതായവര്‍ക്കായുള്ള തിരച്ചില്‍ തുടരുന്നുഓരോ മേഖലയിലും പ്രത്യേക സംഘങ്ങളെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും കനത്ത മഴ, മണ്ണിടിച്ചില്‍, മൂടല്‍മഞ്ഞ് എന്നിവ തിരച്ചിലിനെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നു.

ബഹ്റൈനിലും കുവൈത്തിലും യുഎസ് താവളങ്ങളെ ആക്രമിച്ച് ഇറാൻ, 85 സൈനികകേന്ദ്രങ്ങൾ തകർത്തെന്ന് ഐആർജിസി

ബഹ്റൈനിലും കുവൈത്തിലും യുഎസ് താവളങ്ങളെ ആക്രമിച്ച് ഇറാൻ, 85 സൈനികകേന്ദ്രങ്ങൾ തകർത്തെന്ന് ഐആർജിസിഇറാന്റെ റവല്യൂഷണറി ഗാര്‍ഡ് കോര്‍പ്‌സാണ് ആക്രമണം നടന്നതായി അവകാശപ്പെട്ടത്. യുഎസ് ഇറാനില്‍ നടത്തിയ അക്രമണത്തിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയായിരുന്നു ഇറാന്റെ തിരിച്ചടി.

തുർക്കിക്ക് എഫ് 35 വിമാനങ്ങൾ നൽകരുത്, അവർ അമേരിക്കയെ വെറുക്കുന്ന രാജ്യം, ട്രംപിന് ഉപദേശവുമായി നെതന്യാഹു

തുർക്കിക്ക് എഫ് 35 വിമാനങ്ങൾ നൽകരുത്, അവർ അമേരിക്കയെ വെറുക്കുന്ന രാജ്യം, ട്രംപിന് ഉപദേശവുമായി നെതന്യാഹുതുര്‍ക്കിയ്ക്ക് എഫ് 35 സ്റ്റെല്‍ത്ത് യുദ്ധവിമാനങ്ങള്‍ വില്‍ക്കാനുള്ള അമേരിക്കന്‍ തീരുമാനത്തിനെതിരെ വിയോജിപ്പുമായി ഇസ്രായേല്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിന്‍ നെതന്യാഹു.

Onam Bumper : ഓണം ബംപർ ഒന്നാം സമ്മാനം 30 കോടിയാക്കി ഉയർത്തി, ടിക്കറ്റ് വില മാറില്ല

Onam Bumper : ഓണം ബംപർ ഒന്നാം സമ്മാനം 30 കോടിയാക്കി ഉയർത്തി, ടിക്കറ്റ് വില മാറില്ലകേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ 2026ലെ ഓണം ബംപര്‍ ലോട്ടറിയുടെ ഒന്നാം സമ്മാനം റെക്കോര്‍ഡ് തുകയായ 30 കോടിയായി ഉയര്‍ത്തി. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷത്തെ 25 കോടി രൂപയില്‍ നിന്ന് അഞ്ച് കോടി രൂപയുടെ വര്‍ധനവാണ് സര്‍ക്കാര്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

Kerala Weather: ആറ് ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട്; മഴ കനക്കും, ജാഗ്രത

Kerala Weather: ആറ് ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട്; മഴ കനക്കും, ജാഗ്രതKerala Weather: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് മഴ കനക്കും. ആറ് ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട്. എറണാകുളം, ഇടുക്കി, തൃശൂർ, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട് ജില്ലകളിലാണ് ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളിൽ അതിശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയുള്ളത്.