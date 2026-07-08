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  4. IRGC confirms Missile drone attack in Bahrain and Kuwait
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Wednesday, 8 July 2026 (15:33 IST)

ബഹ്റൈനിലും കുവൈത്തിലും യുഎസ് താവളങ്ങളെ ആക്രമിച്ച് ഇറാൻ, 85 സൈനികകേന്ദ്രങ്ങൾ തകർത്തെന്ന് ഐആർജിസി

iran us war
BY: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Publish: Wed, 8 Jul 2026 (15:33 IST) Updated: Wed, 8 Jul 2026 (15:36 IST)
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യുഎസ് നടത്തിയ വെടിനിര്‍ത്തല്‍ കരാര്‍ ലംഘനത്തിന് പകരമായി ബഹ്‌റൈനിലെയും കുവൈത്തിലെയും 85 യുഎസ് സൈനികതാവളങ്ങള്‍ക്ക് നേരെ വ്യോമാക്രമണവുമായി ഇറാന്‍. ഇറാന്റെ റവല്യൂഷണറി ഗാര്‍ഡ് കോര്‍പ്‌സാണ് ആക്രമണം നടന്നതായി അവകാശപ്പെട്ടത്. യുഎസ് ഇറാനില്‍ നടത്തിയ അക്രമണത്തിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയായിരുന്നു ഇറാന്റെ തിരിച്ചടി.
 
 ആക്രമണത്തെ തുടര്‍ന്ന് ബഹ്‌റൈനില്‍ ബുധനാഴ്ച രാവിലെ പല തവണ സൈറണുകള്‍ മുഴങ്ങി. ജനങ്ങള്‍ പരിഭ്രാന്തരാകരുതെന്നും എത്രയും വേഗം സുരക്ഷിത കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് മാറണമെന്നും ബഹ്‌റൈന്‍ നിര്‍ദേശം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. ഇറാന്റെ മിസൈലുകളും ഡ്രോണുകളും വ്യോമപ്രതിരോധ സംവിധാനം വഴി നേരിടുകയാണെന്ന് കുവൈത്തും വ്യക്തമാക്കി.
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

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