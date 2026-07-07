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'കരാര് കമ്പനി നിര്ദ്ദേശങ്ങള് പാലിച്ചില്ല'; വയനാട് ഉരുള്പൊട്ടലില് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം
തിരുവനന്തപുരം: വയനാട് മേപ്പാടിയിലുണ്ടായ ഉരുള്പൊട്ടല് ദുരന്തം ദൗര്ഭാഗ്യകരമാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശന് പറഞ്ഞു. മീനങ്ങാടിയില് നിന്നുള്ള പോലീസ്, അഗ്നിശമന സേന എന്നിവരുള്പ്പെടെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങള് രക്ഷാപ്രവര്ത്തനങ്ങളില് സജീവമായി ഏര്പ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. കോഴിക്കോട് നിന്നുള്ള സേനാവിഭാഗങ്ങള് ഉടന് എത്തുമെന്നും ആവശ്യമെങ്കില് തൃശൂരില് നിന്നുള്ളവരെയും എത്തിക്കുമെന്നും വി.ഡി. സതീശന് പറഞ്ഞു.
'അപകടം നടന്ന സ്ഥലത്ത് തുരങ്ക നിര്മ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂട്ടിയിട്ടിരുന്ന മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന് കരാര് കമ്പനിയെ മുന്കൂട്ടി അറിയിച്ചിരുന്നു. ജില്ലാ കളക്ടറും ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റി ചെയര്മാനും കഴിഞ്ഞ മാസം 20-ന് ഇതുസംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു. പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി യോഗം ചേരുകയും മണ്ണ് ഉടന് നീക്കം ചെയ്യാന് നിര്ദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാല്, മന്ത്രിയുടെയും ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതരുടെയും നിര്ദ്ദേശങ്ങള് കരാറുകാര് പാലിച്ചില്ല,' വി.ഡി. സതീശന് പറഞ്ഞു. റവന്യൂ മന്ത്രി എ.പി. അനില്കുമാറും വയനാടിന്റെ ചുമതലയുള്ള മന്ത്രി ടി. സിദ്ദീഖും സ്ഥലത്തെത്തി രക്ഷാപ്രവര്ത്തനത്തിന് നേതൃത്വം നല്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി.
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വയനാട് ദുരന്തം: പഴിചാരി മന്ത്രിമാർ, കടുത്ത വിമർശനം
വയനാട് മേപ്പാടിയിലുണ്ടായ ദുരന്തത്തിൽ പരസ്പരം പഴിചാരി മന്ത്രിമാർ. അശാസ്ത്രീയമായി കണ്ണ് കൂട്ടിയിട്ടതാണ് വലിയ ദുരന്തത്തിനു കാരണമായതെന്ന് മന്ത്രി ടി.സിദ്ദീഖ് പറഞ്ഞു. മനുഷ്യനിർമിത ദുരന്തമാണിത്. മണ്ണിടിച്ചിൽ അല്ലെന്നും മണ്ണു കൂട്ടിയിട്ടതാണ് പ്രശ്നങ്ങൾക്കു കാരണമായതെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. കനത്ത മഴയിൽ അപകടത്തിനു സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ കൊങ്കൺ റെയിൽവേ അധികൃതർ ഉൾപ്പെട്ട യോഗത്തിൽ മുന്നറിയിപ്പു നൽകിയിരുന്നതാണ്. എന്നാൽ വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ പാളിച്ച ഉണ്ടായെന്നാണ് മന്ത്രിയുടെ വാദം.