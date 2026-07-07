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  4. Chief Minister's response to Wayanad landslide
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Tuesday, 7 July 2026 (21:00 IST)

'കരാര്‍ കമ്പനി നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പാലിച്ചില്ല'; വയനാട് ഉരുള്‍പൊട്ടലില്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം

Kuttanad MLA, Kuttanad Holiday, VD Satheesan mocks Kuttanad MLA, കുട്ടനാട് എംഎൽഎ, വി.ഡി.സതീശൻ
BY: ശ്രീനു എസ്
Publish: Tue, 7 Jul 2026 (21:00 IST) Updated: Tue, 7 Jul 2026 (21:02 IST)
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തിരുവനന്തപുരം: വയനാട് മേപ്പാടിയിലുണ്ടായ ഉരുള്‍പൊട്ടല്‍ ദുരന്തം ദൗര്‍ഭാഗ്യകരമാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശന്‍ പറഞ്ഞു. മീനങ്ങാടിയില്‍ നിന്നുള്ള പോലീസ്, അഗ്‌നിശമന സേന എന്നിവരുള്‍പ്പെടെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങള്‍ രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ സജീവമായി ഏര്‍പ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. കോഴിക്കോട് നിന്നുള്ള സേനാവിഭാഗങ്ങള്‍ ഉടന്‍ എത്തുമെന്നും ആവശ്യമെങ്കില്‍ തൃശൂരില്‍ നിന്നുള്ളവരെയും എത്തിക്കുമെന്നും വി.ഡി. സതീശന്‍ പറഞ്ഞു.
 
'അപകടം നടന്ന സ്ഥലത്ത് തുരങ്ക നിര്‍മ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂട്ടിയിട്ടിരുന്ന മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന് കരാര്‍ കമ്പനിയെ മുന്‍കൂട്ടി അറിയിച്ചിരുന്നു. ജില്ലാ കളക്ടറും ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റി ചെയര്‍മാനും കഴിഞ്ഞ മാസം 20-ന് ഇതുസംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു. പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി യോഗം ചേരുകയും മണ്ണ് ഉടന്‍ നീക്കം ചെയ്യാന്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാല്‍, മന്ത്രിയുടെയും ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതരുടെയും നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ കരാറുകാര്‍ പാലിച്ചില്ല,' വി.ഡി. സതീശന്‍ പറഞ്ഞു. റവന്യൂ മന്ത്രി എ.പി. അനില്‍കുമാറും വയനാടിന്റെ ചുമതലയുള്ള മന്ത്രി ടി. സിദ്ദീഖും സ്ഥലത്തെത്തി രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനത്തിന് നേതൃത്വം നല്‍കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി.
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ശ്രീനു എസ്
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