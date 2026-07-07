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വയനാട് ഉരുള്പൊട്ടലില് അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയന്
തിരുവനന്തപുരം: വയനാട്ടിലുണ്ടായ ഉരുള്പൊട്ടല് 'ദുഃഖകരവും ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നതുമാണെന്ന്' പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയന്. മുന്കരുതല് നടപടികള് സ്വീകരിക്കുന്നതില് എന്തെങ്കിലും വീഴ്ചയോ 'ക്രിമിനല് അനാസ്ഥയോ' സംഭവത്തിന് കാരണമായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. അവശിഷ്ടങ്ങള്ക്കിടയില് കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ആളുകളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതിനും പരിക്കേറ്റവര്ക്ക് സൗജന്യ വൈദ്യചികിത്സ നല്കുന്നതിനും അടിയന്തര നടപടികള് സ്വീകരിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
സര്ക്കാരും ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റിയും നടത്തുന്ന രക്ഷാപ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് അദ്ദേഹം തന്റെ പിന്തുണയും അറിയിച്ചു. ദുരന്തത്തില് ജീവന് നഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ അനുശോചനം അറിയിച്ച അദ്ദേഹം അവരുടെ ആശ്രിതര്ക്ക് അടിയന്തര സാമ്പത്തിക സഹായം നല്കണമെന്ന് സര്ക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇത്തരം സംഭവങ്ങള് ഒഴിവാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രതിരോധ നടപടികള് സ്വീകരിക്കാന് ചുമതലപ്പെട്ടവരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് എന്തെങ്കിലും വീഴ്ചയോ ക്രിമിനല് അനാസ്ഥയോ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് കണ്ടെത്തുന്നതിനായി സമഗ്രമായ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
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വയനാട് ഉരുള്പൊട്ടലില് അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയന്
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വയനാട് ദുരന്തം: പഴിചാരി മന്ത്രിമാർ, കടുത്ത വിമർശനം
വയനാട് മേപ്പാടിയിലുണ്ടായ ദുരന്തത്തിൽ പരസ്പരം പഴിചാരി മന്ത്രിമാർ. അശാസ്ത്രീയമായി കണ്ണ് കൂട്ടിയിട്ടതാണ് വലിയ ദുരന്തത്തിനു കാരണമായതെന്ന് മന്ത്രി ടി.സിദ്ദീഖ് പറഞ്ഞു. മനുഷ്യനിർമിത ദുരന്തമാണിത്. മണ്ണിടിച്ചിൽ അല്ലെന്നും മണ്ണു കൂട്ടിയിട്ടതാണ് പ്രശ്നങ്ങൾക്കു കാരണമായതെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. കനത്ത മഴയിൽ അപകടത്തിനു സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ കൊങ്കൺ റെയിൽവേ അധികൃതർ ഉൾപ്പെട്ട യോഗത്തിൽ മുന്നറിയിപ്പു നൽകിയിരുന്നതാണ്. എന്നാൽ വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ പാളിച്ച ഉണ്ടായെന്നാണ് മന്ത്രിയുടെ വാദം.