Last Modified ശനി, 17 ജനുവരി 2026 (21:23 IST)
പ്രതിപക്ഷനേതാവ് വിഡി സതീശനെതിരെ രൂക്ഷവിമര്ശനവുമായി എസ്എന്ഡിപി യോഗം ജനറല് സെക്രട്ടറി വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശന്. സതീശന്
ഈഴവ വിരോധിയാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള അടവ് നയമാണ് നടത്തുന്നതെന്നും വെള്ളാപ്പള്ളി പറഞ്ഞു. ഈഴവനായ തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി കാറില് കയറ്റിയത് സതീശന് ഇഷ്ടമായില്ല. സതീശന് മുസ്ലിംലീഗിന്റെ സ്വരമാണ് ഇപ്പോള്, സതീഷിന് വട്ടാണ്. ഊളമ്പാറയ്ക്ക് അയക്കണമെന്നും വെള്ളാപ്പള്ളി പറഞ്ഞു.
സതീശന് മുഖ്യമന്ത്രി ആകുമോ എന്ന് കാത്തിരുന്ന് കാണാമെന്നും വെള്ളാപ്പള്ളി പറഞ്ഞു. അതേസമയം യുഡിഎഫ് അധികാരത്തില് എത്തിയാല് ഭരിക്കാന് പോകുന്നത് മുസ്ലിം ലീഗ് ആയിരിക്കുമെന്നും വെള്ളാപ്പള്ളി പറഞ്ഞു. ഈ സര്ക്കാരിന്റെ കാലത്ത് വര്ഗീയകലാപങ്ങള് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. തന്റെ മലപ്പുറം പ്രസംഗം വിവാദമാക്കുന്നത് വര്ഗീയ കലാപം ഉണ്ടാക്കാനാണ്. മതസൗഹാര്ദ്ദം കാത്തുസൂക്ഷിക്കാന് എല്ലാവരും തയ്യാറാകണമെന്ന് വെള്ളാപ്പള്ളി ആവശ്യപ്പെട്ടു.
എസ്എന്ഡിപിയെ തകര്ക്കാന് കുലംകുത്തികള് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്നും വെള്ളാപ്പള്ളി പറഞ്ഞു. കേരളത്തിലെ മതസൗഹാര്ദം തകര്ക്കാന് പല ശക്തികളും രംഗത്തുണ്ട്. എന് എസ് എസുമായി തമ്മിലടിപ്പിച്ചത് യുഡിഎഫ് ആണ്. ഇനി എന്എസ്എസുമായി കലഹത്തിന് ഇല്ലെന്നും വെള്ളാപ്പള്ളി പറഞ്ഞു.