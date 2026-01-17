ശനി, 17 ജനുവരി 2026
  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. കേരള വാര്‍ത്ത

ഡയാലിസിസിനും കാന്‍സറിനുമുള്ള മരുന്നുകള്‍ വന്‍ വിലക്കുറവില്‍; പണം കൊയ്ത് ഔഷധ വിപണിയിലെ വ്യാജന്മാര്‍

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified ശനി, 17 ജനുവരി 2026 (17:15 IST)
കോഴിക്കോട്: ഡയാലിസിസ് രോഗികള്‍ക്ക് നല്‍കുന്ന ഇന്‍ജക്ഷന്‍ എറിത്രോപോയിറ്റിന്‍ എംആര്‍പി ഏകദേശം 1000 രൂപയാണ് പക്ഷേ ഇത് 150 രൂപയ്ക്ക് ലഭ്യമാണ്. കാന്‍സര്‍ ചികിത്സയ്ക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്ന മോണോക്ലോണല്‍ ആന്റിബോഡി മരുന്നുകളായ റിറ്റുക്‌സിമാബ്, ട്രാസ്റ്റുസുമാബ് എന്നിവയുടെ എംആര്‍പി 35,000 രൂപയാണ്. എന്നാല്‍ ഇത് 7,500 രൂപയ്ക്ക് ലഭ്യമാണ്. അതുപോലെ 4,000 രൂപ വിലയുള്ള ടൈഗെസൈക്ലിന്‍ 200 രൂപയ്ക്ക് ലഭ്യമാണ്.

വിപണിയില്‍ വന്‍ വിലക്കുറവില്‍ വില്‍ക്കുന്ന പല മരുന്നുകളും ഗുണനിലവാരമില്ലാത്തവയാണ്. ഉത്തരേന്ത്യന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ മായം ചേര്‍ത്തും മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ ലംഘിച്ചുമാണ് ഇവ നിര്‍മ്മിക്കുന്നതെന്ന് ഡോക്ടര്‍മാരും മെഡിക്കല്‍ പ്രതിനിധികളും പറയുന്നു. ചില മരുന്നുകള്‍ക്ക് 20 മുതല്‍ 40 ശതമാനം വരെ കിഴിവ് നല്‍കുന്ന മെഡിക്കല്‍ ഷോപ്പുകളുണ്ട്. ഡ്രഗ് കണ്‍ട്രോള്‍ വകുപ്പ് നടത്തിയ പരിശോധനയില്‍ പല ജില്ലകളില്‍ നിന്നും വ്യാജ മരുന്നുകള്‍ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. പരമാവധി വില്‍പ്പന വിലയേക്കാള്‍ വളരെ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്കാണ് വ്യാജ മരുന്നുകള്‍ വിതരണക്കാരിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ചില മരുന്നുകള്‍ രോഗികള്‍ക്ക് നേരിട്ട് ലഭ്യമാണ്.

കമ്പനി ഡിപ്പോകളില്‍ നിന്ന് വിതരണക്കാര്‍ വഴിയാണ് മരുന്നുകള്‍ മെഡിക്കല്‍ ഷോപ്പുകളിലും ആശുപത്രികളിലും എത്തേണ്ടത് എന്നാല്‍ കേരളത്തില്‍ അങ്ങനെയല്ല. ഓണ്‍ലൈന്‍ മരുന്ന് വ്യാപാരം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന നിയമപരമായ പഴുതുകളും സര്‍ക്കാര്‍ നയങ്ങളും വ്യാജന്മാരെ സഹായിക്കുന്നു. രാജസ്ഥാനിലും മധ്യപ്രദേശിലും മാസങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പ് കഫ് സിറപ്പ് കഴിച്ച് കുട്ടികള്‍ മരിച്ചിട്ടും കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകള്‍ വ്യാജന്മാരെ തടയുന്നില്ല. ഡ്രഗ് നിയന്ത്രണ ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍മാരുടെ കുറവ് സംസ്ഥാനത്ത് പരിശോധനകള്‍ കുറയുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു.


അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :