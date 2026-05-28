പ്രധാനമന്ത്രിക്കും നിര്മല സീതാരാമനും പിന്നാലെ അമിത് ഷായെ കണ്ട് വിഡി സതീശന്; ഇഡി റെയ്ഡില് മൗനം
പ്രധാനമന്ത്രിക്കും നിര്മല സീതാരാമനും പിന്നാലെ അമിത് ഷായെ കണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശന്. ഡല്ഹിയില് വച്ചായിരുന്നു കൂടിക്കാഴ്ച. ആഭ്യന്തര സുരക്ഷയിലും സേനാ നവീകരണത്തിലും കേന്ദ്രത്തിന്റെ പിന്തുണ തേടിയതായാണ് സൂചന. അതേസമയം കേരളത്തിലെ ഇഡി നടപടിയെ തുടര്ന്നുണ്ടായ അക്രമ സംഭവങ്ങളും ചര്ച്ചയായോന്ന കാര്യം വ്യക്തമല്ല. രണ്ടുദിവസത്തെ സന്ദര്ശനം പൂര്ത്തിയാക്കി സതീശന് കേരളത്തിലേക്ക് മടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.
അതേസമയം സിഎംആര്എല് എക്സലോജിക് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളില് എന്ഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) നടത്തിയ റെയ്ഡുകളെക്കുറിച്ച് കേരള പോലീസിനോ ആഭ്യന്തര വകുപ്പിനോ മുന്കൂട്ടി ഒരു വിവരവും ലഭിച്ചിരുന്നില്ലെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു. ഇത്തരമൊരു നീക്കം സംസ്ഥാനത്തെ ആരും അറിയിച്ചിട്ടില്ലെന്നും റെയ്ഡുകള്ക്ക് പോലീസ് സഹായം തേടിയിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കേന്ദ്ര സേനയുടെ സഹായത്തോടെയാണ് ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥര് റെയ്ഡുകള് നടത്തിയതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
ഡിജിപിയുമായും ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറിയുമായും താന് സംസാരിച്ചതായും റെയ്ഡുകളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വിവരവും സംസ്ഥാന പോലീസുമായി പങ്കുവെച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഇരുവരും സ്ഥിരീകരിച്ചതായും ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു. അതേസമയം മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശന്റെ സമീപകാല ഡല്ഹി സന്ദര്ശനവും തുടര്ന്നുണ്ടായ ഇഡി റെയ്ഡുകളും തമ്മില് ആസൂത്രിത ബന്ധമുണ്ടെന്ന ആരോപണങ്ങള് അദ്ദേഹം തള്ളി.
നോര്വെയില് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാന് ശ്രമിച്ചതിനെ തുടര്ന്ന് ശ്രദ്ധേയയായ നോര്വീജിയന് മാധ്യമപ്രവര്ത്തക ഹെല്ല ലിങ്ങിന്റെ ഇന്സ്റ്റഗ്രാം, ഫെയ്സ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടുകള് സസ്പെന്ഡ് ചെയ്തു. ഓണ്ലൈന് ആക്രമണങ്ങള് കടുത്തതിനെ തുടര്ന്നാണ് അക്കൗണ്ടുകള് പൂട്ടിയതെന്ന് ഹെല്ല സമൂഹമാധ്യമായ എക്സില് പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റില് അറിയിച്ചു.
പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയനെതിരായ ഇഡി വേട്ടയിൽ പ്രതികരിക്കാതെ മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി.സതീശൻ. ബിജെപി സർക്കാരിനെതിരെ രാജ്യത്തെ പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ ശക്തമായ വിമർശനം ഉന്നയിക്കുമ്പോഴും സതീശൻ മൗനം തുടരുകയാണ്. പിണറായിക്കെതിരായ ഇഡി വേട്ടയിൽ കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസിനും പങ്കുണ്ടെന്ന തരത്തിൽ നേരത്തെ വിമർശനം ഉയർന്നിരുന്നു.