അനുബന്ധ വാര്ത്തകള്
- സ്വകാര്യത ലംഘിച്ചു, ഡ്രോണ് ഉപയോഗിച്ച് സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും ദൃശ്യങ്ങള് പകര്ത്തി, മാധ്യമങ്ങള്ക്കെതിരെ പരാതിയുമായി ദിലീപിന്റെ സഹോദരി
- Actress assault Case : നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസ്: വിധിക്കെതിരെ അപ്പീല് നല്കാന് സംസ്ഥാന സര്ക്കാര് അനുമതി, നിയമോപദേശം ലഭിച്ചു
- Actress Assault Case: 'നിങ്ങള്ക്കോ, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ളവര്ക്കോ ഈ അവസ്ഥ വരാതിരിക്കട്ടെ, എന്നെ ജീവിക്കാന് അനുവദിക്കൂ'; വെകാരികമായി പ്രതികരിച്ച് അതിജീവിത
- Actress assault case : നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ 6 പ്രതികൾക്കും 20 വർഷം കഠിന തടവ്, അതിജീവിതയ്ക്ക് 5 ലക്ഷം നൽകണം
- വീട്ടില് അമ്മ മാത്രം, ശിക്ഷയില് ഇളവ് വേണമെന്ന് പള്സര് സുനി; ചില പ്രതികള് കോടതിയില് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു
നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട കേസ്: ശിക്ഷാവിധി മരവിപ്പിക്കണമെന്ന പൾസർ സുനിയുടെ ആവശ്യം കേരള ഹൈക്കോടതി തള്ളി
കൊച്ചി: 2017-ലെ നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട കേസിൽ പ്രധാന പ്രതിയായ പൾസർ സുനി തന്റെ അപ്പീൽ തീർപ്പാകുന്നത് വരെ ശിക്ഷാവിധി മരവിപ്പിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സമർപ്പിച്ച ഹർജി കേരള ഹൈക്കോടതി തള്ളി. കേസിൽ കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെത്തുടർന്ന് പൾസർ സുനിക്ക് വിചാരണ കോടതി 20 വർഷം കഠിനതടവ് വിധിച്ചു. ശിക്ഷയെ ചോദ്യം ചെയ്ത് ശിക്ഷ റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം സമർപ്പിച്ച അപ്പീൽ നിലവിൽ ഹൈക്കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലാണ്. അതേസമയം അപ്പീലിൽ അന്തിമ തീരുമാനം ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ ശിക്ഷ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവയ്ക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ ഹർജിയെ എതിർത്തുകൊണ്ട് നടന്നത് അതിക്രൂരമായ കുറ്റകൃത്യമാണെന്നും പൂർണ്ണമായ വിചാരണയ്ക്കൊടുവിൽ വിചാരണക്കോടതി ഒന്നാം പ്രതി കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരുന്നെന്നും അതിജീവിത കോടതിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.ഇരുഭാഗത്തിന്റെയും വാദങ്ങൾ കേട്ടശേഷം അപ്പീൽ തീർപ്പാകുന്നത് വരെ ശിക്ഷാവിധി മരവിപ്പിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പൾസർ സുനി നൽകിയ ഹർജി ഹൈക്കോടതി തള്ളി
വൈഭവിനെതിരെ എങ്ങനെ ബൗൾ ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചില്ലെ, ആർച്ചറിന് അന്നെ മനസിലായി, പുറത്താക്കിയത് 2 തവണ !
12 ശതമാനത്തിലധികം ആൽക്കഹോൾ, ഷെഡ്യൂൾ എച്ച് 1 ലിസ്റ്റിലുള്ള കഫ് സിറപ്പുകൾക്കും ടോണിക്കുകൾക്കും പൂട്ടുവീണു,ഡോക്ടറുടെ കുറിപ്പടിയില്ലാതെ വിറ്റാൽ കർശന നടപടി!
ജര്മ്മനിയില് 5,000ത്തിലധികം മരണങ്ങള്ക്ക് കാരണം ഉഷ്ണതരംഗമാണെന്ന് കണ്ടെത്തല്; കൂടുതലും പ്രായമായവര്
Kerala Weather: 'ഇന്ന് മൊത്തം മഴയാണേ'; എട്ട് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട്
നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട കേസ്: ശിക്ഷാവിധി മരവിപ്പിക്കണമെന്ന പൾസർ സുനിയുടെ ആവശ്യം കേരള ഹൈക്കോടതി തള്ളി
സ്ത്രീകളുടെ ചിത്രങ്ങള് ഓണ്ലൈനില് ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നത് തടയാന് നിയമനിര്മ്മാണം നടത്തുന്നതിനുള്ള സാധ്യത പരിശോധിക്കും; ബിന്ദു കൃഷ്ണ
സ്ത്രീകളുടെ ചിത്രങ്ങള് ഓണ്ലൈനില് ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നത് തടയുന്നതിനുള്ള നിയമനിര്മ്മാണ സാധ്യത കേരളം പരിശോധിച്ചുവരികയാണെന്ന് വനിതാ-ശിശുവികസന മന്ത്രി ബിന്ദു കൃഷ്ണ. ഈ മാസം ആദ്യം കൊല്ലത്ത് നടന്ന ഒരു പൊതുപരിപാടിക്കിടെ അനുചിതമായ രീതിയില് തന്റെ ചിത്രങ്ങള് പകര്ത്തിയെന്നും അവ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് മുന്പ് സോഷ്യല് മീഡിയയില് പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ടെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.