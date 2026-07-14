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  4. Kerala High Court rejects Pulsar Suni's plea to suspend the sentence
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Tuesday, 14 July 2026 (20:01 IST)

നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട കേസ്: ശിക്ഷാവിധി മരവിപ്പിക്കണമെന്ന പൾസർ സുനിയുടെ ആവശ്യം കേരള ഹൈക്കോടതി തള്ളി

Actress Asault Case Verdict, actress attacked case, Kochi actress attacked case, Dileep, Pulsar Suni
Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Tue, 14 Jul 2026 (21:03 IST)
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കൊച്ചി: 2017-ലെ നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട കേസിൽ പ്രധാന പ്രതിയായ പൾസർ സുനി തന്റെ അപ്പീൽ തീർപ്പാകുന്നത് വരെ ശിക്ഷാവിധി മരവിപ്പിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സമർപ്പിച്ച ഹർജി കേരള ഹൈക്കോടതി തള്ളി. കേസിൽ കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെത്തുടർന്ന് പൾസർ സുനിക്ക് വിചാരണ കോടതി 20 വർഷം കഠിനതടവ് വിധിച്ചു. ശിക്ഷയെ ചോദ്യം ചെയ്ത് ശിക്ഷ റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം സമർപ്പിച്ച അപ്പീൽ നിലവിൽ ഹൈക്കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലാണ്. അതേസമയം അപ്പീലിൽ അന്തിമ തീരുമാനം ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ ശിക്ഷ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവയ്ക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ ഹർജിയെ എതിർത്തുകൊണ്ട് നടന്നത് അതിക്രൂരമായ കുറ്റകൃത്യമാണെന്നും പൂർണ്ണമായ വിചാരണയ്‌ക്കൊടുവിൽ വിചാരണക്കോടതി ഒന്നാം പ്രതി കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരുന്നെന്നും അതിജീവിത കോടതിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.ഇരുഭാഗത്തിന്റെയും വാദങ്ങൾ കേട്ടശേഷം അപ്പീൽ തീർപ്പാകുന്നത് വരെ ശിക്ഷാവിധി മരവിപ്പിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പൾസർ സുനി നൽകിയ ഹർജി ഹൈക്കോടതി തള്ളി
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ശ്രീനു എസ്
6 year in webdunia, areas of expertise - Politics, health, astrology.... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

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