ഹാപ്പിലാന്ഡ് അമ്യൂസ്മെന്റ് പാര്ക്കില് റൈഡ് തകര്ന്നുവീണു; അഞ്ച് പേര്ക്ക് പരിക്ക്, ഒരാളുടെ നില ഗുരുതരം
തിരുവനന്തപുരം: വെമ്പായത്തെ ഹാപ്പിലാന്ഡ് അമ്യൂസ്മെന്റ് പാര്ക്കില് ഉച്ചയ്ക്ക് ജയന്റ് വീല് തകര്ന്നുവീണ് രണ്ട് കൗമാരക്കാര് ഉള്പ്പെടെ അഞ്ച് പേര്ക്ക് പരിക്കേറ്റു. വെല്ഡിംഗ് തകരാറിനെ തുടര്ന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 2:00 മണിയോടെ തിരക്കേറിയ സമയത്താണ് സംഭവം നടന്നത്. തമിഴ്നാട്ടിലെ നാഗര്കോവില് സ്വദേശികളായ മനോരതി (54), സീമാനി (49), മാലിനി (49), ശ്യാം ഡാനിയേല് (14), റോസ് (16) എന്നിവര്ക്കാണ് പരിക്കേറ്റത്.
റൈഡിന്റെ ഘടനാപരമായ ഘടകങ്ങളും താങ്ങിനിര്ത്തുന്ന ഇരുമ്പ് ദണ്ഡുകളും പ്രവര്ത്തനത്തിനിടയില് ഒടിഞ്ഞുവീണതാണ് അപകട കാരണം.
വെഞ്ഞാറമൂട് പോലീസ് വകുപ്പില് നിന്നും പ്രാദേശിക ഫയര് ആന്ഡ് റെസ്ക്യൂ സര്വീസുകളില് നിന്നുമുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥര് രക്ഷാപ്രവര്ത്തനങ്ങള് നടത്താന് സ്ഥലത്തെത്തി.പരിക്കേറ്റതില് ഒരു സ്ത്രീയുടെ നില ഗുരുതരമാണ്. ഇവരെ അടുത്തുള്ള ഒരു സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില് പ്രാഥമിക ചികിത്സ നല്കിയ ശേഷം വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല് കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. ബാക്കിയുള്ള നാല് പേരെ പരിക്കുകളോടെ ആശുപത്രിയില് പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
എന്നിരുന്നാലും പലര്ക്കും അസ്ഥി ഒടിവുകള് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് വെഞ്ഞാറമൂട് പോലീസ് ഔദ്യോഗികമായി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. പതിവ് ഫിറ്റ്നസ് പരിശോധനകളും സുരക്ഷാ ഓഡിറ്റുകളും ശരിയായി നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നിര്ണ്ണയിക്കാന് അന്വേഷകര് നിലവില് പാര്ക്കിന്റെ പ്രവര്ത്തന രേഖകള് അവലോകനം ചെയ്യുകയാണ്. എന്തെങ്കിലും ക്രമക്കേടുകള് ഉണ്ടെങ്കില് കര്ശനമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് അധികൃതര് അറിയിച്ചു.
നോര്വെയില് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാന് ശ്രമിച്ചതിനെ തുടര്ന്ന് ശ്രദ്ധേയയായ നോര്വീജിയന് മാധ്യമപ്രവര്ത്തക ഹെല്ല ലിങ്ങിന്റെ ഇന്സ്റ്റഗ്രാം, ഫെയ്സ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടുകള് സസ്പെന്ഡ് ചെയ്തു. ഓണ്ലൈന് ആക്രമണങ്ങള് കടുത്തതിനെ തുടര്ന്നാണ് അക്കൗണ്ടുകള് പൂട്ടിയതെന്ന് ഹെല്ല സമൂഹമാധ്യമായ എക്സില് പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റില് അറിയിച്ചു.
Kerala Weather: അടുത്ത 2-3 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ അറബിക്കടലിന്റെയും തെക്കുകിഴക്കൻ അറബിക്കടലിന്റെയും കൂടുതൽ ഭാഗങ്ങൾ, ലക്ഷദ്വീപ് പ്രദേശം, തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ, മധ്യ-കിഴക്കൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ, മധ്യ-പടിഞ്ഞാറൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ, തെക്കുകിഴക്കൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിന്റെ അവശേഷിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ, വടക്കുകിഴക്കൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ എന്നിവടങ്ങളിലേക്ക് തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ കാലവർഷം മുന്നേറുന്നതിന് അനുകൂലമായ സാഹചര്യങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നു.