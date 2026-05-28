ബംഗാള് ഉള്ക്കടലിന് മുകളിലായുള്ള ചക്രവാതച്ചുഴി; ജൂണ് ഒന്ന് വരെ മഴ കനക്കും
അടുത്ത 2-3 ദിവസങ്ങള്ക്കുള്ളില് തെക്കുപടിഞ്ഞാറന് അറബിക്കടലിന്റെയും തെക്കുകിഴക്കന് അറബിക്കടലിന്റെയും കൂടുതല് ഭാഗങ്ങള്, ലക്ഷദ്വീപ് പ്രദേശം, തെക്കുപടിഞ്ഞാറന് ബംഗാള് ഉള്ക്കടല്, മധ്യ-കിഴക്കന് ബംഗാള് ഉള്ക്കടല്, മധ്യ-പടിഞ്ഞാറന് ബംഗാള് ഉള്ക്കടല്, തെക്കുകിഴക്കന് ബംഗാള് ഉള്ക്കടലിന്റെ അവശേഷിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങള്, വടക്കുകിഴക്കന് ബംഗാള് ഉള്ക്കടലിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങള് എന്നിവടങ്ങളിലേക്ക് തെക്കുപടിഞ്ഞാറന് കാലവര്ഷം മുന്നേറുന്നതിന് അനുകൂലമായ സാഹചര്യങ്ങള് നിലനില്ക്കുന്നു.
തെക്കുകിഴക്കന് അറബിക്കടലിനും സമീപപ്രദേശങ്ങള്ക്കും മുകളിലായി രൂപപ്പെട്ട ഉപരിതല ചക്രവാതച്ചുഴി നിലനില്ക്കുന്നു. മധ്യ-കിഴക്കന്, തെക്കുകിഴക്കന് ബംഗാള് ഉള്ക്കടലിന് മുകളിലായുള്ള ചക്രവാതച്ചുഴി നിലനില്ക്കുന്നു. മെയ് 28,29, ജൂണ് 1 തീയതികളില് കേരളത്തിലും മാഹിയിലും ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത.
മെയ് 28 മുതല് ജൂണ് 1 വരെ കേരളം, മാഹി, ലക്ഷദ്വീപ് എന്നിവിടങ്ങളില് ഇടിമിന്നലോടും ശക്തമായ കാറ്റോടും (മണിക്കൂറില് 40 മുതല് 50 കിലോമീറ്റര് വരെ വേഗതയുള്ള) കൂടിയ, വ്യാപകമായ നേരിയതോ മിതമായതോ ആയ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ്.
Kerala Weather: കാലവർഷം എത്തുന്നു; സംസ്ഥാനത്ത് വരും ദിവസങ്ങളിൽ മഴ കനക്കും
Kerala Weather: അടുത്ത 2-3 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ അറബിക്കടലിന്റെയും തെക്കുകിഴക്കൻ അറബിക്കടലിന്റെയും കൂടുതൽ ഭാഗങ്ങൾ, ലക്ഷദ്വീപ് പ്രദേശം, തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ, മധ്യ-കിഴക്കൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ, മധ്യ-പടിഞ്ഞാറൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ, തെക്കുകിഴക്കൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിന്റെ അവശേഷിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ, വടക്കുകിഴക്കൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ എന്നിവടങ്ങളിലേക്ക് തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ കാലവർഷം മുന്നേറുന്നതിന് അനുകൂലമായ സാഹചര്യങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നു.