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സ്ത്രീകളുടെ ചിത്രങ്ങള് ഓണ്ലൈനില് ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നത് തടയാന് നിയമനിര്മ്മാണം നടത്തുന്നതിനുള്ള സാധ്യത പരിശോധിക്കും; ബിന്ദു കൃഷ്ണ
സ്ത്രീകളുടെ ചിത്രങ്ങള് ഓണ്ലൈനില് ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നത് തടയുന്നതിനുള്ള നിയമനിര്മ്മാണ സാധ്യത കേരളം പരിശോധിച്ചുവരികയാണെന്ന് വനിതാ-ശിശുവികസന മന്ത്രി ബിന്ദു കൃഷ്ണ. ഈ മാസം ആദ്യം കൊല്ലത്ത് നടന്ന ഒരു പൊതുപരിപാടിക്കിടെ അനുചിതമായ രീതിയില് തന്റെ ചിത്രങ്ങള് പകര്ത്തിയെന്നും അവ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് മുന്പ് സോഷ്യല് മീഡിയയില് പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ടെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
സ്ത്രീകളുടെ ചിത്രങ്ങള് ഓണ്ലൈനില് ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നത് തടയുന്നതിനായി നിയമം കൊണ്ടുവരുന്ന കാര്യം സംസ്ഥാന സര്ക്കാര് പരിഗണിച്ചുവരികയാണെന്ന് വനിതാ-ശിശുവികസന മന്ത്രി ബിന്ദു കൃഷ്ണ പറഞ്ഞു. ഈ മാസം ആദ്യം കൊല്ലത്ത് നടന്ന ഒരു പൊതുപരിപാടിക്കിടെ താനും അശ്ലീലകരമായ രീതിയിലുള്ള ചിത്രീകരണത്തിന് ഇരയായതായി അവര് വ്യക്തമാക്കി. ജൂലൈ 6-ന് കൊല്ലത്തെ ഒരു ഹയര് സെക്കന്ഡറി സ്കൂളിലെ പ്രവേശന ചടങ്ങില് പങ്കെടുക്കവേ ഒരാള് മൊബൈല് ഫോണ് ഉപയോഗിച്ച് മോശമായ രീതിയിലുള്ള ആംഗിളുകളില് നിന്ന് തന്റെ ചിത്രങ്ങള് പകര്ത്തിയതായി മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
ചടങ്ങിലുണ്ടായിരുന്ന മറ്റൊരാള് ഇക്കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുകയും ഉടന് തന്നെ ഇടപെടുകയും ചെയ്തതായി മന്ത്രി പറഞ്ഞു. എങ്കിലും പൊതുജനരോഷത്തെത്തുടര്ന്ന് നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് മുന്പുതന്നെ ആ ചിത്രങ്ങള് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില് അപ്ലോഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്ന് കൃഷ്ണ പറഞ്ഞു. ഒരു സ്കൂള് പരിപാടിയില് ഒരു മന്ത്രിയോട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാന് കഴിഞ്ഞാല് അവിടെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളോടുള്ള അവരുടെ മനോഭാവം എന്തായിരിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി ചോദിച്ചു.
നിരവധി ഓണ്ലൈന് ചാനലുകള് സ്ത്രീകളുടെ പ്രത്യേകിച്ച് പൊതുപരിപാടികളില് പങ്കെടുക്കുന്ന സ്ത്രീകളുടെ ലൈംഗിക ചുവയുള്ള ദൃശ്യങ്ങള് പതിവായി പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കൃഷ്ണ ആരോപിച്ചു. സര്ക്കാര് അത്തരം രീതികളെ അതീവ ഗൗരവത്തോടെയാണ് കാണുന്നതെന്നും അത്തരം ഉള്ളടക്കം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് നിയമ വ്യവസ്ഥകള് കൊണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള സാധ്യത പരിശോധിക്കുമെന്നും അവര് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
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സ്ത്രീകളുടെ ചിത്രങ്ങള് ഓണ്ലൈനില് ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നത് തടയാന് നിയമനിര്മ്മാണം നടത്തുന്നതിനുള്ള സാധ്യത പരിശോധിക്കും; ബിന്ദു കൃഷ്ണ
സ്ത്രീകളുടെ ചിത്രങ്ങള് ഓണ്ലൈനില് ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നത് തടയുന്നതിനുള്ള നിയമനിര്മ്മാണ സാധ്യത കേരളം പരിശോധിച്ചുവരികയാണെന്ന് വനിതാ-ശിശുവികസന മന്ത്രി ബിന്ദു കൃഷ്ണ. ഈ മാസം ആദ്യം കൊല്ലത്ത് നടന്ന ഒരു പൊതുപരിപാടിക്കിടെ അനുചിതമായ രീതിയില് തന്റെ ചിത്രങ്ങള് പകര്ത്തിയെന്നും അവ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് മുന്പ് സോഷ്യല് മീഡിയയില് പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ടെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.