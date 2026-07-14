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അഭിമന്യു വധക്കേസ് വിചാരണയ്ക്ക് ഹൈക്കോടതിയുടെ പച്ചക്കൊടി; സ്റ്റേ ഹര്ജി തള്ളി
കൊച്ചി: അഭിമന്യു വധക്കേസിലെ വിചാരണ നടപടികള്ക്ക് സ്റ്റേ ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതികള് സമര്പ്പിച്ച ഹര്ജി കേരള ഹൈക്കോടതി തള്ളി. 17 മുതല് 26 വരെയുള്ള പ്രതികള്ക്കെതിരെ കുറ്റപത്രം സമര്പ്പിക്കുന്നത് വരെ വിചാരണ ആരംഭിക്കരുതെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് മുഖ്യപ്രതി മുഹമ്മദ് ഉള്പ്പെടെയുള്ള അഞ്ച് പ്രതികള് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു. എന്നാല് ആദ്യത്തെ 16 പ്രതികളാണ് കുറ്റകൃത്യത്തില് നേരിട്ട് പങ്കെടുത്തതെന്നും മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യത്തില് നടപടികള് പൂര്ത്തിയാകുന്നതിന് കാത്തുനില്ക്കാതെ ഇവരുടെ വിചാരണയുമായി മുന്നോട്ട് പോകാമെന്നും പ്രോസിക്യൂഷന് വാദിച്ചു.
17 മുതല് 26 വരെയുള്ള പ്രതികള്ക്കെതിരെ തെളിവ് നശിപ്പിച്ചതിനും അറസ്റ്റില് നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാന് മറ്റ് പ്രതികളെ സഹായിച്ചതിനുമാണ് കുറ്റം ചുമത്തിയിട്ടുള്ളതെന്നും ഇത് പ്രധാന പ്രതികളുടെ വിചാരണയ്ക്ക് നിയമപരമായ തടസ്സമല്ലെന്നുമുള്ള പ്രോസിക്യൂഷന്റെ വാദം ഹൈക്കോടതി അംഗീകരിക്കുകയായിരുന്നു
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തൊപ്പി മുങ്ങിയത് എങ്ങോട്ട്? ലുക്ക്ഔട്ട് സർക്കുലർ ഇറക്കാൻ പൊലീസ്
സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ നഗ്നദൃശ്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചെന്ന കേസിൽ യുട്യൂബർ തൊപ്പിക്കെതിരെ (നിഹാദ്) ലുക്ക്ഔട്ട് നോട്ടീസ് ഇറക്കാൻ പൊലീസ്. തൊപ്പി എറണാകുളം വിട്ടതായാണ് പൊലീസിനു ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരം. വിദേശത്തേക്ക് കടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ലുക്ക്ഔട്ട് നോട്ടീസ് പുറപ്പെടുവിക്കാനുള്ള തീരുമാനം.