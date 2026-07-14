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  4. AI cameras at Sabarimala to locate pilgrims who have lost their way
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Tuesday, 14 July 2026 (21:37 IST)

വഴിതെറ്റിപ്പോകുന്ന തീര്‍ത്ഥാടകരെ കണ്ടെത്താന്‍ ശബരിമലയില്‍ എഐ ക്യാമറകള്‍

Sabarimala Rush Live, Sabarimala News, Sabarimala Kerala
Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Tue, 14 Jul 2026 (22:42 IST)
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തിരുവനന്തപുരം: തിരക്കുള്ള സമയങ്ങളില്‍ വഴിതെറ്റിപ്പോകുന്ന തീര്‍ത്ഥാടകരെ കണ്ടെത്താന്‍ ശബരിമലയില്‍ പുതിയ സംവിധാനം ഏര്‍പ്പെടുത്തുന്നു. ഇതിനായി ആര്‍ട്ടിഫിഷ്യല്‍ ഇന്റലിജന്‍സ് (AI) അധിഷ്ഠിത തെര്‍മല്‍ ക്യാമറകള്‍ സ്ഥാപിക്കും. ഇതിന്റെ ഒരു മാതൃക നേരത്തെ കൊച്ചിയില്‍ നടന്ന സമ്മേളനത്തില്‍ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു. 400 പുതിയ തെര്‍മല്‍ ക്യാമറകളും അനുബന്ധ സംവിധാനങ്ങളും സ്ഥാപിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. തിരക്കില്‍പ്പെട്ട് കാണാതാകുന്ന കുട്ടികളെയോ വയോജനങ്ങളെയോ കണ്ടെത്താന്‍ ഇത് സഹായിക്കുമെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു.
 
നേരത്തെ നിലയ്ക്കല്‍, പമ്പ, സന്നിധാനം എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ സെന്ററുകളില്‍ നിന്ന് മൈക്കിലൂടെ അതത് ഭാഷകളില്‍ പേര് വിളിച്ചുപറഞ്ഞായിരുന്നു കാണാതാകുന്നവരെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നത്. എന്നാല്‍ ഇനിമുതല്‍, തിരക്കില്‍പ്പെട്ട് കാണാതാകുന്ന തീര്‍ത്ഥാടകരുടെ വിവരം ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ സെന്ററുകളില്‍ ലഭിച്ചാല്‍ അനൗണ്‍സ്മെന്റുകള്‍ക്ക് പകരം എഐ (AI) ക്യാമറകള്‍ ഉപയോഗിച്ച് അവരെ എളുപ്പത്തില്‍ കണ്ടെത്താനാകും.
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ശ്രീനു എസ്
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