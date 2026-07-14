അനുബന്ധ വാര്ത്തകള്
- കേരളത്തില് ഗതാഗത നിയമലംഘനങ്ങള് ഇപ്പോഴും AI ക്യാമറകള് പകര്ത്തുന്നുണ്ട്; നെറ്റ്വര്ക്ക് പ്രശ്നം കാരണം ചലാന് വൈകും
- അഭിമന്യു വധക്കേസ് വിചാരണയ്ക്ക് ഹൈക്കോടതിയുടെ പച്ചക്കൊടി; സ്റ്റേ ഹര്ജി തള്ളി
- നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട കേസ്: ശിക്ഷാവിധി മരവിപ്പിക്കണമെന്ന പൾസർ സുനിയുടെ ആവശ്യം കേരള ഹൈക്കോടതി തള്ളി
- സ്ത്രീകളുടെ ചിത്രങ്ങള് ഓണ്ലൈനില് ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നത് തടയാന് നിയമനിര്മ്മാണം നടത്തുന്നതിനുള്ള സാധ്യത പരിശോധിക്കും; ബിന്ദു കൃഷ്ണ
- ജയിലിലെത്തി മേയർ, ചുറ്റിലും പൊലീസ് കാവൽ; കാപ്പ കേസ് പ്രതി സുഗതൻ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു
വഴിതെറ്റിപ്പോകുന്ന തീര്ത്ഥാടകരെ കണ്ടെത്താന് ശബരിമലയില് എഐ ക്യാമറകള്
തിരുവനന്തപുരം: തിരക്കുള്ള സമയങ്ങളില് വഴിതെറ്റിപ്പോകുന്ന തീര്ത്ഥാടകരെ കണ്ടെത്താന് ശബരിമലയില് പുതിയ സംവിധാനം ഏര്പ്പെടുത്തുന്നു. ഇതിനായി ആര്ട്ടിഫിഷ്യല് ഇന്റലിജന്സ് (AI) അധിഷ്ഠിത തെര്മല് ക്യാമറകള് സ്ഥാപിക്കും. ഇതിന്റെ ഒരു മാതൃക നേരത്തെ കൊച്ചിയില് നടന്ന സമ്മേളനത്തില് അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു. 400 പുതിയ തെര്മല് ക്യാമറകളും അനുബന്ധ സംവിധാനങ്ങളും സ്ഥാപിക്കാന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. തിരക്കില്പ്പെട്ട് കാണാതാകുന്ന കുട്ടികളെയോ വയോജനങ്ങളെയോ കണ്ടെത്താന് ഇത് സഹായിക്കുമെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു.
നേരത്തെ നിലയ്ക്കല്, പമ്പ, സന്നിധാനം എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഇന്ഫര്മേഷന് സെന്ററുകളില് നിന്ന് മൈക്കിലൂടെ അതത് ഭാഷകളില് പേര് വിളിച്ചുപറഞ്ഞായിരുന്നു കാണാതാകുന്നവരെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നത്. എന്നാല് ഇനിമുതല്, തിരക്കില്പ്പെട്ട് കാണാതാകുന്ന തീര്ത്ഥാടകരുടെ വിവരം ഇന്ഫര്മേഷന് സെന്ററുകളില് ലഭിച്ചാല് അനൗണ്സ്മെന്റുകള്ക്ക് പകരം എഐ (AI) ക്യാമറകള് ഉപയോഗിച്ച് അവരെ എളുപ്പത്തില് കണ്ടെത്താനാകും.
വൈഭവിനെതിരെ എങ്ങനെ ബൗൾ ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചില്ലെ, ആർച്ചറിന് അന്നെ മനസിലായി, പുറത്താക്കിയത് 2 തവണ !
12 ശതമാനത്തിലധികം ആൽക്കഹോൾ, ഷെഡ്യൂൾ എച്ച് 1 ലിസ്റ്റിലുള്ള കഫ് സിറപ്പുകൾക്കും ടോണിക്കുകൾക്കും പൂട്ടുവീണു,ഡോക്ടറുടെ കുറിപ്പടിയില്ലാതെ വിറ്റാൽ കർശന നടപടി!
ജര്മ്മനിയില് 5,000ത്തിലധികം മരണങ്ങള്ക്ക് കാരണം ഉഷ്ണതരംഗമാണെന്ന് കണ്ടെത്തല്; കൂടുതലും പ്രായമായവര്
Kerala Weather: 'ഇന്ന് മൊത്തം മഴയാണേ'; എട്ട് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട്
അഭിമന്യു വധക്കേസ് വിചാരണയ്ക്ക് ഹൈക്കോടതിയുടെ പച്ചക്കൊടി; സ്റ്റേ ഹര്ജി തള്ളി
നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട കേസ്: ശിക്ഷാവിധി മരവിപ്പിക്കണമെന്ന പൾസർ സുനിയുടെ ആവശ്യം കേരള ഹൈക്കോടതി തള്ളി
സ്ത്രീകളുടെ ചിത്രങ്ങള് ഓണ്ലൈനില് ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നത് തടയാന് നിയമനിര്മ്മാണം നടത്തുന്നതിനുള്ള സാധ്യത പരിശോധിക്കും; ബിന്ദു കൃഷ്ണ
സ്ത്രീകളുടെ ചിത്രങ്ങള് ഓണ്ലൈനില് ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നത് തടയുന്നതിനുള്ള നിയമനിര്മ്മാണ സാധ്യത കേരളം പരിശോധിച്ചുവരികയാണെന്ന് വനിതാ-ശിശുവികസന മന്ത്രി ബിന്ദു കൃഷ്ണ. ഈ മാസം ആദ്യം കൊല്ലത്ത് നടന്ന ഒരു പൊതുപരിപാടിക്കിടെ അനുചിതമായ രീതിയില് തന്റെ ചിത്രങ്ങള് പകര്ത്തിയെന്നും അവ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് മുന്പ് സോഷ്യല് മീഡിയയില് പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ടെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.