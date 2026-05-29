NEET Exam : പുതിയ പ്രശ്നത്തിന് പുതിയ പരിഹാരം: നീറ്റ് പുനഃപരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദ്യപേപ്പർ എത്തിക്കുക വ്യോമസേന!
ചോദ്യപേപ്പര് ചോര്ച്ച ഒഴിവാക്കാനാണ് പുതിയ നടപടി.
നീറ്റ് പുനഃപരീക്ഷയില് ചോദ്യപേപ്പര് സുരക്ഷിതമായി എത്തിക്കാന് പ്രതിരോധസേനകളുടെ സഹായം തേടി വിദ്യഭ്യാസ മന്ത്രാലയം. ഇന്നലെ പ്രതിരോധ മന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയില് ചേര്ന്ന യോഗത്തില് വ്യോമസേനയുടെ ട്രാന്സ്പോര്ട്ട് വിമാനങ്ങള് ഉപയോഗിച്ച് ചോദ്യപേപ്പറുകള് സംസ്ഥാനങ്ങളില് എത്തിക്കാനാണ് ധാരണയായത്. ഇക്കാര്യത്തില് അന്തിമതീരുമാനം ഉടനുണ്ടാകും. നേരത്തെ പോസ്റ്റല് സര്വീസ് വഴിയാണ് ചോദ്യപേപ്പര് എത്തിച്ചിരുന്നത്. ചോദ്യപേപ്പര് ചോര്ച്ച ഒഴിവാക്കാനാണ് പുതിയ നടപടി.
മെയ് മൂന്നാം തീയതി നടത്തിയ പരീക്ഷയുടെ ചോദ്യപേപ്പര് ചോര്ന്നതിനെ തുടര്ന്ന് പരീക്ഷ റദ്ദാക്കിയിരുന്നു. ജൂണ് മാസത്തിലെ കാലാവസ്ഥ, സുരക്ഷ തുടങ്ങിയ പല ഘടകങ്ങളും കണക്കിലെടുത്താണ് തീരുമാനമെന്നാണ് വിദ്യഭ്യാസമന്ത്രിയായ ധര്മേന്ദ്ര പ്രധാന് പറഞ്ഞു.
നോര്വെയില് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാന് ശ്രമിച്ചതിനെ തുടര്ന്ന് ശ്രദ്ധേയയായ നോര്വീജിയന് മാധ്യമപ്രവര്ത്തക ഹെല്ല ലിങ്ങിന്റെ ഇന്സ്റ്റഗ്രാം, ഫെയ്സ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടുകള് സസ്പെന്ഡ് ചെയ്തു. ഓണ്ലൈന് ആക്രമണങ്ങള് കടുത്തതിനെ തുടര്ന്നാണ് അക്കൗണ്ടുകള് പൂട്ടിയതെന്ന് ഹെല്ല സമൂഹമാധ്യമായ എക്സില് പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റില് അറിയിച്ചു.