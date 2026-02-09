Thiruvananthapuram|
രേണുക വേണു|
Last Modified തിങ്കള്, 9 ഫെബ്രുവരി 2026 (07:51 IST)
VD Satheesan and Sunny Joseph
നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുക്കവെ കോണ്ഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിനുള്ളിലെ അഭിപ്രായ ഭിന്നത രൂക്ഷമാകുന്നു. ബേപ്പൂരില് പി.വി.അന്വറിനെ സ്ഥാനാര്ഥിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി.സതീശന്. കെപിസിസി അധ്യക്ഷന് സണ്ണി ജോസഫ് അന്വറിന്റെ സ്ഥാനാര്ഥിത്വം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നെങ്കിലും അതിനു വില കൊടുക്കുന്നില്ല പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്.
ബേപ്പൂരില് അന്വറിനെ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്ഥിയായി ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ലെന്നും സീറ്റ് വിഭജനം പൂര്ത്തിയായാല് മാത്രമേ സ്ഥാനാര്ഥി പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാകൂവെന്നും സതീശന് പറഞ്ഞു. അന്വര് എവിടെ മത്സരിച്ചാലും ജയിക്കുമെന്ന അര്ത്ഥത്തിലാണ് കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് പ്രതികരിച്ചതെന്നും അത് ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനമല്ലെന്നും സതീശന് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
ഇത് രണ്ടാം തവണയാണ് കെപിസിസി അധ്യക്ഷന്റെ നിലപാടില് നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് സംസാരിക്കുന്നത്. അന്വര് ബേപ്പൂരില് ജയിച്ചുവരുമെന്നും സ്ഥാനാര്ഥിയാകുമെന്നും കെപിസിസി അധ്യക്ഷന് നേരത്തെ മാധ്യമങ്ങളോടു പറഞ്ഞിരുന്നു.