തിങ്കള്‍, 9 ഫെബ്രുവരി 2026
  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. കേരള വാര്‍ത്ത

മാലിന്യ സംസ്‌കരണം പാളി; തിരുവനന്തപുരത്ത് പ്രതിസന്ധി, ബിജെപി നാറ്റിച്ചെന്ന് സോഷ്യല്‍ മീഡിയ

നഗരത്തില്‍ തമ്പാനൂര്‍, കിഴക്കേകോട്ട, സ്റ്റാച്ചു, പാളയം, കരമന തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് പ്രധാനമായും മാലിന്യം കുന്നുകൂടിയിരിക്കുന്നത്

Thiruvananthapuram Corporation, BJP Thiruvananthapuram Waste Management, തിരുവനന്തപുരം, ബിജെപി, തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പറേഷന്‍, ബിജെപി തിരുവനന്തപുരം
രേണുക വേണു| Last Modified തിങ്കള്‍, 9 ഫെബ്രുവരി 2026 (07:16 IST)

തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിലെ മാലിന്യപ്രശ്‌നത്തില്‍ ബിജെപി കൗണ്‍സിലിനു രൂക്ഷ വിമര്‍ശനം. മാലിന്യ കൂമ്പാരത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങള്‍ സഹിതം പങ്കുവെച്ച് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ നിരവധി പേരാണ് ബിജെപി ഭരണത്തെ വിമര്‍ശിക്കുന്നത്.
നഗരത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും മാലിന്യം നിറച്ച ചാക്കുകള്‍ കുമിഞ്ഞുകൂടിയ അവസ്ഥയിലാണ്. ഇവ നീക്കം ചെയ്യാന്‍ കോര്‍പറേഷന്‍ ഒരു നടപടിയും സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെന്ന് വിമര്‍ശനം. നേരത്തെ എല്‍ഡിഎഫ് ഭരണത്തില്‍ നഗരത്തിലെ മാലിന്യ സംസ്‌കരണത്തിനു മുഖ്യപരിഗണന നല്‍കിയിരുന്നു. ഇപ്പോള്‍ കോര്‍പറേഷനില്‍ ബിജെപി അധികാരത്തിലെത്തിയ ശേഷം മാലിന്യപ്രശ്‌നം രൂക്ഷമായിരിക്കുകയാണെന്നാണ് വിമര്‍ശനം.

നഗരത്തില്‍ തമ്പാനൂര്‍, കിഴക്കേകോട്ട, സ്റ്റാച്ചു, പാളയം, കരമന തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് പ്രധാനമായും മാലിന്യം കുന്നുകൂടിയിരിക്കുന്നത്. 'നാറാത്തത് നാറും' എന്നാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ ബിജെപി കൗണ്‍സിലിനെതിരെ ഉയര്‍ന്നിരിക്കുന്ന പരിഹാസം. മാലിന്യ സംസ്‌കരണം കൃത്യമായി നടക്കാത്തതില്‍ ബിജെപി കൗണ്‍സിലിനും മറുപടിയില്ല. പലയിടത്തും സ്ഥിതി രൂക്ഷമായതോടെ പൊതുജനം തന്നെയാണ് മാലിന്യം നീക്കം ചെയ്യുന്നത്.


അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :